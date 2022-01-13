Забытое поражение Фёдора. Профессиональный сумоист легко разобрался с Емельяненко. Видео

Фёдор Емельяненко – полноценная спортивная легенда на родине. Мало чьи бои интересуют российских болельщиков сильнее, чем выступления Последнего Императора. Большинство отечественных поклонников ММА едва ли не наизусть помнят соперников Фёдора, его громкие победы и редкие, но очень обидные поражения. Однако в Японии, где Емельяненко провёл больше половины своих профессиональных поединков, из него и вовсе сделали буквально икону. Молчаливый россиянин своими триумфами восхищал миллионы японцев, которые до сих пор с удовольствием фотографируются с Последним Императором.
Естественно, что на пике карьеры в Стране восходящего солнца Емельяненко регулярно приглашался на различные передачи и ток-шоу. Организаторов не останавливала излишняя скромность Фёдора – даже из его молчания можно было сделать событие. А приглашение россиянина в 2012 году на турнир по сумо в качестве участника и вовсе стало информационной бомбой. Разумеется, это было не профессиональное соревнование: на турнир приехали несколько бойцов из разных видов спорта, которые должны были идти по турнирной сетке до главного приза. И Емельяненко уже в первом круге достался бывший сумоист – Шиничи Сузукава.
Права на видео принадлежат M-1 Global. Посмотреть ролик можно на официальном канале M-1 Global в YouTube.
Фёдору перед турниром показали устрашающую фотографию соперника, что вызвало лишь улыбку россиянина. Сузукава, покинувший сумо из-за проблем с законом, тогда уже успел сбросить несколько десятков килограммов и выглядел непривычно поджаро для сумоиста. Тем не менее Последнему Императору это не помогло: его коронное самбо слишком отличалось от сумо, по всем правилам которого и проходил поединок.
Ранее россиянин успел провести лишь одну тренировку, где ему кратко объяснили основные принципы сумо, после чего сразу отправили на дохё. Там Шиничи буквально за несколько секунд «затолкал» Емельяненко – чистая победа.
Несмотря на неудачу, Фёдор не выглядел разочарованным, сохранив на лице привычное хладнокровие и даже улыбку. В интервью после боя Емельяненко выразил удовлетворение полученным опытом: «Ничего, интересно было. Вполне интересно, да». Сузукава, кстати, уверенно выиграл турнир и забрал денежный приз – многолетний опыт сумо стал ключевым фактором. После этого японский боец ещё и попробовал свои силы в ММА, где получилось не так удачно: четыре поражения в шести боях, причём Шиничи успел проиграть таким звёздам, как Мирко КроКоп и Крис Барнетт.
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