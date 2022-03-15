Фанат «Ливерпуля» наезжает на Конора и требует бой. Макгрегор, кстати, не против

19 марта 2022 года на «O2 Arena» в Лондоне состоится турнир UFC Fight Night 204, в главном бою которого встретятся россиянин Александр Волков и британец Том Аспиналл. Но мы хотим коротко рассказать вам об одном из самых ярких и перспективных бойцов Великобритании — Пэдди Пимблетте, который встретится с мексиканцем Родриго Варгасом.

Английский боец подписался в промоушен Даны Уайта весной 2021-го, но шуметь начал раньше. Пимблетта нарекли «новым Конором»: в Cage Warriors они дрались в двух дивизионах – брали пояс в полулёгком весе, а Мак ещё и в лёгком. В UFC Пэдди намерен повторить путь Ноториуса – сначала взять титул в полулёгком весе, а затем потребовать титульный бой в лёгком.

Пимблетта привлекает карьера Конора, но англичанин уже успел наехать на ирландца. В 2016-м Пэдди не попал на финал Лиги Европы, когда проиграл его любимый «Ливерпуль». Чтобы обозначить присутствие на игре, он попросил друзей повесить на трибунах баннер со своим фото. На плакате было написано: «Макгрегор, ты будешь убит, парень». Неизвестно, как отреагировал на дерзость Ноториус, но фанаты ирландца были в ярости.

Пимблетт даже нашел альтернативу Хабибу. Вернее, она нашла его сама. Сразу после подписания Пэдди в UFC грузинский друг Хамзата Чимаева Гурам Кутателадзе попросил матчмейкеров организовать поединок с фрешменом. Пимблетту такая идея не понравилась. «Что это нахрен за гриб?» – отреагировал Пэдди, но Гурам настаивал. «Я не собирался начинать трэш-ток. Я твой парикмахер, но вместо того, чтобы стричь волосы, отрежу тебе голову. Оставайся скромным, пока тебя не заставят таковым быть», – заявил грузинский боец.

В перепалку влез один из грузинских фанатов. Он усомнился, что Пимблетт найдет смелость принять бой. Англичанин ответил и ему: «О чём ты говоришь? Подписывать контракт просто потому, что эта уродливая маленькая тварь написала обо мне в «Твиттере»? Это ничего не значит! К концу недели их будет ещё трое! Приятель, я бы финишировал Гурама. Грузины такие тупые».

Пэдди разозлил не только Кутателадзе и фанатов, но и других грузинских бойцов. Пимблетта пристыдили Лиана Джоджуа и Илия Топурия – в итоге англичанин удалил твит и даже извинился. Правда, вышло не очень искренне. «Я совсем не расист в отношении грузин, господи боже. В наше время все такие снежинки», – сказал он.

История с Кутателадзе наверняка не закончена. Схватка «нового Конора» с грузинским Хабибом уже сейчас стала бы событием, достойным главного карда. Это осознает и Гурам, который подвёл итог конфликта, но сохранил интригу.

«Пожалуйста, оставьте малыша Пэдди. Не ругайте и не оскорбляйте его, его страну или народ. Он понимает, что поступил неправильно и сказал неправильные вещи. И он извинился. Если я или один из моих грузинских братьев его не накажем, жизнь сделает это за нас. У нас появился настоящий противник. Следите за новостями».

Пока говорить о поединке рано – о следующем сопернике Гурама Кутателадзе нет информации, а Пимблетту предстоит схватка с мексиканцем Казулой Варгасом на UFC London. Где-то на горизонте маячит и схватка с Конором. Мак уже заявил, что такой бой возможен.

«Пэдди — хороший парень. Скаузеры должны любить скаузеров. Мой отец родом из Ливерпуля, часть моих родственников оттуда, поэтому я очень тепло отношусь к городу. Кто знает, возможно, я подерусь с Пэдди. Я никогда не отказываюсь от боёв. Понимаете, что я имею в виду? Никогда не говори никогда».