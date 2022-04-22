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Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт: где и когда смотреть бой за пояс WBC, полный кард вечера бокса, прогнозы

Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт. Где и когда смотреть супербой тяжеловесов
Евгений Нарижный
Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт
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Самое важное, что нужно знать перед главным боксёрским поединком апреля.

Дата и время турнира

Боксёрский вечер состоится в ночь с 23 на 24 апреля по московскому времени в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Главный поединок спортивного шоу начнётся не ранее 0:30 мск.

Прямая трансляция

Бой будет транслироваться на платформах Panama Telemetro Channel 13, USA iNDEMAND, United Kingdom BT Sport. Что касается показа поединка в России, то этот вопрос в настоящее время не решён. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боксёрского вечера.

Полный кард вечера бокса Фьюри — Уайт

Основной кард

Тайсон Фьюри (31-0-1) — Диллиан Уайт (28-2-0) — титул WBC;
Исаак Лоуи (21-1-3) — Ник Болл (14-0-0) — вакантный пояс WBC Silver Feather Title;
Энтони Кокачи (19-10) — Джонатан Ромеро (34-1-0) — вакантный пояс Super Feather Title.

Предварительный кард

Дэвид Аделейе (8-0-0) — Крис Хейли (9-8-0);
Томми Фьюри (7-0-0) — Даниэль Бочански (10-1-0);
Кэрол Итаема (6-0-0) — Майкл Кьяч (2-11-0);
Курт Уолкер (1-0-0) — Стэфан Николаэ (3-31-2);
Ройстон Барни-Смит (1-0-0) — Константин Радой (0-10-0).

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Мнения экспертов

«Шансы всегда есть, тем более это тяжёлый вес. Помните первый бой Уайта с Поветкиным, когда Александр проигрывал по очкам, и что потом было? Во втором поединке была обратная ситуация. У Тайсона Фьюри голова не железная – если по ней попадёт такой здоровый атлет весом больше 100 кг, который годами отрабатывает свои пушечные удары, конечно, он ляжет. Но я думаю, что шансы у Уайта небольшие. Доля вероятности есть, что он может выиграть. Ему нужно рассчитывать на счастливый случай, потому что по всем параметрам он хуже. Фьюри техничнее, опытнее, разнообразнее», – сказал олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев.

«Диллиан Уайт – парень обученный, поэтому не думаю, что будет жестокая расправа. Но, честно говоря, последняя победа Тайсона Фьюри впечатлила не только меня, а вообще всех. Поэтому шансов (у Уайта. – Прим. «Чемпионата») не многовато. Тайсон Фьюри умеет передвигаться, сохранять дистанцию, держать удар – у него все самые серьёзные козыри есть. Диллиан, если будет просто защищаться, то Фьюри его разобьёт.

В чём будет шанс у Уайта? В том, что он будет в очень хорошей форме, а Тайсон – нет. Если вспомнить те поединки, когда он был не в полной боевой готовности, он вставал спиной к канатам, останавливался, из-за этого пропускал удары от того же Деонтея Уайлдера. Если он физически не будет готов, Уайт будет поджимать, а серии у Диллиана очень крутые – мне нравится его стиль, похожий на Джеймса Тони. Если Тайсон позволит себя бить, Уайт побьёт его серьёзно. Но так я шансов вижу маловато», – сказал экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд.

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