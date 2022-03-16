«Не уважаешь меня и мою страну». Ссора Пимблетта с грузинами вылилась в драку. Видео

Скандальный Пэдди Пимблетт продолжает откровенно копировать Конора Макгрегора. Англичанин с забавной причёской оскорбляет буквально всех подряд, стремясь заработать как можно больше грубого хайпа. Получается неплохо: у 27-летнего парня только один бой в UFC, но его имя уже знает большинство поклонников ММА. Конечно, у подобной тактики есть и обратная сторона — иногда за свои слова приходится отвечать, причём в самых неожиданных местах.

В Лондоне, где Пимблетт через несколько дней примет участие в турнире UFC Fight Night 204, англичанин внезапно столкнулся с Илией Топурией. Грузинский боец, давно недолюбливающий Пимблетта, бросился в драку прямо в гостиничном холле. Британец не дрогнул и отважно дал отпор, но окружающие не позволили разгореться полноценной потасовке. Всё закончилось взаимными оскорблениями с обеих сторон.

Грузинский спортсмен позже дал небольшой комментарий: «Я предупреждал тебя! Вот что бывает, когда не уважаешь меня и мою страну! Ты увидел меня, захотел поприветствовать, но наложил в штаны. Сейчас тебе просто следовало бы поблагодарить мою команду, потому что, если бы не эти ребята, я бы снёс тебе голову», — написал Топурия.

Личная неприязнь — это понятно, но причём тут Грузия? Дело в том, что Пимблетт после перехода в UFC обменялся оскорблениями с Гурамом Кутателадзе. Причём Пэдди не стеснялся в выражениях и даже затронул болезненную для грузинского народа тему военного конфликта с Россией.



Тут не выдержал не только Кутателадзе, но и его земляки — Лиана Джоджуа и тот самый Илия Топурия. Они обвинили Пимблетта в расизме и недопустимых шутках, требуя немедленно принести извинения. Британец открыто извиняться не стал, однако всё-таки удалил оскорбительные твиты. Позже Пэдди объяснил, что не знал всей подноготной, поэтому и позволил себе подобный юмор. Видимо, подобные оправдания всё-таки не устроили Топурию.

Теперь же англичанин и грузин подерутся на одном турнире, хотя и не между собой. Организаторы UFC пристально следят за порядком и вряд ли позволят бойцам схлестнуться где-нибудь в коридоре. А через полгодика вполне можно будет организовать официальный бой Пимблетт — Топурия: бойцы выступают в одной весовой категории и терпеть не могут друг друга — что ещё нужно для хорошей драки?