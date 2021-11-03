У Сауля Альвареса четверо детей от четырёх женщин. Бурная жизнь Канело вне ринга

В ночь на 7 ноября чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC во втором среднем весе Сауль Альварес попробует вписать своё имя в историю и стать первым абсолютным чемпионом мира в супер-мидлвейте. Помешать ему попытается обладатель титула IBF Калеб Плант. Шансы Альвареса на победу очень высоки. Кто же вдохновляет его на новые победы? На сегодняшний день это Фернанда Гомес, с которой боксёр спустя несколько лет отношений обручился в кафедральном соборе Гвадалахары. Но до этого у Канело была куда более бурная жизнь. В свои 31 он — отец четверых детей, которых ему подарили четыре же разные женщины. Рассказываем о похождениях Сауля вне ринга.

Впервые стал отцом в 17 лет

Сауль Альварес начал профессиональную карьеру в боксе нетипично рано даже для Мексики – в 15 лет. Но все прелести и тяготы отцовства он также познал слишком рано. Впервые он стал родителем в 17 лет. Его первая любовь и одноклассница в лице Карен Бельтран подарила ему дочь – Эмили Синнамон Альварес, которой сегодня уже 14 лет. Канело тогда не испугался ответственности и принял решение жить вместе с матерью ребёнка.

«Когда я узнал, что Карен беременна, мне было 16. Я забрал её жить к себе. Тогда я снял дом за 1000 песо. Сказал, что всё будет хорошо и теперь мы будем жить так», — вспоминал Альварес.

Однако «жить так» долго не получилось. Молодая пара не выдержала испытание семейной жизнью и скоро рассталась. Впрочем, это никак не повлияло на отношение Альвареса к дочери. Он регулярно с ней общается и полностью обеспечивает. Кроме того, он сохраняет дружеские отношения и с Бельтран.

Отношения с 40-летней женщиной и колумбийской моделью

Перебазирование полноценной карьеры в США в раннем возрасте повлияло и на личную жизнь Альвареса. Очень быстро он стал крайне узнаваемым и популярным, в том числе и у противоположного пола. Так что победы на ринге он начал чередовать с постоянными победами на любовном фронте. В 2010 году он был помолвлен с Мисс Мексики Марисоль Гонсалес Касас. Всё шло к свадьбе, но отношения разладились. Впрочем, красотка горевала недолго и нашла утешение в объятиях известного футболиста Рафаэля Маркеса, за которого и вышла замуж.

Канело также не терял времени. В 22-летнем возрасте он завёл роман с популярной мексиканской актрисой Кейт дель Кастильо, которая старше его на 18 лет. Очевидно, что такой союз был бесперспективным, так что и эти отношения рассыпались как карточный домик.

Вскоре Канело переключился на колумбийскую модель Барбару Турбей. В общем-то, как принято говорить в таких случаях, девушек он менял как перчатки.

Был в личной жизни Альвареса и достаточно забавный случай. В момент проведения его поединка с Флойдом Мейвезером он встречался с очередной моделью Синтией Родригес. Та, видимо, понимая кое-что в боксе, поставила против Канело кругленькую сумму денег и не прогадала. Впрочем, сам Сауль, узнав об этом, решил с ней расстаться. Возможно, Родригес до сих пор корит себя за желание получить лёгкие деньги.

Россыпь детей

Как бы то ни было, такой образ жизни не мог не оставлять последствий, и очень скоро они дали о себе знать. В определённый момент в жизни Альвареса начался настоящий латиноамериканский сериал. Как следствие, за очень небольшой промежуток времени Канело стал отцом ещё трижды.

В 2016 году Альварес завёл отношения с Фернандой Гомес, но уже привычно для себя расстался с ней, обратив внимание на венесуэльскую модель Шенное де Лайму.

Всё бы ничего, да вот, как оказалось, Альварес оставил Гомес в положении. После того как та родила, он решил вернуться к ней. Сейчас пара воспитывает дочь. Марии Фернанде Альварес уже 4 года.

Но и это ещё не всё. С третьей дочерью Канело происходит настоящая детективная история. По слухам, она появилась на свет от бывшей девушки некоего латиноамериканского криминального авторитета. Сауль поначалу не признавал Мию Альварес своей дочерью, но сейчас, похоже, уже принял этот факт. Впрочем, информации об этом по-прежнему не так много.

Наконец, у Канело есть сын. В 2019 году некая Нельда Сепульведа объявила, что родила от боксёра сына. Сам Сауль гордится малышом и постит его фото в «Инстаграме».

Но главное, что все похождения Альвареса никак не повлияли на его отношения с Фернандой Гомес, которая и сейчас продолжает его вдохновлять на подвиги в ринге. Девушка выдержала все испытания и таки заставила возлюбленного пойти под венец и дать клятву верности в одном из главных соборов родной для Канело Гвадалахары.

Что же, возможно, это поможет Саулю остепениться и сосредоточиться только на боксе. Впрочем, как показывает опыт минувших лет, бурная жизнь вне ринга никак не влияла на качество выступлений Альвареса.