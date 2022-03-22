Овертайм для Немкова. Кто стоит между русским чемпионом и миллионом долларов

В ночь с 15 на 16 апреля по московскому времени в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) состоится турнир Bellator 277. В соглавном бою сойдутся чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков и Кори Андерсон. На кону, помимо пояса чемпиона Bellator, стоит победа в Гран-при.

Соперник Немкова – уникальный боец. Андерсон попал в UFC со смешным рекордом 3-0 благодаря победе в шоу The Ultimate Fighter. Американец провёл в промоушене пять лет, за которые успел побить двух будущих чемпионов полутяжёлого веса, но сам ни разу не принял участие в титульном поединке.

Ближе всего к титульнику Кори был перед уходом из UFC. После серии из трех побед подряд он встретился с новой хайп-машиной дивизиона, Джонни Уокером. Кори шёл андердогом у букмекеров – всех впечатлял бразилец, который до поединка с Андерсоном оформил не досрочно лишь одну победу из 17, а всех соперников в UFC нокаутировал в первом раунде.

Бой с Андерсоном у Уокера тоже закончился быстро, но тут постарался Кори, который избил соперника за две минуты. Могло показаться, что судья рановато остановил схватку, но по лицу Джонни было видно, что он принял уже достаточно ударов. Благодаря этой победе Андерсон занял место Уокера – все увидели новую угрозу для Джона Джонса именно в нем.

В феврале 2020-го Боунс в суперсложном поединке одолел Доминика Рейеса и порадовал Кори, который уже видел, как дерется за титул. Андерсон не сомневался, что разнесет Джонса после того, как победит Яна Блаховича в реванше. Но поляк удивил и срубил Андерсона в первом же раунде правым хуком в «бороду». В довершение Ян лупанул уже рухнувшему на канвас Кори хаммерфист.

Летом 2020-го Андерсон покинул UFC – западные медиа писали, что он сделал это из-за страха за здоровье после того, как получил сотрясение мозга в поединке с Блаховичем. Почти сразу с уходом из промоушена Даны Уайта Кори объявил о подписании в Bellator. Несмотря на провал с поляком, было понятно, что американец – потенциальный претендент на титул, а его схватка с Вадимом Немковым – вопрос времени.

Андерсону не стали сразу давать монстров. Для начала взращённый UFC борец накормил локтями ветерана Мелвина Манхуфа. Кори так избил приближающегося к пятому десятку голландца, что судья останавливал поединок с болью на лице. После этого Андерсон предсказуемо вошёл в список участников Гран-при полутяжей и в четвертьфинале встретился с экс-чемпионом ACA Довлетджаном Ягшимурадовым.

Казалось, боец из Туркменистана сможет оказать сопротивление Андерсону, но максимум, на что хватило Довлетджана – продержаться до третьего раунда. Кори доминировал в партере, а итог оказался тем же, что и с Манхуфом: многократные удары локтями и остановка.

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В полуфинале Андерсона ждал Райан Бейдер. Американец наверняка хотел ворваться в финал, чтобы взять реванш у Немкова за поражение годовой давности. Но желания оказалось мало – Кори одержал самую быструю победу в карьере. Уже на 23-й секунде боя он уронил Бейдера в нокдаун правым кроссом, а затем ринулся добивать. Райан укрывался как мог, но Андерсон почуял кровь и не упустил победу. Он лупил Бейдера до тех пор, пока судья не разнял бойцов.

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Для Немкова бой с Андерсоном станет, пожалуй, самой серьёзной проверкой в карьере. Прежде Вадим уже бил мощных соперников, но все они были, скорее, в статусе ветерана. Андерсон пришел в Bellator прямо с пятой строчки рейтинга UFC – отличный шанс увидеть, насколько Вадим готов к переходу в лучший промоушен.