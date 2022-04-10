«Вы меня обокрали!» Пётр Ян снова проиграл Стерлингу — теперь спорным решением судей

Событие, которого мы ждали больше года, наконец состоялось. Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг встретились в октагоне, чтобы провести реванш и решить судьбу чемпионского пояса в легчайшем весе. Напомним, в первом бою наш соотечественник откровенно «подарил» победу американцу, получив дисквалификацию после запрещённого удара коленом. Второй поединок должен был поставить окончательную точку в противостоянии.

По мнению большинства экспертов, фаворитом реванша считался Ян. Россиянин в первой схватке выглядел значительно увереннее Стерлинга, прибавляя с каждым раундом. К тому же ударная техника Петра точно превосходила навыки его оппонента. С другой стороны, у Алджэмейна тоже были козыри: в частности, великолепное джиу-джитсу, с помощью которого он победил немало топовых бойцов. Спортивная интрига была максимальной.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

«Перчинки» противостоянию добавляла личная вражда Яна и Стерлинга. Спортсмены давно возненавидели друг друга, регулярно обмениваясь оскорблениями в социальных сетях. Многие всерьёз опасались, что Пётр и Алджэмейн не дождутся поединка и подерутся прямо в отеле, но бойцы ограничились словесными «уколами». Всё должен был решить октагон, куда россиянин и американец зашли, надеясь выйти с чемпионским титулом.

Как Ян и обещал в интервью «Чемпионату», он не пожал своему сопернику руку перед боем. Впрочем, Стерлинг тоже не протягивал перчатку. С первых секунд поединка Ян захватил инициативу, но темп был очень невысоким, практически без ударов. Американец почти всё время отступал, проведя одну неудачную попытку тейкдауна. В целом первый раунд получился «разведывательным» при некотором преимуществе Петра, что подтверждала и статистика ударов.

Стерлинг откровенно берёг силы, явно вспоминая предыдущий бой, где он резко «просел» после 15-й минуты. На старте второго раунда американец провёл отличный тейкдаун, всё-таки сумев повалить Яна. Россиянину пришлось отдать спину, зато его защита выглядела уверенно и грамотно. После пары минут «возни» Стерлинг сумел перевернуть оппонента так, чтобы нанести ему несколько мощных ударов. Петру пришлось непросто, но он дотерпел до конца раунда, который уверенно выиграл Алджэмейн.

Почувствовав уверенность, американец начал третий раунд с активных атак. После пары ударов Стерлинг раз за разом пытался переводить Петра, который на второй минуте всё-таки попался на очередной тейкдаун. Россиянин снова отдал спину, после чего пришлось долго и мучительно защищаться от доминирующего соперника. Ян снова потерял немало сил и вчистую проиграл третью пятиминутку — уровень тревоги за россиянина возрастал.

Петру нужно было добавлять и четвёртый раунд он начал мощнее, проведя пару отличных серий. Стерлинг пытался «бороться», однако прессинг Яна даже в партере был слишком агрессивным. Следом поединок перешёл в партер, где россиянин и провёл остаток раунда в доминирующей позиции. Пётр пробовал выйти на удушающий приём или в фулл-маунт, Алджэмейн вязко защищался.

Решающая пятиминутка началась с активной работы в исполнении обоих бойцов. Ян делал ставку на удары, Стерлинг пытался затянуть россиянина в партер. Увы, защита Петра от тейкдаунов была неидеальной, его дважды зажимали у сетки в полупозиции. Зато в стойке американец получал немало, почти после каждого удара Алджэмейн пытался схватить соперника за ноги. Определённое преимущество осталось за Яном, завершившим бой «на спине» американца.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Итак, всё должны были решить судьи. Казалось, что Пётр должен побеждать — пятый раунд он забрал достаточно уверенно. Сомнения были только по первому раунду, который получился достаточно равным. Но судьи внезапно отдали победу Стерлингу раздельным решением! Что произошло, очередное ограбление или справедливый вердикт? Споров будет очень много. Во всяком случае, Пётр остался очень недоволен: «Я считаю, что я выиграл этот бой. Вы меня обокрали! Я считаю, что я выиграл три раунда из пяти: первый, четвёртый и пятый. Мне нужен рематч».