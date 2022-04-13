Пришёл в Bellator, чтобы мстить за Фёдора. Правда, пока проиграл оба боя

Несмотря на все сложности, турнир Bellator 277 всё-таки состоится в срок. Помимо финала Гран-при полутяжеловесов, где будет драться россиянин Вадим Немков, нас ждёт ещё немало ярких поединков. В частности, большой интерес должен вызвать бой Довлетджана Ягшимурадова и Рафаэля Карвальо. Уроженец Туркменистана пройдёт серьёзную проверку — Карвальо является экс-чемпионом Bellator с тремя успешными защитами.

Впрочем, Ягшимурадов и сам далеко не прост. На протяжении нескольких лет боец выступал в украинских промоушенах, после чего перебрался в Россию. Довлетджана быстро подписали в промоушен АСВ, сейчас носящий название АСА. Туркменистанец быстро и красиво стал чемпионом, не потерпев ни одного поражения. Ягшимурадов побеждал таких оппонентов, как Луиш Миранда, Батраз Агнаев и Алексей Буторин.

Стиль Довлетджана достаточно сложно охарактеризовать. Туркменский спортсмен немного напоминает Фёдора Емельяненко: такие же размашистые удары от бедра, которые непросто заблокировать. Несмотря на весьма своеобразную технику, у Ягшимурадова набралась целая галерея ярких нокаутов. Порой бойцу достаточно одного короткого удара, чтобы отправить «спать» своего соперника.

Права на видео принадлежат промоушену Akhmat Absolute Championship. Посмотреть ролик можно в официальном сообществе ACA во «ВКонтакте».

Неудивительно, что стиль Довлетджана сходен с Емельяненко — именно Фёдор был кумиром туркменистанца. Ягшимурадов даже признался, что мечтает встретиться с Райаном Бейдером, дабы отомстить тому за победу над Емельяненко. Впрочем, сам Довлетджан комментирует свой стиль с юмором: «Если честно, я сам иногда себя не понимаю. Непонятный стиль, так коротко скажу. Корявый. Адаптируюсь под соперника, так можно сказать».

Увы, карьера Ягшимурадова в Bellator началась с поражений от мощных Кори Андерсона и Карла Албректссона. Именно быстрый вылет из Гран-при не позволил Довлетджану всё-таки встретиться с Бейдером, которого, кстати, нокаутировал всё тот же Андерсон. Тем не менее у Ягшимурадова ещё есть шанс проявить себя с лучшей стороны: нужно максимально уверенно «переехать» бывшего чемпиона Bellator. У Довлетджана есть для этого всё.