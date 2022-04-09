Команда Стерлинга угрожает Яну. Повторит ли Пётр прыжок Хабиба через клетку? LIVE!

6000 человек устроили флешмоб в поддержку Петра Яна

Ранним утром 8 апреля в Екатеринбурге шесть тысяч человек устроили совместную зарядку под трек Басты «Стволок за поясок», под которую чемпион UFC, россиянин Пётр Ян выходит на свои поединки.

Российский чемпион в своих социальных сетях поблагодарил поклонников и дал слово привезти на Урал настоящий полноценный пояс.