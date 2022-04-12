Bellator 277: между Немковым и миллионом долларов — опасный американец. Зато с нами Фёдор!

Бой Немкова был под вопросом

Титульный бой Вадима Немкова и Кори Андерсона могли отменить на фоне сложной политической ситуации.



«Мой бой был под вопросом. Даже не то что под вопросом, были какие-то подводные камни. Но в итоге додавил, бой решили оставить. У нас всё-таки не просто бой, у нас финал Гран-при, и этот Гран-при нужно заканчивать. А так, если бы бой был просто титульный, может, и не было бы его», — приводит слова Вадима Немкова ТАСС.