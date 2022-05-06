Уральский Халк вернулся! Штырков сначала разломал стену, а потом и соперника. Видео

Турнир RCC 11 в Екатеринбурге получился весьма представительным, особенно по российским меркам. В частности, в октагон выходили такие бойцы, как Ильяс Хамзин, Тимур Нагибин и Ясубей Эномото. Но самым ожидаемым, по традиции, был главный бой, в котором встретились Михаил Колобегов и Иван Штырков. Колобегов шёл на серии из двух побед, как и его соперник: поединок ожидался весьма конкурентным.
Ранее Михаил предложил спортсмену команды «Архангел Михаил» первые два раунда провести в стойке. Однако Штырков заявил, что не собирается принимать предложение Колобегова, подчеркнув, что сделает нокдаун в любой подходящий для него момент. Уральский Халк вообще был очень заряжен на победу, учитывая, что недавно он сменил промоушен и вернулся в привычный RCC. Эксперименты Ивану точно были ни к чему.
Штырков, во время выхода в октагон красиво «сломавший стену» в зале, начал поединок достаточно осторожно. Впрочем, Колобегов тоже никуда не торопился. Бойцы не застаивались, в основном атакуя одиночными ударами и боясь пропустить встречное попадание. На третьей минуте Иван провёл удачный тейкдаун, после чего начал откровенно доминировать в партере. Пропустив пару десятков ударов, Колобегов практически перестал сопротивляться — судья остановил бой!
Таким образом, Штырков записал в актив третью победу подряд и первую — после возвращения в Екатеринбург. Уральский Халк не раз отмечал, что для него особенно важно драться в родных стенах. Иван даже не успел по-настоящему устать и уже выразил готовность подраться летом, на турнире, где в главном бою встретятся Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко. Будет очень интересно — Штырков действительно хорош.
- 6 мая 2022
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