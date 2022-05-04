«Мы все из мяса, не надо бояться». Кунченко — о шансах Мохнаткиной и разрыве с PFL

Последние полтора месяца боец клуба «Архангел Михаил» Алексей Кунченко тренируется в США, готовясь к предстоящему в ночь на 7 мая турниру PFL 3. Однако ситуация сложилась таким образом, что в кард турнира, в главном событии которого россиянка Марина Мохнаткина сразится за чемпионский пояс лёгкого веса с американкой Кайлой Харрисон, Алексей не попал.

О том, как развивались события, насколько Марина готова к бою с одной из самых опасных девушек-бойцов в ММА, а также о турнире RCC 11 Алексей рассказал в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

– Вы должны были драться в PFL. Что произошло?

– Они сказали, что на следующий год я буду драться. Год я нигде не выступал, находился на контракте, мне сказали готовиться на апрель 2022 года. Я запланировал поездку в Штаты, договорился, в каком клубе тренироваться, купил билеты, взял деньги. Получилось, таким образом, что всё организовал и меня уволили, можно так сказать. Не то чтобы уволили – я приехал в США, и они не продлили со мной контракт. Он закончился, как раз когда я прибыл в Штаты. По какой причине, они не стали объяснять. Может быть, это касается каких-то других нюансов. Россиян сейчас мало куда подписывают. Возможно, другая причина – я неинтересен стал. Может, как возрастной боец или потому что у меня было поражение. Много факторов могут повлиять на это.

Я остался в Америке, с менеджерами сейчас переговариваем, с другими организациями. Сейчас ждём предложений. Я уже здесь полтора месяца нахожусь, стараюсь, чтобы поездка не была туристической – хочу здесь где-нибудь выступить, не знаю, в какой организации получится. Этот вопрос пока решается.

– А вам не объяснили, почему так? Не могли сказать, прежде чем вы прилетите в Америку?

– Я такой же вопрос всем задавал. Зачем они меня целый год держали? Могли отпустить раньше, я бы в России дрался. В той же организации RCC. Мне не дали возможности реализовать себя, развиваться. Весь год просидел дома. Был в подготовке, как раз после операции, реабилитацию прошёл, готовился. Полгода где-то потратил на подготовку.

Я звонил, уточнял, точно ли буду в апреле выступать. Они говорят: «Да, точно, езжай в Америку, готовься, всё в силе». Видите, как контракт у меня заканчивается, они всё аннулируют и говорят: «Извините, больше мы не хотим с вами сотрудничать». Сам лично Рэй Сефо говорил: «Готовься, на следующий турнир я тебя самым первым поставлю». Вот, пожалуйста, результат налицо.

Не выполнить обещание для них легко. У нас если сказал, то как-то должен это сделать. За одним столом сидели с Рэем Сэфо, разговаривали о том, как будет на следующий год. Он сказал: «Ты не переживай, да, ты бой проиграл, ничего страшного, я знаю, по какой причине». Я за девять дней до поединка травмировал колено, не хотел подводить организацию, они дали мне возможность там выступить. Мне поставили укол в колено, кортизол, чтобы обезболило. И то толку не было, пришлось на операцию ехать, только тогда легче стало.

Вот и всё, провёл бой, проиграл, а когда из клетки вышел, он мне сразу сказал: «Алексей, не переживай, не забивай голову себе ничем. На следующий год я тебя поставлю первым на турнир». Мужчина вроде бы взрослый, тем более в такой организации. И сам в прошлом спортсмен, он понимает наше состояние, как это тяжело. Я подумал, что хороший мужик, всё для бойцов делает, для их комфорта. Начал подготовку, позвонил в декабре, он говорит: «Всё окей, ты в апреле будешь драться, так что готовься». Я уже расписал тренировочный план и выезд в США за два месяца до боя, чтобы там акклиматизацию пройти, потренироваться в Sanford MMA, одном из сильнейших клубов в Штатах.

Потом я лично Рэю Сэфо написал: «Так же не делается. Вы мне обещали, целый год держали. Я на подготовку и реабилитацию денег немало потратил». Он ответил: «Ну, сорри, извини, вот так решили. Не я решаю, а другие люди».

– Очень удобно так отвечать. Пока нет конкретики, в какой организации будете выступать?

– Конкретики пока нет. В связи с этими политическими моментами многих российских спортсменов не подписывают ни в какие организации. В Bellator, например, сказали, что не будут подписывать никого. Хотя некоторые заинтересованы, но они говорят: «Мы не будем подписывать, потому что из России. Как всё наладится, тогда и будем вести переговоры». А так не против некоторые организации меня подписать – те же ONE FC, Bellator. С PFL уже нет смысла разговаривать, не хочу с ними работать, так как они обманщики. А UFC – надо поражения закрывать в других промоушенах и тогда переговоры вести.

– На фоне такой сложной ситуации не приходили мысли о завершении карьеры? Всё-таки возраст солидный.

– За 60, да?

– Ну, для вашей весовой категории.

– В принципе, пока нет. Я ещё могу выступать, главное – желание и возможность. А если они совпадают, это идеально. Пока не хочу завершать карьеру даже при такой ситуации. Кто ищет, тот всегда находит.

Артём Кузьминов, Марина Мохнаткина и Алексей Кунченко Фото: Из личного архива Алексея Кунченко

– Скоро состоится бой у Марины Мохнаткиной. У вас один тренер по боксу?

