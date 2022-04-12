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Bellator 277, Вадим Немков — Кори Андерсон, Гран-при Bellator, прямой эфир, где смотреть, дата и время

Bellator 277: между Немковым и миллионом долларов — опасный американец. Зато с нами Фёдор!
Александр Фролов
Бой Вадим Немков — Кори Андерсон
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Когда в твоём углу легендарный Емельяненко — проигрывать попросту недопустимо.

В ночь на 16 апреля арена «Эс-Эй-Пи-центр» в американском Сан-Хосе примет турнир Bellator 277. В соглавном поединке вечера действующий чемпион промоушена в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков подерётся с американцем Кори Андерсоном в рамках финала Гран-при Bellator. В главном бою вечера американский боец Эй Джей Макки будет защищать чемпионский пояс в полулёгком весе, его соперником станет бразилец Патрисио Фрейре.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.

Bellator 277, бой Вадим Немков — Кори Андерсон, где смотреть Бой Вадим Немков — Кори Андерсон, когда начнётся Полный кард турнира Bellator 277
Live Александр Фролов

Bellator 277, бой Вадим Немков — Кори Андерсон, где смотреть

Весь турнир Bellator 277, где в соглавном поединке подерутся Вадим Немков и Кори Андерсон, покажет онлайн-платформа Okko. Предварительный кард турнира также будет транслироваться на официальном YouTube-канале Bellator в YouTube.

10:47 Александр Фролов

На кону — миллион долларов. Магомед Исмаилов просит «скинуть соточку»

Победитель Гран-при полутяжеловесов Bellator получит огромную сумму — миллион долларов. Немудрено, что над этим пошутил известный весельчак Магомед Исмаилов, попросивший Немкова «кинуть соточку на счёт» после победы.

10:38 Александр Фролов

Бой Вадим Немков — Кори Андерсон, когда начнётся

Предварительный кард турнира Bellator 277 стартует 16 апреля в 02:00 по московскому времени. Начало основного карда запланировано в 05:25 мск, Вадим Немков и Кори Андерсон должны выйти в октагон примерно в 06:15 по Москве.

10:36 Александр Фролов

Секундантом Немкова будет сам Фёдор Емельяненко

Легендарный Фёдор Емельяненко продолжает карьеру бойца, но и в качестве тренера он весьма успешен. Немков — самый яркий член команды Fedor Team. Неудивительно, что Фёдор будет секундантом Вадима в предстоящем бою. Советы легенды могут сыграть решающее значение.

10:34 Александр Фролов

Полный кард турнира Bellator 277

Основной кард

  • Эй-Джей Макки — Патрисио Фрейре (полулёгкий вес);
  • Вадим Немков — Кори Андерсон (полутяжёлый вес);
  • Аарон Пико — Адли Эдвардс (полулёгкий вес);
  • Тим Джонсон — Линтон Вассел (тяжёлый вес);

Предварительный кард

  • Гастон Боланьос — Дэниел Кэри (полулёгкий вес);
  • Тайрел Фортун — Раким Кливленд (тяжёлый вес);
  • Довлетджан Ягшимурадов — Рафаэль Корвальо (полусредний вес);
  • Кайл Кратчмер — Майкл Ломбардо (полусредний вес);
  • Роберт Серонио — Калоб Рамирес (легчайший вес);
  • Тайсон Миллер — Ралан Грейси (полусредний вес);
  • Эдвин Де Лос Сантос — Альберто Мартинес Мендес (наилегчайший вес);
  • Сократес Эрнандес — Рожерио Луна (полулёгкий вес);
  • Лэйрд Андерсон — Джей-Ти Дональдсон (полулёгкий вес);
  • Тео Хэйг — Алан Бенсон (полутяжёлый вес).
10:31 Александр Фролов

Бой Немкова был под вопросом

Титульный бой Вадима Немкова и Кори Андерсона могли отменить на фоне сложной политической ситуации.

«Мой бой был под вопросом. Даже не то что под вопросом, были какие-то подводные камни. Но в итоге додавил, бой решили оставить. У нас всё-таки не просто бой, у нас финал Гран-при, и этот Гран-при нужно заканчивать. А так, если бы бой был просто титульный, может, и не было бы его», — приводит слова Вадима Немкова ТАСС.

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