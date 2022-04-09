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UFC 273, Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг, Гилберт Бёрнс — Хамзат Чимаев, прямой эфир, где смотреть, дата и время

Команда Стерлинга угрожает Яну. Повторит ли Пётр прыжок Хабиба через клетку? LIVE!
Игорь Брагин
UFC 273, Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг, онлайн
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Остановится ли машина хайпа Хамзата Чимаева и накажет ли дерзкого громилу Олейник? Все подробности — на «Чемпионате».

10 апреля 2022 года на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 273, за прямой онлайн-трансляцией которого вы можете следить на «Чемпионате». В главном бою вечера действующий чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски будет драться с Чон Чхан Соном. В соглавном поединке турнира обладатель пояса в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг встретится с временным чемпионом — россиянином Петром Яном.

Также в октагон выйдет шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев, которому будет противостоять бразилец Гилберт Бёрнс. В предварительном карде со здоровенным Джаредом Вандераа будет сражаться российский ветеран Алексей Олейник.

«Эй, женщина, что ты сказала?» Команда Стерлинга подкараулила Яна в фойе арены. Видео «Эй, женщина, что ты сказала?» Команда Стерлинга подкараулила Яна в фойе арены. Видео
UFC 273, бой Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг, где смотреть Бой Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг, когда начнётся Полный кард турнира UFC 273
Live Игорь Брагин

Команда Стерлинга ведёт себя как гопники

Уже после дуэлей взглядов банда Стерлинга, словно гопники, подкараулили Петра и его друзей у раздевалки и устроили не пойми что. Двалишвили сыпал оскорблениями, Стерлинг похвалялся своим знанием русских словечек, переплетая их с английской речью.

«Эй, женщина, что ты там говоришь?» — кричал американец в адрес российского бойца. Очевидно, что эти затейники рассчитывали не на потасовку, а на ещё хоть какое-то внимание к себе. Пётр улыбался и подсказывал этим неугомонным парням, что расставит все точки над i завтра. Выглядело это как иллюстрация к басне Крылова про слона и Моську… Посмотрим, как последний проявит себя в октагоне.

Подробнее на «Чемпионате»:

«Эй, женщина, что ты сказала?» Команда Стерлинга подкараулила Яна в фойе арены. Видео «Эй, женщина, что ты сказала?» Команда Стерлинга подкараулила Яна в фойе арены. Видео
14:55 Игорь Брагин

Долгожданный реванш Яна и Стерлинга

Ждать второго боя Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга пришлось практически 13 месяцев. Российский парень тогда потерял пояс в практически выигранном бою — его дисквалифицировали после запрещённого удара коленом. В ожидании реванша Ян и Стерлинг жёстко конфликтовали в социальных сетях.

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14:52 Игорь Брагин

UFC 273, бой Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг, где смотреть

Турнир UFC 273, где в соглавном поединке подерутся Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг, покажет телеканал «Матч! Боец». Основной кард покажет ещё и «Матч ТВ». Также весь бойцовский вечер, включая ранние прелимы, можно посмотреть на сервисе UFC Fight Pass.

14:48 Игорь Брагин

Хамзат Чимаев идёт на рекорд

Борз может продолжить переписывать историю UFC. На данный момент он провёл в лиге четыре поединка. Во всех одержал победы. На всё это Хамзат затратил 12 минут 54 секунды. Рекордсменом является Том Аспиналл (14 минут 24 секунды). Нужна ещё одна быстрая и мощная победа Хамзата. И уложиться нужно в 89 секунд.

Невероятный Хамзат Чимаев

Невероятный Хамзат Чимаев

Фото: «Чемпионат»

14:47 Игорь Брагин

Бой Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг, когда начнётся

Ранние прелимы турнира UFC 273 начнутся 10 апреля в 01:15 мск. Предварительный кард стартует в 03:00. Начало основного карда запланировано на 05:00. Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг выйдут в октагон не ранее 06:45 мск.

14:46 Игорь Брагин

6000 человек устроили флешмоб в поддержку Петра Яна

Ранним утром 8 апреля в Екатеринбурге шесть тысяч человек устроили совместную зарядку под трек Басты «Стволок за поясок», под которую чемпион UFC, россиянин Пётр Ян выходит на свои поединки.

Российский чемпион в своих социальных сетях поблагодарил поклонников и дал слово привезти на Урал настоящий полноценный пояс.

14:44 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC 273

Один из самых ожидаемых и крутых турниров 2022 года не так легко дался промоушену UFC. Слетела масса боёв, а в последние полторы недели матч-мейкеры вздрагивали едва ли не каждый день. В итоге, турнир «усох» до 12 поединков. Вот так всё выглядит за несколько часов до начала.

Основной кард

  • Александр Волкановски — Чэн Сон Джон (полулёгкий вес);
  • Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг (легчайший вес);
  • Гилберт Бёрнс — Хамзат Чимаев (полусредний вес);
  • Маккензи Дёрн — Тиша Торрес (женский минимальный вес);
  • Винс Пичел — Марк Мадсен (лёгкий вес).

Предварительный кард

  • Йен Гэрри — Дэриан Викс (полусредний вес);
  • Энтони Эрнандес — Джошуа Фремд (средний вес);
  • Аспен Лэдд — Ракель Пеннингтон (женский легчайший вес);
  • Микки Галл — Майк Мэлотт (полусредний вес).

Ранние прелимы

  • Алексей Олейник — Джаред Вандераа (тяжёлый вес);
  • Пиера Родригез — Кей Хансен (женский минимальный вес);
  • Хулио Арсе — Даниэль Сантос (легчайший вес).
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