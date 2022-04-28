Непобеждённый чемпион без слабых мест. Почему Бивол — главный российский боксёр

К сожалению, в современном боксе умение правильно «пиариться» решает многое. Боксёры, не имеющие желания вести склоки в «Твиттере» и не делающие громких заявлений, регулярно оказываются в тени. Именно таким скромным спортсменом является Дмитрий Бивол: один из сильнейших полутяжеловесов планеты абсолютно незнаком людям, далёким от бокса. Рассказываем, почему Бивол — главный российский боксёр прямо сейчас.

Дмитрий вполне мог выступать за другую страну: он родился в Кыргызстане, где жил до 2002 года. Боксом он тоже занялся далеко не сразу, начав с занятий ушу. Китайское единоборство мальчику, росшему на фильмах Джеки Чана, не понравилось. Зато Биволу-младшему идеально подошли боксёрские тренировки — тренеры быстро поняли, что у новичка большое будущее.

Огромное влияние на Дмитрия оказал его отец Юрий Иванович, сам возивший сына на соревнования. Юрий Иванович и сейчас находится в углу Дмитрия во время каждого боя. Именно отец в 2002 году решил перевезти семью в Россию: там были стабильная экономическая ситуация и спортивные перспективы для сына. Поэтому наша страна сейчас может хвастаться Биволом как своим спортсменом. Окончательно сформировался он здесь.

На любительском уровне боксёр добивался немалых успехов, а по юношам и вовсе доминировал. Дмитрий провёл 283 боя, потерпев всего 15 поражений. На его счету были победы в чемпионатах России и серебро Универсиады в Казани. Пробиться на Олимпиаду не удавалось, и Бивол начал задумываться о переходе в профессионалы, что и осуществил в 2014 году. В дебютном бою Дмитрий нокаутировал Хорхе Родригеса.

Карьера пошла как по накатанной: Бивол побеждал одного соперника за другим. Помогали богатый любительский опыт, отточенная техника и «бесконечный бензобак». В 2017 году Дмитрий стал чемпионом WBA, причём без боя: действующий обладатель пояса Натан Клеверли предпочёл отказаться от титула, выбрав денежный бой с Баду Джеком. Россиянин заполучил пояс, который несколько раз успешно защитил.

Дмитрий Бивол (справа) Фото: Matt Thomas/Getty Images

У Дмитрия практически нет слабых мест: отличная ударная техника сочетается с качественной защитой и завидной выносливостью. Разве что с годами начал заметно сокращаться процент нокаутов: шесть последних поединков Бивола завершались судейскими решениями. Тем не менее он каждый раз уверенно забирал победу — поражений у него до сих пор нет. Зато есть статус лучшего боксёра России.

Теперь нашего соотечественника ждёт главный бой в карьере: 8 мая он подерётся с великим Саулем Альваресом в Лас-Вегасе. В погоне за наследием мексиканец поднялся в полутяжёлую категорию, чтобы отнять пояс у Бивола. Впрочем, Канело не светит лёгкая прогулка. Дмитрий будет максимально мотивирован, учитывая, что победа сделает его суперзвездой. Будем болеть за нашего парня.