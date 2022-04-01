Самый смешной бой Фёдора Емельяненко. Уложил трёх японцев за один вечер! Видео

Сегодня, 1 апреля, празднуется День смеха. В такую дату хочется вспомнить что-то забавное из мира смешанных единоборств. А с кем ассоциируются российские ММА? Конечно, с легендарным Фёдором Емельяненко. Кстати, задолго до пика своей популярности в России, Последний император обрёл фантастическую славу в Японии, где проводил практически все свои бои.
Помимо, собственно, самих поединков, Емельяненко регулярно участвовал в развлекательных мероприятиях. Любая японская телепередача считала своим долгом пригласить Фёдора: когда у бойца появлялось свободное время, он с удовольствием принимал участие в съёмках. Которые, как и полагается японскому телевидению, зачастую были несколько странными. В частности, Емельяненко успел попробовать себя в сумо, где проиграл первому же сопернику.
Помимо традиционного японского единоборства, Фёдор также сумел подраться с тремя звёздами местного телевидения за один вечер. Естественно, это был шутливый формат: «соперники» сидели на бревне, атакуя друг друга огромными плюшевыми перчатками. Работать с нестандартной экипировкой было непросто, однако навыки Емельяненко всё равно сработали — он легко сбросил с бревна всех соперников. Само собой, всё сопровождалось улыбками и шутками. Сам Фёдор тогда назвал этот бой самым смешным, в котором он участвовал.
Права на видео принадлежат промоушену M-1 Global. Посмотреть ролик можно на официальном канале M-1 Global в YouTube.
Японские зрители были в полном восторге: любое действие Фёдора встречалось восторженным шумом. Вдобавок Последний император на подобных шоу всегда вёл себя достаточно раскованно — много улыбался и не стеснялся участвовать в самых странных задумках. Забавные танцы, выставочные «бои», участие в юмористических сценках — на японской земле Емельяненко открывался с очень неожиданной стороны.
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