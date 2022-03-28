Мышонок победил лютого тайца по необычным правилам. Деметриусу уже нашли новую жертву

После жёсткого поражения в титульном поединке от Адриано Мораеса Деметриусу Джонсону нужно было вернуться громко и красиво. На реванш сам Мышонок претендовать не захотел, поэтому организаторы придумали кое-что поинтереснее – схватку с главной азиатской звездой по необычным правилам.

Таец Родтанг по прозвищу Железный человек известен крепким держаком – соцсети полны хайлайтов, где лютый боец с удовольствием съедает удары соперника и даже не думает поднимать руки. Он никогда не проигрывал досрочно – не нашёлся соперник, способный пробить эту челюсть. Родтанг – чемпион ONE в муай-тай. С Деметриусом он бился по скрещённым правилам: четыре трёхминутных раунда, первый и третий – по правилам муай-тай, второй и четвёртый – по ММА.

Первый раунд начался с агрессивной атаки более крупного тайца. Родтанг занял центр клетки и полностью доминировал над легендой UFC. Бойцы много времени проводили в клинче, где обрабатывали друг друга локтями и коленями, но во всех аспектах сильнее смотрелся боец из Тайланда. Деметриусу было явно некомфортно из-за невозможности перевести поединок в партер.

Начался второй раунд, и всё перевернулось. Теперь Родтанг прижимался к сетке и старался держать Джонсона на дистанции. Таец осознавал, что сближение влечёт перевод вниз, где его скиллы моментально обнулятся. По истечении минуты Джонсон ушёл от размашистого оверхэнда Родтанга и кинулся в ноги. Таец запаниковал, а Деметриус ловко заскочил за спину и навис рюкзаком. Он обрабатывал голову Родтанга ударами, пока не повалил его на землю. Звезда муай-тай изо всех сил сопротивлялся, но замок сомкнулся очень крепко – Родтанг уснул и помог Деметриусу снова почувствовать радость победы.

Бой не пойдёт в профессиональный рекорд обоих файтеров, но заставит руководство ONE задуматься об организации похожего поединка. Схватки с Деметриусом жаждет чемпион промоушена в кикбоксинге Илиас Эннахаши. Голландец с марокканскими корнями уже полгода требует поединок с Джонсоном, и для всех это выглядит выигрышным вариантом. Бойцы снова хорошо заработают на по сути выставочном поединке, а в ONE расскажут массовому зрителю, что у них вообще-то ещё и по правилам кикбоксинга дерутся.