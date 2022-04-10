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Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг, решение судей, кто должен был побеждать, UFC 273

Странная статистика и «забытые» чемпионские раунды. Американские судьи лишили Яна пояса!
Александр Фролов
Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг, решение судей
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Пётр заслужил этот титул. Пусть решение и было «на тоненького».

То, чего многие боялись, всё-таки произошло. Пётр Ян потерпел поражение от Алджэмейна Стерлинга раздельным судейским решением. Бой получился максимально напряжённым: первый раунд вышел спорным, второй и третий забрала «борьба» Стерлинга, четвёртый и пятый остались за нашим соотечественником. Один судья отдал победу Петру, два решили, что Алджэмейн должен остаться чемпионом. Грустно, но справедливо?

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Очень хочется поддаться эмоциям и сразу начать разговор с возмущений «ограблением» и «хитрыми американскими судьями». Но давайте разбираться по порядку. Первая пятиминутка получилась более-менее равной: бойцы наносили минимум точных ударов, зато Пётр постоянно наступал и оказывал давление на Стерлинга. Как правило, этого хватает, чтобы выиграть равный раунд. Но почему-то не в этот раз.

Второй и третий раунды без вопросов забрал Стерлинг. Американец нащупал пробелы в защите Петра от тейкдаунов, что помогло провести немало минут в доминирующей позиции партера. Алджэмейн не сумел финишировать соперника, зато постоянно давил на его шею и «обстреливал» ударами. Нет никаких сомнений, что Стерлинг подошёл к четвёртому раунду, лидируя по очкам.

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А вот в четвёртой пятиминутке Пётр начал переламывать ситуацию. Начав с агрессивного напора, Ян оказался за спиной оппонента, где уверенно его контролировал. Угрозы сабмишена почти не было, зато россиянин точно вёл поединок. Ещё один чемпионский раунд, пятый, Пётр тоже забрал уверенно. Да, Стерлингу удалось чуть потаскать Яна у сетки, зато в последние минуты уже россиянин выглядел доминирующей силой.

Таким образом, Пётр забрал чемпионские раунды, которые неспроста так называются. Судьи решили прицепиться к первой пятиминутке, но отдавать её Стерлингу? Максимум — ничья, но тогда всё равно непонятно, как американец в итоге победил. Да, по количеству акцентированных ударов Алджэмейн в первом раунде вроде бы лидировал (19-13), но как насчитали эту статистику — неясно. Да и не только она решает.

Стоило ли отдать бой Яну? Безусловно, учитывая, что он взял главные раунды и мог забирать первый. К сожалению, тут сработал знаменитый «принцип Адесаньи — Джонса», когда спорные бои отдаются действующему чемпиону. Вдобавок наш соотечественник дрался на чужой земле, что, как ни крути, тоже имеет определённое значение. Очень жаль, что всё завершилось именно так, но жизнь на этом не заканчивается. В третьем поединке Ян заберёт своё!

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