Что в UFC – зло, в One FC – чистая победа. Когда уже всех начнут судить одинаково?

На прошедшем в ночь на 8 апреля по московскому времени турнире ONE on TNT 1 промоушена ONE Championship было много интересного, а некоторые решения вызвали бурную реакцию в соцсетях. В главном бою чемпион наилегчайшего дивизиона Адриано Мораес победил Деметриуса Джонсона ударом, который сейчас запрещён в большинстве известных лиг. Ситуация абсолютно идентична той, что произошла в поединке Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга: Мораес ударил сидящего на канвасе Джонсона коленом в голову и нокаутировал Мышонка.

А вот удары, которые решил применить экс-чемпион UFC и Bellator Эдди Альварес в поединке против Юрия Лапикуса, в организации не разрешены. Американец несколько раз ударил молдаванина по затылку, и ему присудили поражение дисквалификацией. Помнится, те, кто считал решение в поединке Яна и Стерлинга справедливым, оправдывали его тем, что «бой перевалил за середину», а вот иначе бы его признали несостоявшимся.

Остановка в схватке Альвареса и Лапикуса случилась на 62 секунде первого раунда. До экватора было ой как далеко. Ведь подавляющее число экспертов и специалистов рассказывали о правиле дисквалификации и так называемого «nocontest». Так почему же не признали таковым поединок Альвареса и Лапикуса? И таких неоднозначных моментов в истории ММА очень много. Вспоминаем самые вопиющие из них.

Пётр Ян – Алджэмейн Стерлинг

Собственно, далеко ходить не надо. В конце четвёртого раунда россиянин, выигрывая бой, нанёс претенденту запрещённый удар коленом в голову. Стерлинг сообщил, что не может продолжать поединок. В результате Яна не просто дисквалифицировали – у него отобрали пояс и сделали Стерлинга новым чемпионом в легчайшем весе.

Никто не отрицает факт запрещённого удара и совершение Петром глупой ошибки. Однако присуждение пояса Стерлингу по-прежнему вызывает много вопросов как у болельщиков, так и у некоторых экспертов.

Большинство считает, что наиболее справедливое решение в такой ситуации – сделать пояс вакантным. И это кажется действительно более разумным, чем присуждение чемпионства подобным образом.

Андрей Орловский – Тим Сильвия

Прежде эти парни встречались уже три раза. Теперь их пути пересеклись в промоушене One FC. Первый раунд Орловский проиграл, причём несколько раз он рисковал быть нокаутированным. Во второй пятиминутке белорусский боец собрался и переломил ход поединка. В конце раунда Орловский-таки отправил американца на канвас.

Андрею оставалось нанести несколько добивающих ударов, чтобы рефери остановил бой и присудил ему заветную победу. Это он и сделал, правда, использовал для этого два запрещённых соккер-кика. Поражение Орловского дисквалификацией? Нет! Бой был признан несостоявшимся. А всё из-за того, что в промоушене тогда ещё только начинали окончательно оформлять свод правил, и конкретики по такому удару просто не было.

Джон Джонс – Мэтт Хэмилл

Казалось бы, то же самое, что и в предыдущей ситуации. Только в UFC к 2009 году с правилами уже разобрались. Поэтому Джонс, нанёсший Хэмиллу запрещённые удары сверху вниз под углом 90 градусов, или, как их ещё называют, «12-6», был наказан лигой, причём весьма сурово. Экс-чемпиону присудили поражение, которое до сих пор является единственным в его карьере.

Кстати, несколько раз ММА-общественность поднимала вопрос пересмотра результата этого боя и признание его несостоявшимся. В частности, это предложение выдвигал сам Дана Уайт. Однако эта единица и по сей день маячит в статистике Джонса. Конечно, это прекрасно, что «все в курсе, как на самом деле это было». Но такому талантливому бойцу, как Джонс, можно было пойти навстречу и не портить рекорд.

Си Би Доллавэй – Эктор Ломбард

Ломбард к этому поединку подходил на серии из четырёх поражений подряд. Победа была нужна ему, как никогда. Бойцы успели провести лишь один раунд, концовку которого забирал Ломбард.Не желая отдавать сопернику очки, Доллавэй активизировался, и оставшиеся секунды пятиминутки парни обменивались ударами.

Последний остался за кубинским бойцом. Как думал он сам, нанесённый одновременно со звуком сирены. Однако судьи решили, что удар произошёл после гонга, и присудили ему поражение дисквалификацией. Хотя бой вполне мог быть признан несостоявшимся.

Крис Вайдман – Гегард Мусаси

Этот поединок мог закончиться дисквалификацией. Спорный момент произошёл, когда Вайдман решил провести тейкдаун, а Мусаси захватил его шею и начал бить коленями в голову оппонента. Тут же американец коснулся руками канваса. Рефери остановил бой, подумав, что боец из Нидерландов совершил запрещённые удары. Вайдман при этом изо всех сил показывал, что не может продолжать бой.

Однако судья пересмотрел повтор и решил, что удар был нанесён, когда руки Вайдмана ещё не касались настила. В итоге Мусаси присудили победу техническим нокаутом. После американец ещё долго не соглашался с исходом поединка и обвинял судей в несправедливом решении. Мусаси, в свою очередь, называл Вайдмана симулянтом.

Андерсон Силва – Юшин Оками

Бой проходил на турнире Rumble on the Rock в далёком 2006 году. Японец оказался в закрытом гарде Силвы, и бразилец решил нанести ему удар пяткой в голову. Удалось ему это неплохо: Оками ещё долго не мог прийти в себя и в итоге отказался продолжать поединок. Рефери остановил бой и присудил Пауку поражение дисквалификацией.

После поединка Силва до последнего утверждал, что не знал о таком правиле и искренне верил в легитимность своего удара. Бразилец возмущался и решением судей, и поведением оппонента. Впрочем, бойцы встретились ещё раз в 2011 году, и Паук «вернул должок», победив Оками нокаутом, но уже законным.