– Да, его Артём зовут. Она изначально с ним занималась. Он из Украины, русскоговорящий, мне с ним проще будет тренироваться, потому что с английским у меня не особо хорошо. А есть тренеры-иностранцы, и мне с ними сложно, потому что я люблю работать с тем тренером, который может объяснить, показать. Поговорил с ним, он сказал, что будет рад со мной поработать. Я говорю: «Давай попробуем». Провели всего четыре тренировки, меня устраивает, как он работает. Относится профессионально, выкладывается на все 150%. Он фанатик своего дела.

— Получается, вы Марине тоже помогаете готовиться или просто работаете в одном зале?

— Я не могу сказать, что изначально приехал туда, чтобы помогать. Марина работала с тренером и находила спарринг-партнёров. Иногда мы с ней в парах стояли и работали именно на тактику. Например, идёт пять раундов по пять минут, мы в конце вышли и поработали, чтобы я подвигался в стиле её соперницы. Она в левше работает. Тактические моменты отрабатываем. Что мог, я посоветовал. Не знаю, как она это примет. Она сообразительная, быстро всё хватает на лету. В принципе, мне понравился план на бой. Постояли с ней в парах. Что-то я ей объяснил, что-то ей тренеры объясняли. Может быть, я чем-то и помог.

Камару Усман и Алексей Кунченко Фото: Из личного архива Алексея Кунченко

— Как вы считаете, Марина готова к бою? И есть ли у неё шансы против такой мощной соперницы?

— Слушайте, все её приукрашивают. Мы все из мяса. Ей [Марине] я то же самое говорил. Поэтому не надо бояться. А то, что она олимпийская чемпионка по дзюдо, это ничего не значит. Мы в смешанных единоборствах. Это совсем другое. Марина тоже не слабая. Она опытная, если не ошибаюсь, семикратная чемпионка мира по боевому самбо. Чем она хуже? Она двигается хорошо и борется тоже хорошо. Она морально готова к бою. Я с ней общался. Она на позитиве, у неё всё отлично. Она поехала на бой в отличном настроении. С весом у неё нет проблем, гоняет немного. План хороший. Главное, чтобы она выдержала свой план. Почему-то я уверен, что Марина может пройти Харрисон.



— Вопрос про Петра Яна. С кем ему дальше драться? Как ему вернуться в чемпионскую гонку?

— Ну смотрите, свой бой он уже провёл. Трилогия, может быть, и будет. Но Стерлингу сейчас невыгодно драться с Петром. Поэтому он сейчас вызвал Диллашоу. Вообще, Петру было бы хорошо встретиться с Ти Джеем, но тот уже занят. А так было бы интересно глянуть на их противостояние.

Не знаю, как судьи оценивали бой [Петра со Стерлингом]. Но такое бывает, меня тоже засуживали. Для UFC это нормально. Честно, у меня представления нет, с кем ему подраться. Может быть, с Марлоном Верой? Хороший бой был бы. Петру нужно выиграть пару боёв, чтобы вернуться в гонку.

— Что вы ждёте от боя между Штырковым и Колобеговым на турнире RCC 11? Кто, по вашему мнению, фаворит в этой встрече?

— Поединок будет интересным. Я не ожидал, что их поставят. Я Колобегова неплохо знаю, парень хороший и духовитый. Он больше в стойке работает. А Иван разнообразный: он может и побороться, и зарубиться. Всё зависит от того, какой будет функционал, как они будут подготовлены к этому.

Бой будет хорошим, потому что Иван не особо любит бороться. Он больше в стойке работает. Да и Колобегов тоже ударник. Поэтому у них этой возни с переводами в партер и залёживанием не будет. Мне интересно будет посмотреть на это противостояние двух титанов. Но я, конечно, ставлю на Ивана, поскольку он мой товарищ по команде. Михаил хороший боец, но мы не можем знать, как скажется на нём простой. Хотя, может быть, этот перерыв пошёл ему на пользу, так как он говорил, что нужно здоровье поправить. Возможно, он восстановился и хорошо выступит, потому что человек оголодал, давно не дрался.

— И кто фаворит боя Эномото — Смирнов?

— Эномото — легенда, он дерётся очень давно. У него своя техника, которая не совершенствуется. Его уже все изучили. Поэтому я ставлю на Арсения Смирнова. Он молодой, перспективный, очень талантливый, быстро воспринимает новую информацию. И у неплохо получается в борьбе. Хотя сам он пришёл из тайского бокса.

Эномото вряд ли будет переводить его, потому что Арсений физически сильный и его тяжело перевести. Он очень чувствительный, в плане чувствует, где и как надо защититься. И поэтому у него техника меняется. Он постоянно в развитии, ведь Арсений ещё молодой. И поэтому мне непонятно, что он может показать в следующем бою.

Гилберт Бёрнс и Алексей Кунченко Фото: Из личного архива Алексея Кунченко

А Эномото уже изученный. У него поставлена старая техника, её можно изучить. А Смирнов может сделать что-то, что Эномото не будет знать. Поэтому за счёт своих новых навыков он может выиграть.

— Кто, по вашему мнению, лучший боец в истории ММА и почему?

— Фёдор Емельяненко. Он первый человек, который мотивировал меня прийти в смешанные единоборства, хотя я занимался тайским боксом. Мне было интересно в стойке работать. И когда я начал наблюдать за Фёдором, ещё во времена, когда он выступал в PRIDE, для меня он был кумиром. Это наш боец, волевой и духовой, просто сносил всех со своей мимикой. Самое интересное – что он выиграет, что он проиграет, он одинаковый. По сути, именно он и начал продвижение и популяризацию смешанных единоборств в России своими боями.