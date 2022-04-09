Команда Стерлинга угрожает Яну. Повторит ли Пётр прыжок Хабиба через клетку? LIVE!

10 апреля 2022 года на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 273, за прямой онлайн-трансляцией которого вы можете следить на «Чемпионате». В главном бою вечера действующий чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски будет драться с Чон Чхан Соном. В соглавном поединке турнира обладатель пояса в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг встретится с временным чемпионом — россиянином Петром Яном.
Также в октагон выйдет шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев, которому будет противостоять бразилец Гилберт Бёрнс. В предварительном карде со здоровенным Джаредом Вандераа будет сражаться российский ветеран Алексей Олейник.
Команда Стерлинга ведёт себя как гопники
Уже после дуэлей взглядов банда Стерлинга, словно гопники, подкараулили Петра и его друзей у раздевалки и устроили не пойми что. Двалишвили сыпал оскорблениями, Стерлинг похвалялся своим знанием русских словечек, переплетая их с английской речью.
«Эй, женщина, что ты там говоришь?» — кричал американец в адрес российского бойца. Очевидно, что эти затейники рассчитывали не на потасовку, а на ещё хоть какое-то внимание к себе. Пётр улыбался и подсказывал этим неугомонным парням, что расставит все точки над i завтра. Выглядело это как иллюстрация к басне Крылова про слона и Моську… Посмотрим, как последний проявит себя в октагоне.
Подробнее на «Чемпионате»:
Долгожданный реванш Яна и Стерлинга
Ждать второго боя Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга пришлось практически 13 месяцев. Российский парень тогда потерял пояс в практически выигранном бою — его дисквалифицировали после запрещённого удара коленом. В ожидании реванша Ян и Стерлинг жёстко конфликтовали в социальных сетях.
UFC 273, бой Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг, где смотреть
Турнир UFC 273, где в соглавном поединке подерутся Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг, покажет телеканал «Матч! Боец». Основной кард покажет ещё и «Матч ТВ». Также весь бойцовский вечер, включая ранние прелимы, можно посмотреть на сервисе UFC Fight Pass.
Хамзат Чимаев идёт на рекорд
Борз может продолжить переписывать историю UFC. На данный момент он провёл в лиге четыре поединка. Во всех одержал победы. На всё это Хамзат затратил 12 минут 54 секунды. Рекордсменом является Том Аспиналл (14 минут 24 секунды). Нужна ещё одна быстрая и мощная победа Хамзата. И уложиться нужно в 89 секунд.
Невероятный Хамзат Чимаев
Фото: «Чемпионат»
Бой Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг, когда начнётся
Ранние прелимы турнира UFC 273 начнутся 10 апреля в 01:15 мск. Предварительный кард стартует в 03:00. Начало основного карда запланировано на 05:00. Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг выйдут в октагон не ранее 06:45 мск.
6000 человек устроили флешмоб в поддержку Петра Яна
Ранним утром 8 апреля в Екатеринбурге шесть тысяч человек устроили совместную зарядку под трек Басты «Стволок за поясок», под которую чемпион UFC, россиянин Пётр Ян выходит на свои поединки.
Российский чемпион в своих социальных сетях поблагодарил поклонников и дал слово привезти на Урал настоящий полноценный пояс.
Полный кард турнира UFC 273
Один из самых ожидаемых и крутых турниров 2022 года не так легко дался промоушену UFC. Слетела масса боёв, а в последние полторы недели матч-мейкеры вздрагивали едва ли не каждый день. В итоге, турнир «усох» до 12 поединков. Вот так всё выглядит за несколько часов до начала.
Основной кард
- Александр Волкановски — Чэн Сон Джон (полулёгкий вес);
- Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг (легчайший вес);
- Гилберт Бёрнс — Хамзат Чимаев (полусредний вес);
- Маккензи Дёрн — Тиша Торрес (женский минимальный вес);
- Винс Пичел — Марк Мадсен (лёгкий вес).
Предварительный кард
- Йен Гэрри — Дэриан Викс (полусредний вес);
- Энтони Эрнандес — Джошуа Фремд (средний вес);
- Аспен Лэдд — Ракель Пеннингтон (женский легчайший вес);
- Микки Галл — Майк Мэлотт (полусредний вес).
Ранние прелимы
- Алексей Олейник — Джаред Вандераа (тяжёлый вес);
- Пиера Родригез — Кей Хансен (женский минимальный вес);
- Хулио Арсе — Даниэль Сантос (легчайший вес).
- 9 апреля 2022
-
15:01
-
14:00
-
13:52
-
13:00
-
12:48
-
12:12
-
11:20
-
11:11
-
11:10
-
10:52
-
10:25
-
09:56
-
09:28
-
08:29
-
08:15
-
08:00
-
07:57
-
06:54
-
06:10
-
03:42
-
00:13
-
00:00
- 8 апреля 2022
-
22:41
-
22:17
-
22:01
-
21:51
-
21:49
-
20:42
-
19:57
-
18:27
-
18:08
-
17:43
-
17:40
-
16:23
-
16:14