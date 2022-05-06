«Я забрал частичку его души». Легендарный Самурай использовал древнюю магию?

6 мая в Екатеринбурге завершился турнир RCC 11. Кард возглавляли Иван Штырков и Михаил Колобегов. Но в соглавном бою также кипели нешуточные страсти, которые обеспечили боец команды «Архангел Михаил» Арсений Смирнов и ветеран смешанных единоборств легендарный Ясубей Эномото.

Смирнов подходил к предстоящему поединку с рекордом 11-1 и стриком из семи побед. Что касается Эномото, то у него статистика более скверная — 21-13. За последние годы швейцарец стал регулярным гостем российских турниров, особенно RCC. В этой лиге Швейцарский Самурай победил в трёх боях и проиграл всего лишь однажды. Ясубей смог одолеть звезду промоушена Ивана Штыркова, но уступил в своём последнем поединке Михаилу Рагозину.

Бой начался с активной работы гостя из Швейцарии. Смирнов работал в выжидающей манере вторым номером с опущенными руками, причём довольно успешно. Эномото выбросил много ударов, но большинство были неточными. Арсений поначалу поддерживал энергосберегающий режим. Но в концовке россиянин включился и раз за разом доставал швейцарца сериями ударов. Прошёл даже удар ногой с разворота. Первый раунд на классе за Смирновым.

Арсений Смирнов и Ясубей Эномото Фото: vk.com/rcc_mma

Во втором отрезке Эномото начал затягивать Арсения в свои сети. Однако поначалу Смирнов раз за разом перебивал Ясубея двойками. Но затем он перестал отскакивать назад после атак и, напротив, задерживался на ударной дистанции. И инициатива начала переходить к Швейцарскому Самураю, который вдобавок взвинтил темп и забрал концовку. Вот как прокомментировал переломный момент сам Эномото:



«В первом раунде мне нужно было взломать его. Но было непросто, потому что он дрался в левше. Но я думаю, он в итоге не совладал с моим темпом. И к середине второго раунда он не смог выдержать моё давление. В таких случаях я говорю, что я забрал частичку его души», — сказал Ясубей.

Из-за таких качелей победителя пятиминутки было трудно выявить. Хотя казалось, что Смирнов дожмёт швейцарца в решающем раунде, так как тот изрядно вымахался за два раунда. Но в заключительном отрезке Эномото рубился как ни в чём не бывало. Учитывая, что Ясубею 38 лет, не исключено, что Швейцарский Самурай прибегнул к «древней магии». Иначе как объяснить, что было дальше?!



Арсений снова работал вторым номером. Если первая половина раунда была равной, то вторую забрал Самурай. Ему удался проход в ноги за две минуты до гонга с активным контролем в партере. И в самом конце Эномото оформил ещё один тейкдаун. Заключительная треть уходит к гостю из Швейцарии.



Единственным спорным раундом был второй. Двое судей отдали его Ясубею. Итоговый счёт на судейских карточках — 29:28, 28:29, 29:28. Таким образом, победу раздельным решением одержал Эномото.

Ясубей Эномото (празднует победу) Фото: vk.com/rcc_mma

После боя Эномото сделал небольшое заявление:



«Я услышал, что RCC будет организовывать много турниров. Среди них будут чемпионские бои. Думаю, что я первый кандидат в очереди на пояс. Я с удовольствием сражусь с тем, кто не является мне другом», — заявил Швейцарский Самурай.



Что ещё можно сказать? Эномото заслужил тайтл-шот не только тем, как подавил своего соперника, а также ещё тем фактом, что в его углу были не свои секунданты, а люди, согласившиеся подменить их на трёхдневном коротком уведомлении. Потрясающий перформанс в исполнении ветерана ММА.