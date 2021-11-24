«Как Макгрегор, только лучше». Как весельчак Пимблетт покорил Англию одним нокаутом

Сейчас Пэдди Пимблетт известен большинству любителей ММА. 26-летний британец создал себе имя в Cage Warriors, после чего дебютировал в UFC c победы над Луиджи Вендрамини. Но перед выходом на мировой уровень бойцу с забавной причёской пришлось долго добиваться популярности на родине. Прежде чем о нём узнали, Пэдди провёл немало поединков: пожалуй, самую яркую победу он добыл в схватке с опытным французом Джонни Фрэчи. Именно после этого нокаута блондинистого парня начали регулярно сравнивать с легендарным Конором Макгрегором.

В 2016 году Пимблетт был знаком только поклонникам Cage Warriors, каких, справедливости ради, на туманном Альбионе достаточно много. Пэдди тогда шёл на серии из семи побед, но больше славился весёлым нравом и трэш-током, чем красивыми нокаутами. В основном британец выигрывал судейскими решениями или сабмишенами, хотя упрекнуть его в осторожности было нельзя. При этом Пимблетт понимал, что, если он хочет повторить путь Макгрегора, ему нужны максимально зрелищные поединки.

Фото: cagewarriors.com

Ветеран Джонни Фрэчи казался идеальной кандидатурой для эффектной победы. Француз был новичком в Cage Warriors, никогда не славился защитой и, что главное – не слишком хорошо держал удар. Тем не менее именно его пригласили подраться с Пимблеттом за чемпионский пояс Cage Warriors в лёгком весе. За Фрэчи говорил солидный опыт: он успел попробовать себя даже в России, неудачно подравшись с Луисом Альбертом Ногейрой. В интервью француз заявил, что превзойдёт Пимблетта за счёт бойцовского интеллекта, которого не хватает молодому спортсмену.

Фото: cagewarriors.com

Впрочем, дебютанта промоушена хватило всего на полторы минуты. Пимблетт был максимально заряжен: с первых секунд он начал буквально «молотить» своего соперника, которому приходилось постоянно защищаться. В одном из моментов Пэдди поднялся после неудачного тейкдауна и внезапно вылетел коленом вверх. Француз успел заблокировать атаку, но Пимблетт поймал отступающего бойца мощным ударом с правой. Кулак пришёлся точно в челюсть Фрэчи, упавшему у сетки. Британцу осталось только добить оппонента, что он и сделал с присущей ему энергией.

Сразу после нокаута Пимблетт запрыгнул на край октагона и радостно высунул язык. Его можно было понять – англичанин не только завоевал чемпионский пояс, но и сделал это весьма зрелищно. Именно победа над Фрэчи стала для уроженца Ливерпуля трамплином, ведь на следующий день про него заговорила едва ли не вся Англия. Лучше всего о бойце тогда высказался один из читателей его «инстаграма»: «Пэдди совсем как Макгрегор, только лучше». Вскоре Пимблетт реализовал свою промежуточную цель – попал в UFC и выиграл дебютный поединок. Теперь всё зависит только от него.