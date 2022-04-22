У Тайсона Фьюри ужасная защита. Рассказываем, как Уайт может отправить его в нокаут

23 апреля Тайсон Фьюри проведёт свой последний бой в карьере. Диллиан Уайт постарается сотворить апсет в своём первом титульном бою. Расклады всем очевидны, но фактор лаки-панча никто не отменял. Собственно, об этом напомнил олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев.

«Шансы всегда есть, тем более это тяжёлый вес. Помните первый бой Уайта с Поветкиным, когда Александр проигрывал по очкам? И что потом было? Во втором поединке была обратная ситуация. У Тайсона Фьюри голова не железная — если по ней попадёт такой здоровый атлет весом больше 100 кг, который годами отрабатывает свои пушечные удары, конечно, он ляжет. Но я думаю, что шансы у Уайта небольшие. Доля вероятности есть, что он может выиграть. Ему нужно рассчитывать на счастливый случай, потому что по всем параметрам он хуже. Фьюри техничнее, опытнее, разнообразнее», — рассказал Мехонцев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

Ранее мы вам рассказывали о том, за счёт чего и как Уайт может выиграть бой. Если коротко, то нокаутом. Тут могут вылезти аргументы, что Фьюри вставал после каждого нокдауна. Но это не значит, что он встанет в следующий раз, как бы часто он ни практиковал оральные ласки для прокачки челюсти.



За всю карьеру Тайсон отправлялся в нокдаун пять раз: один раз в бою с безударным крузером Каннингемом и четыре раза – с Уайлдером (по два раза в первой и третьей встречах соответственно). Причём после случая с первым эксперты начали утверждать, что у Фьюри хрустальная челюсть.

Тайсон Фьюри — Стив Каннингем Фото: worldboxingnews.net

Но тут, скорее, дело не в хрустальной челюсти, а в уязвимой защите. Во всех пяти эпизодах с нокдаунами фигурирует хук справа. И как бы красиво он ни защищался, этот удар достигал цели, но по разным причинам. Самая типичная ошибка, которой Фьюри грешит во всех своих боях — это опущенные руки. Каннингем и Уайлдер (в 12-м раунде первой встречи) ловили на этом Тайсона. А значит, и цепкий панчер Диллиан Уайт имеет хорошие шансы достать Фьюри.

Видео доступно на канале BT Sport Boxing в YouTube. Права на видео принадлежат BT Sport Boxing.

Вторая причина — это работа в ближней дистанции, хотя с его антропометрией вход туда воспрещён, особенно в тяжёлом весе. Когда Фьюри нагибался, Уайлдер беспрепятственно пробивал голову британца. Так Цыганский король оказывался на канвасе два раза. Это будет идеальным сценарием для Уайта, который ниже своего соперника на 13 см.

Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер Фото: Getty Images

А также у Фьюри дырявая защита у канатов. Очевидно, что он подражает маэстро обороны Флойду Мейвезеру, но у Тайсона это получается на четвёрку с минусом. Даже если он держит руки у головы, это ни о чём не говорит. Собственно, так Бронзовый бомбардировщик оформил свой первый нокдаун в третьей встрече.



В бою с Уайтом Фьюри должен оставаться подвижным. Если он будет застаиваться у канатов, как это было с Уайлдером, мы точно увидим нокдаун, а вполне возможно, и нокаут. Злодей Диллиан очень хладнокровен и беспощаден в таких случаях. Он не машет руками во все стороны, как это делает Деонтей своей мельницей. Поэтому Фьюри не имеет права недооценивать своего оппонента. И ему нужно меньше полагаться на свою защиту у канатов и больше работать на ногах. Иначе конец карьеры будет очень печальным.