Поддержка Бивола мощнее, чем у Фьюри. Отец выносит пояс в ринг, а жена помогает с рационом

В ночь с 7 на 8 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится вечер бокса, в главном поединке которого Сауль Канело Альварес подерётся с Дмитрием Биволом. Боксёр из России проведёт третью защиту пояса WBA Super в полутяжёлом весе.

Сложно найти человека, который верил бы в Бивола перед боем с Канело. Мексиканец привычно идёт фаворитом – в последний раз букмекеры отдавали предпочтение его сопернику почти четыре года назад, перед реваншем с Геннадием Головкиным. Но кто точно ставит на Бивола, так это его семья – без самых близких людей Дмитрий мог бы и не оказаться там, где находится в данный момент. В этом Бивол схож с Тайсоном Фьюри – и для него, и для Цыганского короля опорой стали отец и жена.

Юрий Иванович Бивол привёл сына в бокс, когда тому было шесть лет – мужчина переехал в Петербург из Киргизии на год раньше, чем вся семья, и нашёл для сына секцию, а заодно увёл вдохновлённого Джеки Чаном ребёнка из ушу. Отец боксёра никогда не занимался спортом на высоком уровне, но стал первым тренером для Димы – сын бил отцу по лапам ногами и руками. Как признавался Дмитрий, авторитетами для него были два человека – отец и тренер.

Дмитрий Бивол и его отец ( слева) Фото: bivolboxing.com

С детства отец ездил на тренировки и соревнования, наблюдал за процессом, подсказывал, если видел ошибки. Дмитрий привык, что папа всегда рядом – теперь Юрия Ивановича можно видеть в углу сына на каждом поединке.

Отец не просто находится в углу, он выносит на бой пояс и флаг. Дмитрий рассказывал, что в основном секундирует тренер, но отец иногда не сдерживает эмоций и тоже даёт подсказки, которые слышны боксёру во время поединка. Бивол отмечал, что они часто дублируются с подсказками тренера, но иногда отец добавляет что-то от себя. При этом он старается не частить с ремарками, потому что понимает, что в первую очередь сын должен выполнять наставления тренера.

«Папа бывает почти на каждом бою. Он со мной рядом с первой тренировки, часто в детстве ездил на занятия, соревнования. Для нас это привычное дело. Конечно, были моменты, когда я ездил со сборной, у отца была работа… Но в профи есть возможность, чтобы он посещал поединки, а меня радует, что он рядом. Сразу спокойнее, увереннее себя чувствую», – признавался Бивол.

Жену Екатерину Дмитрий встретил 15 лет назад – обоим тогда было по 16. Будущие супруги летели в одном самолёте – боксёр направлялся в Сочи на сборы, а девушка – туда же, но к бабушке. В аэропорту курортного города долго не выдавали багаж – Дмитрий, по его словам, выждал, пока мама Екатерины отойдёт, собрался с силами и подошёл, чтобы попросить номер. Екатерина при этом заметила будущего мужа ещё в Петербурге, а затем высматривала его в самолёте.

Дмитрий Бивол с женой Екатериной и детьми Фото: bivolboxing.com

До знакомства Екатерина не интересовалась боксом, но теперь смотрит все важные поединки, причём не только с участием мужа. Если первый год девушка присутствовала на схватках вживую, то впоследствии супруг запретил ей не только сидеть на трибунах, но и наблюдать за боем в прямом эфире. По словам Екатерины, она согласилась на это ради спокойствия мужа и не нарушает правило. «В ночь боя никогда не сплю, всегда нахожусь дома, не бывает гостей. Дома максимум дети, а я хожу кругами по кухне. Телевизор включаю только во время выхода и когда объявляют результат», – рассказывала девушка, которая потом всё же смотрит поединки в повторе.

Екатерина отвечает не только за семейный быт – муж доверяет ей рацион в периоды между подготовками к поединкам. А когда начинается тренировочный лагерь, супруга готовит по специальному меню, которое Биволу составляют диетологи. Дмитрий называет жену соратником, другом и наставником – Екатерина во всём поддерживает супруга и осознаёт, что он уезжает на сборы не ради веселья.

У пары есть двое сыновей – как и Канело, Дмитрий будет биться в том числе за детей. Но мексиканец пока не определился с будущим: три его дочери и сын – от четырёх разных девушек. Такая любвеобильность вряд ли идёт на пользу – здесь качество побеждает количество и преимущество уходит российскому боксёру.