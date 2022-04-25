Пережил три передозировки и был бездомным. Но впечатлил Дану Уайта и нажил врага в UFC

В июне 2017 года Джаред Гордон провёл дебютный поединок в UFC. Боец с рекордом 12-1 финишировал соперника во втором раунде, но вряд ли момент остановки поединка стал самым невероятным в его жизни. 28-летний Гордон повидал слишком многое ещё до дебюта в промоушене Даны Уайта, так что победа просто подтвердила, что все препятствия он преодолел не зря.

«Я три раза пережил передозировку. В какой-то момент мне грозило 25 лет лишения свободы. Я был бездомным, попрошайкой, жил в психушке. Я попадал в реабилитационный центр 10 раз, и неоднократно был при смерти. В данный момент я просто считаю себя благодарным, невероятно удачливым и благословенным за то, что нахожусь здесь», – говорил Гордон перед стартом в UFC.

Джаред Гордон Фото: Mike Roach/Getty Images

Первое потрясение случилось с Гордоном в раннем детстве. После того, как в штате Калифорния приняли закон об уменьшении наказания за добровольный секс с детьми, американец в соцсетях рассказал об истории с сексуальным насилием. По словам Джареда, в возрасте всего девяти лет его принуждали к сексу с мужчиной.

«Я понятия не имел, что происходит. Думал, сделал что-то не так, будто меня за что-то наказали. До сих пор чувствую и помню запахи и вкусы. Это разрушило мою жизнь, в тот момент она пошла совсем по другому пути. Знаю, что это превратило меня в злобного человека. Это сделало меня жестоким и в конечном итоге привело меня к наркотикам и алкоголю. Я поклялся, что убью этого человека, когда стану старше. К счастью, в конце концов его поймали с детской порнографией, и против него выдвинули другие обвинения, которые привели его в тюрьму», – написал Гордон в соцсетях после принятия закона.

Джаред всегда был одержим смешанными единоборствами, даже когда учился в старшей школе и начал заниматься торговлей наркотиками. Травма в начале карьеры привела к тому, что Гордон познакомился с обезболивающими, которые отпускали по рецепту. Вскоре парень подсел на самые разные таблетки, которые закидывал в рот так же часто, как дети едят конфеты.

Несмотря на пристрастие к наркотикам, Гордон не оставлял мечту состояться как боец ММА. Американец прошёл через первую передозировку и смерть лучшего друга от тех же таблеток, что принимал и он. В конце концов, Гордон отправился во Флориду, где надеялся заняться бойцовской карьерой, но поездка закончилась зависимостью от героина и арестом после обвинений в грабежах и нападении. Прокуратура собиралась посадить Джареда, ему грозил срок от 25 лет до пожизненного.

Джаред Гордон Фото: Mike Roach/Getty Images

Гордон смог опровергнуть обвинения, но пристрастие к наркотикам так просто победить не удалось. После первого поражения в карьере от Джеффа Ленца в 2015-м Гордон сломал орбитальную кость в пяти местах, и врачи прописали ему обезболивающие, чтобы облегчить травму. Вскоре зависимость от препаратов вернулась, а позже случилась ещё одна передозировка.

Боец выжил, но та ночь стала для него громким сигналом – он понял, что каждый раз побеждать смерть не получится. Джаред очистился в реабилитационном центре, а после выписки эффектно вернулся, нокаутировав соперника головой через 11 месяцев после передоза.

Первый поединок после возвращения сразу оказался титульным. Гордон нокаутировал Энтони Моррисона хэд-киком в первом раунде и завоевал вакантный пояс в полулёгком весе. А в феврале 2017-го Джаред защитил пояс – он победил решением Билла Алджио на глазах у Даны Уайта и Мэтта Серры и получил приглашение в UFC.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в YouTube-канале UFC.

Вернув свою жизнь и карьеру в нужное русло, Гордон надеется, что однажды президент UFC Дана Уайт наденет пояс на его талию. Гордон надеется, что титул поможет ему привлечь больше внимания к проблеме наркомании, а его история даст надежду другим людям с зависимостями.

Чарльз Оливейра и Джаред Гордон Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

«Я просто хочу использовать эту платформу, чтобы достучаться до других людей. Я ходил в последний реабилитационный центр, в котором был, и поговорил с группой из 22 парней, которые выходят из тюрьмы и являются наркоманами. Я пришёл туда в день отца в воскресенье вечером, чтобы пообщаться и показать этим ребятам, что свет в конце туннеля есть. Поэтому главное для меня – оказывать влияние и подавать пример, чтобы никогда не сдаваться, и неважно, насколько тяжела жизнь», – объяснял Гордон.

В UFC Джаред начал с двух побед, но в итоге решил выступать в лёгком весе. С повышением уровня оппозиции поражения увеличивались. Рекорд Джареда до лучшего промоушена – 12-1, после – 6-3. Тоже неплохо, но главные поединки (Диего Феррейре и Чарльзу Оливейре) Гордон проиграл. Если американец одолеет крепкого Гранта Доусона, следующим соперником вполне вероятно может оказаться Пэдди Пимблетт – новая английская суперзвезда уже изъявляла желание отомстить Джареду, который ранее победил его одноклубника и друга, Криса Фишголда.