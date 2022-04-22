Фантастический слэм Рэмпейджа. После такого «гвоздя» уцелеть мог только Емельяненко. Видео

Джексон не всегда был пузатым и медлительным. Раньше его боялись все.

Большинство молодых поклонников ММА знает Куинтона «Рэмпейджа» Джексона только по бою с Фёдором Емельяненко. В 2019 году Последний Император в Японии спокойно разбил американца по прозвищу Ярость, уложившись в три минуты. Джексон вышел в октагон с заметным лишним весом и слишком медленно двигался. После поражения Рэмпейдж признался, что уже не может держать себя в форме, и незаметно завершил карьеру.

Спортивный путь Джексона, начавшийся ещё в 1999 году, получился очень ярким. Что говорить, если Рэмпейдж стал первым бойцом в истории, соединившим титулы в Pride и UFC. Американец побеждал таких соперников, как Дэн Хендерсон, Чак Лидделл, Лиото Мачида и Игорь Вовчанин. Конечно, хватало и поражений, но Джексон точно вписал своё имя в историю ММА. На пике карьеры выходить против Куинтона не хотел никто.

Наш герой не зря получил своё прозвище Ярость. Он с первых секунд отчаянно молотил своих соперников, нанося тяжелейшие удары. Джексон не особо заботился о защите, в основном полагаясь на агрессивный напор. Как итог — целая галерея блестящих нокаутов, вошедших в разнообразные хайлайты. Весьма яркой получилась и победа над Рикардо Ароной по прозвищу Бразильский тигр, состоявшаяся в 2004 году.



Арона подходил к поединку против Джексона с серией из шести побед. Кстати, Рикардо успел одолеть судейским решением и того самого Хендерсона. А вот дела Куинтона были не так хороши, хотя чуть раньше он нокаутировал Икухису Минову. Большинство экспертов считали, что американец не справится с борьбой и выносливостью Ароны, регулярно побеждающего судейскими решениями.

Куинтон Джексон Фото: Из личного архива Куинтона Джексона

Только на деле всё получилось совсем иначе. После работы ногами в стойке Бразильский тигр решил поработать в партере, где действовал весьма умело. После нескольких попыток Арона наконец набросил ноги на плечи оппонента, намереваясь закрыть «треугольник». У Джексона было другое мнение: он внезапно поднял Арону над головой, после чего с размаху вбил в канвас. Рикардо сразу отключился, что не спасло его от пары жёстких добивающих ударов.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Рэмпейдж вообще очень любил слэмы, колотя соперников словно гвозди. Но в этот раз приём получился особенно разрушительным: потерявшего сознание Арону долго не могли привести в себя врачи. После такого слэма уцелеть мог разве что Фёдор Емельяненко, которого в том же стиле швырял Кевин Рэндлман. К счастью, Арона пострадал не особо серьёзно — всего через четыре месяца он снова был в октагоне.