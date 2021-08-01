Фрейре пришлось приводить в чувство. Макки «задушил» величайшего бойца лиги за 2 минуты

Ранним утром 1 августа в Инглвуде (штат Калифорния, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 263. В его главном событии состоялась долгожданная схватка чемпиона лиги в двух весовых категориях Патрисио Фрейре с небитым Эй Джеем Макки. Бой прошёл в рамках финала Гран-при в полулёгком весе, так что на кону, кроме титула, стоял и чек на $ 1 млн.

Явного фаворита в этой паре не было. На пути к финалу оба бойца уверенно сметали своих оппонентов. Оба были уверены в своих силах, так что градус напряжения был достаточно высок. Это подтверждала и пресс-конференция, которая прошла в преддверии шоу. На ней Фрейре и Макки перешли к трэш-току. Дошло до того, что бойцы перешли на личное, начали говорить о родителях, жёнах и детях. В итоге всё это едва не вылилось в потасовку.

Но Макки был удовлетворён таким развитием событий. По его словам, благодаря этому скандалу он «залез в голову» Фрейре.

Ход поединка показал, что именно это, вероятно, и случилось. Питбуль выглядел не таким, каким его привыкли видеть. А очень скоро худшие страхи фанов Фрейре воплотились в жизнь. На исходе второй минуты схватки Макки потряс соперника хай-киком. Патрисио отошёл к сетке, а американец пробил многоударную комбинацию, которая отправила Питбуля на канвас. Эй Джей уже победно вскинул руки, рассчитывая на нокаут. Но характера Фрейре не занимать. Он попытался встать. Тогда его соперник безжалостно набросил гильотину и принялся его душить. Через несколько секунд рефери зафиксировал победу Эй Джея удушающим приёмом. Фрейре ещё некоторое время приводил себя в чувства, растерянно расхаживал по октагону и прикладывал к затылку лёд.

Таким образом, небитый Макки выиграл Гран-при в полулёгком весе, отобрал у Фрейре пояс в этой весовой категории и заработал $ 1 млн.

Молниеносная победа восхитила всё ММА-сообщество. Эй Джею отдали должное множество бойцов и экс-бойцов UFC, в том числе Даниэль Кормье. А блогер и начинающий боец в лице Джейка Пола и вовсе заявил, что такой Макки разделался бы с Конором Макгрегором образца 2015 года. То есть тем Конором, который бил Жозе Альдо. К слову, такое же мнение выражалось фанатами и в социальных сетях Bellator. Так это или нет, узнать невозможно. Но уже одно то, что Макки ставят в один ряд с Макгрегором, говорит о многом.

Впрочем, он это заслужил целиком. Сегодня он победил бойца, которым называют величайшим в истории лиги. Причём сделал это играючи. Более того, Макки уже заявил, что готов отобрать у Фрейре пояс и в лёгком весе.

«Да, после боя я перекинулся с Патрисио парой слов. Он сказал, что не был в отключке во время удушающего. Не знаю, может, ему нужно ещё. Мы можем с ним встретиться в лёгком весе. Я хочу завоевать второй титул», — сказал Макки на пресс-конференции.

Глядя на сегодняшнее выступление американца, почти нет сомнений, что звание чемпиона в двух весовых категориях ему со временем покорится. Что же касается Фрейре, то, похоже, сегодня начался закат величайшего бойца лиги.