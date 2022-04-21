«Бокс спас меня от тюрьмы и смерти». Почти киношная история Уайта

Уже в эти выходные, 23 апреля, состоится бой между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и официальным претендентом на пояс Диллианом Уайтом. Многие знают, через что прошёл Цыганский король, чтобы в итоге стать великим и получить мировое признание. Что касается его визави, то до масштаба личности Фьюри ему далеко, но у него также был непростой путь.

Диллиан Уайт родился во время урагана в ямайском городе Порт-Антонио. Мама бросила его и уехала в Англию на заработки, когда ему было всего лишь два года. Его отец также не отличался сильной привязанностью к своему сыну и как-то бросил его в воду в 200 метрах от берега. Так он хотел научить его плаванию. Никого не напоминает?

Диллиан Уайт Фото: Leigh Dawney/Getty Images

«Мой отец был фермером и мясником. Он продавал скот. Однажды, когда он вернулся, я был в шаге от смерти. Мой папа пошёл к ним домой и избил кого-то. Очевидно, он не был лучшим отцом. Он родом из суровых ирландских семей, и он воспитывал меня так же, как и себя. Мой отец думал, что если я не умер, то со мной всё в порядке. Это был просто круг невежества», — рассказывал о своём отце Уайт.

В итоге Диллиан рос в чужой семье. Но она оказалась настолько бедной, что Уайт не ходил в школу. О нём никак не заботились, поэтому ему приходилось собирать бутылки, чтобы выжить. На вырученные деньги он покупал себе сладости, потому что они продавались дешевле всех. Диллиан признавался, что временами голодал настолько сильно, что казалось, смерть неминуема.

Когда мальчику было 12 лет, мама перевезла его в Англию, очень раскаиваясь за то, что бросила его. Но сын оказался незлопамятным малым и легко простил её, так как понимал, что она уехала в другую страну, чтобы прокормить семью. Вместе с мамой Уайт жил в небогатом лондонском районе Брикстон, который славится своим криминальным колоритом.

Так как Диллиан не учился в школе, он очутился в уличной группировке. Уличные разборки закончились тремя ножевыми и тремя огнестрельными ранениями. Впервые он был ранен в 13 лет. Уайт даже показывал своим сверстникам следы от ранений, потому что думал, что это круто.

«Меня много раз выгоняли. В меня стреляли, и в мою ногу вонзали нож. Такие вещи происходят в Лондоне. Это просто часть того, чтобы быть в банде. Если бы не бокс, я бы, наверное, был мертв или сидел в тюрьме», — рассказывал Диллиан о том периоде жизни.

В те же 13 лет Уайт впервые стал отцом. Но в то время речи об ответственности не шло.

«Я был ребенком, но я действительно рос из-за всего, что происходило. Это всё ещё пугало. Когда я стал старше, это придавало мне больше мотивации, потому мне приходилось работать усерднее. Я не хотел, чтобы ребенок страдал, как я. Теперь мы рядом. Он мне как друг», — делился Уайт своими подростковыми переживаниями.

Диллиан Уайт Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Также Диллиан признавался, что ему приходилось пригибаться в автобусе, когда он ездил по определённым районам, чтобы не быть замеченным враждебными бандами. Так ему дважды выстрелили в ногу за то, что оказался не в то время и не в том месте. Чтобы мама не узнала об этом, Уайт сам доставал пулю плоскогубцами и стерилизовал рану.

Потом Диллиан оказался в тюрьме. Ему грозило 20 лет заключения. Навещавшая его мать плакала и говорила, что не хочет терять ещё одного сына после смерти его старшего брата. Несмотря на то что Уайт был плохим парнем, он никогда не любил разочаровывать свою маму. Тот визит вскоре поменял его взгляды на жизнь.

Так Диллиан оказался в зале Miguel’s Gym, где он изначально занимался кикбоксингом. Там Уайт становился чемпионом Великобритании и Европы. Но оттуда он быстро ушёл и задержался в ММА на один бой. Затем Диллиан сделал ставку на бокс, где он больше всего преуспел и наконец-то добрался до заветного титульного боя.

Диллиан Уайт с поясом чемпиона мира Фото: Dan Istitene/Getty Images

Он долгое время находился позади Фьюри, Джошуа, Уайлдера. Ему давали большие бои по остаточному принципу, а не потому что заслужил. Поэтому Уайт долгое время дрался за второсортные интерконтинентальные пояса, чтобы оставаться на виду у промоутеров и глав боксёрских федераций. И Диллиан дождался этого шанса.

Вероятно, это его последний шанс сразиться за пояс чемпиона мира. А также он заработает самый большой гонорар за всю карьеру — £ 8,2 млн. Ему уже 34 года, и Эдди Хирн вряд ли будет долго возиться со Злодеем, когда есть более молодой и распиаренный Энтони Джошуа. Поэтому после всего, через что он прошёл, мотивация отобрать пояс у Цыганского короля будет зашкаливать. Даже в 34 года.

Несмотря на постоянные вызовы в детстве, Уайт не жалеет о том, с чем столкнулся.



«Это научило меня многому: я научился выживать, научился быть жёстким и стойким. Никогда не думал, что буду здесь говорить о бое за чемпионство в супертяжёлом весе».