Самый улётный судья в боксе! Такого вы ещё не видели

Наверняка вы видели кадры с участием экспрессивного судьи Стива Уиллиса, ярко реагирующего на размены ударами. Если нет, то вы многое упустили в мире бокса. Ролики в YouTube с его участием собирают сотни тысяч просмотров и как правило носят название в духе «Самый забавный рефери в истории бокса».

Стив Уиллис не имел боксёрского прошлого и пришёл в этот контактный вид спорта из бейсбола, где также занимался судейством. После 10 лет работы в бейсболе Уиллис решил попробовать себя на боксёрском поприще. На дворе был 1996 год. И на первых порах он обслуживал любительские бои. Через четыре года Стив получил лицензию на обслуживание профессиональных поединков. Однако перед этим нужно было подождать ещё три года. Первым крупным боем стала встреча между Кевином Келли и Феликсом Сент-Киттсом. Но самыми известными бойцами, которых Стив когда-либо судил, были Геннадий Головкин, Василий Ломаченко, Теренс Кроуфорд, Дэнни Гарсия.

Видео доступно на канале BT Sport в YouTube. Права на видео принадлежат BT Sport.

Однако свою порцию славы Стив приобрёл только в прошлом десятилетии, когда обслуживал схватку между Дэнни Гарсией и Шоном Портером. Тогда во время одного из эпизодов Уиллис встал в боксёрскую стойку между бойцами и не скрывал своих эмоций от выброшенных ударов. А в поединке между Габриэлем Росадо и Дэвидом Лемье Уиллис смотрел на это зрелище со стиснутыми зубами. Но его визитной карточкой являются выпученные глаза, что мы увидели в бою между Китом Турманом и Хосесито Лопесом. И таких эпизодов уйма.

Вот как Уиллис объясняет свою излишнюю экспрессивность:

«Ваш сердечный ритм движется в определенном темпе, скорость вашего мозга изменяется в определенном темпе. Поэтому в дело вступают ваши естественные процессы».

Стив Уиллис Фото: Steven Ryan/Getty Images

Наиболее короткое объяснение выглядит так: «Я человек, который реагирует».

Вероятно, такая экспрессия объясняется ещё и его прошлым. В нулевых Стив был профессиональным стендап-комиком. Он выступал в одном из самых известных стендап-клубов Нью-Йорка — бродвейском Comedy Club. Причём в интернете сохранились некоторые его выступления, где он не обходился без нецензурной брани и пинка в сторону американского истеблишмента.

Стив Уиллис Фото: Jeff Zelevansky/Getty Images

Несмотря на преклонный возраст (Стиву 56 лет), он ведёт довольно активную жизнь в соцсетях, где публикует мемы, разборы эпизодов из бокса. Также Уиллис снимает на вайны свои реакции на различные события. Самоиронии ему не занимать. Впрочем, как и дерзости.

Однажды Стив не выдержал и резко наехал на своих критиков:

«Когда я слышу, как люди говорят «о, рефери…», заткнитесь, пожалуйста! Многим из вас — и мне все равно, если вас оскорбят — многим из вас, многим людям нужно заткнуться, когда дело доходит до понимания того, что рефери должен или не должен делать. Если вы никогда не были на ринге, какого черта вы знаете?» — сказал Уиллис.

При этом Уиллис утверждает, что «это, вероятно, лучшая работа с неполной занятостью, которая когда-либо была». В повседневной жизни Уиллис работает директором по пожарной безопасности в лучших отелях Нью-Йорка, в список которых входят Hotel Empire, Sky View Center, Hilton и Crown Plaza. Но это не мешает ему дарить эмоции себе и зрителям на протяжении практически 20 лет.