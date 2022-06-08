Круче, чем Ван Дамм в «Кикбоксёре». Прохазка тренируется как истинный самурай. Видео

Осталось всего несколько дней до номерного турнира UFC 275. Кард участников подобран великолепный: чего стоят только сразу два чемпионских боя. В главном событии вечера будет решена судьба титула в полутяжёлом весе: 42-летний Гловер Тейшейра будет защищать пояс от 29-летнего Иржи Прохазки. Чемпиону будет сложно – Прохазка слишком хорош, а его тренировки похожи на голливудский фильм.

Чешский боец обустроил личную площадку для тренировок на открытом воздухе, которая выглядит максимально аутентично. Простое и эффективное оборудование вроде гирь и боксёрской груши соседствует с макиварой, закреплённой прямо на древесном стволе. Также в наличии канат, турники и специальные «слепые» очки для развития бойцовской интуиции. Выглядит очень круто.

«Здесь есть всё, что мне нужно: гири, боксёрская груша, макивара, манекены. Это классика, которую я отрабатываю каждую неделю. Я работаю над выносливостью, мощностью, ударной силой. Использую и нейровизуальные тренировки. Если вы хотите двигаться вперёд, нужно обращать внимание на все детали. В глазу тоже есть какие-то мышцы, которые можно укрепить. Это помогает реакции», — сказал Прохазка.

Интерьер «тренировочного зала» и сам Прохазка со своей оригинальной причёской больше всего напоминают Жан-Клода Ван Дамма и его знаменитый фильм «Кикбоксёр». Особенно кинематографичным процесс становится, когда чешский спортсмен берёт в руки японскую катану и начинает увлечённо ею размахивать. Иржи обожает японскую культуру и самураев – что хорошо заметно.

Вопрос только в том, насколько махание саблей может помочь в поединке по ММА. Тейшейра за свою гигантскую карьеру видел слишком многое, чтобы Прохазка мог его удивить. Как бы то ни было, нас ждёт великолепный бой с закрученной интригой: стареющий бразильский гений джиу-джитсу против напора чешского рубаки. Пропускать турнир UFC 275 – недопустимо для любого поклонника смешанных единоборств.