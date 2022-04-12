Bellator 277: между Немковым и миллионом долларов — опасный американец. Зато с нами Фёдор!

В ночь на 16 апреля арена «Эс-Эй-Пи-центр» в американском Сан-Хосе примет турнир Bellator 277. В соглавном поединке вечера действующий чемпион промоушена в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков подерётся с американцем Кори Андерсоном в рамках финала Гран-при Bellator. В главном бою вечера американский боец Эй Джей Макки будет защищать чемпионский пояс в полулёгком весе, его соперником станет бразилец Патрисио Фрейре.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.
Bellator 277, бой Вадим Немков — Кори Андерсон, где смотреть
Весь турнир Bellator 277, где в соглавном поединке подерутся Вадим Немков и Кори Андерсон, покажет онлайн-платформа Okko. Предварительный кард турнира также будет транслироваться на официальном YouTube-канале Bellator в YouTube.
На кону — миллион долларов. Магомед Исмаилов просит «скинуть соточку»
Победитель Гран-при полутяжеловесов Bellator получит огромную сумму — миллион долларов. Немудрено, что над этим пошутил известный весельчак Магомед Исмаилов, попросивший Немкова «кинуть соточку на счёт» после победы.
Бой Вадим Немков — Кори Андерсон, когда начнётся
Предварительный кард турнира Bellator 277 стартует 16 апреля в 02:00 по московскому времени. Начало основного карда запланировано в 05:25 мск, Вадим Немков и Кори Андерсон должны выйти в октагон примерно в 06:15 по Москве.
Секундантом Немкова будет сам Фёдор Емельяненко
Легендарный Фёдор Емельяненко продолжает карьеру бойца, но и в качестве тренера он весьма успешен. Немков — самый яркий член команды Fedor Team. Неудивительно, что Фёдор будет секундантом Вадима в предстоящем бою. Советы легенды могут сыграть решающее значение.
Полный кард турнира Bellator 277
Основной кард
- Эй-Джей Макки — Патрисио Фрейре (полулёгкий вес);
- Вадим Немков — Кори Андерсон (полутяжёлый вес);
- Аарон Пико — Адли Эдвардс (полулёгкий вес);
- Тим Джонсон — Линтон Вассел (тяжёлый вес);
Предварительный кард
- Гастон Боланьос — Дэниел Кэри (полулёгкий вес);
- Тайрел Фортун — Раким Кливленд (тяжёлый вес);
- Довлетджан Ягшимурадов — Рафаэль Корвальо (полусредний вес);
- Кайл Кратчмер — Майкл Ломбардо (полусредний вес);
- Роберт Серонио — Калоб Рамирес (легчайший вес);
- Тайсон Миллер — Ралан Грейси (полусредний вес);
- Эдвин Де Лос Сантос — Альберто Мартинес Мендес (наилегчайший вес);
- Сократес Эрнандес — Рожерио Луна (полулёгкий вес);
- Лэйрд Андерсон — Джей-Ти Дональдсон (полулёгкий вес);
- Тео Хэйг — Алан Бенсон (полутяжёлый вес).
Бой Немкова был под вопросом
Титульный бой Вадима Немкова и Кори Андерсона могли отменить на фоне сложной политической ситуации.
«Мой бой был под вопросом. Даже не то что под вопросом, были какие-то подводные камни. Но в итоге додавил, бой решили оставить. У нас всё-таки не просто бой, у нас финал Гран-при, и этот Гран-при нужно заканчивать. А так, если бы бой был просто титульный, может, и не было бы его», — приводит слова Вадима Немкова ТАСС.
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