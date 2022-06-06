Дед, о котором мечтают все. Тейшейра не выпускает бутылку из рук и лупит суперзвёзд. Видео

В ночь с 11 на 12 июня по московскому времени в Сингапуре пройдёт турнир UFC 275. В главном бою вечера встретятся чемпион в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра и чешский претендент Иржи Прохазка. Для бразильца это первая защита пояса, хотя ему уже 42 года. И долгое время Гловер оставался в тени других топов дивизиона. Но благодаря упорству и вере в себя Тейшейра добился своего. Однако у него был очень непростой путь к титулу.

Тейшейра родился в бразильской сельской общине Собралия, штат Минас-Жерайс. Он рос на ферме в бедной семье, где несколько лет жили без электричества. Такие обстоятельства закалили мальчика.

«Когда ты ребёнок, тебе всё нравится и ты всем этим наслаждаешься. Но вместе с тем было много тяжёлой работы. С юного возраста я начал работать и помогать моему отцу на ферме — доить коров, косить газон, сажал и выращивал растения. Для меня та работа не была трудной, наверное, потому, что я был молод, из-за чего не могу сказать, что детство было нелёгким временем», — рассказал Тейшейра в интервью «Чемпионату».

Переезд в США и начало занятий ММА

В 20 лет бразилец уехал в США за лучшей жизнью, где работал ландшафтным дизайнером. Именно там он познакомился с единоборствами и впервые услышал о бразильском джиу-джитсу. На первых порах кумирами Гловера были Чак Лидделл, Ройс Грейси и Майк Тайсон. И Тейшейра сделал выбор в пользу ММА.

Чак Лидделл и Гловер Тейшейра Фото: Mike Roach/Getty Images

Бразилец ставил высокие цели в смешанных единоборствах, несмотря на то что начал заниматься этим видом спорта только в 22 года.



«Признаю, что это поздно, и меня можно было записывать в пенсионеры, так как многие спортсмены занимаются с раннего детства. Я уже тогда всем заявлял, что хочу быть чемпионом UFC, а они мне в ответ: «Ты уже слишком стар, друг. Даже если ты доберёшься до тех высот, ты окончательно состаришься к тому моменту», — говорил бразилец.



В первое время он совмещал тренировки с работой дизайнером. Гловер приходил в зал после 10-часовых смен. Но благодаря знакомству с Лидделлом он перебрался в Калифорнию и бросил свою основную работу, чтобы посвятить себя спорту.

Карьера в ММА

Но дела в спорте высших достижений с самого начала не задались, и Тейшейра проиграл свой первый бой в карьере Эрику Шварцу техническим нокаутом. Тем не менее бразилец не опустил руки и через 10 лет после начала карьеры оказался там, куда стремился — в UFC. Тогда ему было 32 года. И спустя три победы он получил титульный бой против Джона Джонса, которому проиграл по всем статьям.

Гловер Тейшейра и Джон Джонс Фото: Patrick Smith/Getty Images

С тех пор Гловер не получал тайтл-шоты на протяжении семи лет. За это время он успел проиграть другим топам дивизиона — Филу Дэвису, Энтони Джонсону, Александру Густафссону и даже Кори Андерсону. После проигрыша последнему казалось, что шансы бразильца зацепиться за пояс равны нулю. Тем более ему на тот момент было 39 лет. А в таком возрасте не принято разбрасываться шансами побороться за титульник.

Видео доступно на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube. Права на видео принадлежат UFC — Ultimate Fighting Championship.

Но он смог перезапустить карьеру и выдал ряд красивых побед, подчёркивающих живучесть Тейшейры. Гловер пропускает тяжёлые удары, но он умудряется переворачивать исходы боёв в свою пользу в стиле праймового Фёдора Емельяненко. Благодаря стрику из пяти побед начиная с 2019 года Тейшейра стал обязательным претендентом на чемпионский пояс. Хотя до недавнего времени бразилец рассматривался как середняк дивизиона и даже трамплин.



Но в итоге он прошёл через перспективных бойцов: Никита Крылов, Энтони Смит, Ион Куцелаба, Тиаго Сантос. И спустя два дня после 42-го дня рождения Тейшейра исполнил свою мечту, к которой шёл 20 лет, и стал чемпионом UFC, одолев Яна Блаховича. Таким образом, он оказался самым возрастным бойцом, становившимся чемпионом в лиге Даны Уайта.

Хобби

Тейшейра открыл свой зал в США, где тренирует людей и в том числе тренируется сам. Самое интересное, что Гловер не является рьяным адептом ЗОЖ даже в 40+ лет. Бразилец не скрывает свою любовь к алкоголю и дозированно употребляет его даже во время кэмпов.

Гловер Тейшейра Фото: Chris Unger/Getty Images

«Алкоголь? У меня никогда не было проблем с ним. Были времена, когда между боями я мог часто выпивать. Мог сесть с друзьями, влёгкую выпить бутылку виски и не иметь никаких проблем. Но сейчас я легко держусь неделю без выпивки. Просто на выходных люблю расслабиться. Да и весь этот кэмп (перед боем против Яна Блаховича. — Прим. «Чемпионата») я пил вино. Я выпивал по одному-два бокала вина в день, чтобы лучше спать, расслабиться. Но я не алкоголик, у меня никогда не было с этим проблем», — признался Тейшейра.

Как мы видим из последних результатов, алкоголь не мешает бразильцу разбивать суперзвёзд в своём весе. Можно даже предположить, что Тейшейра, как и вино, с годами становится только лучше. Поэтому его нельзя списывать со счетов даже против самого опасного бойца дивизиона.



Осенью ему исполнится 43 года. И Гловер хочет провести ещё два боя и закончить карьеру на своих условиях, как это сделал Хабиб Нурмагомедов. Первый поединок – уже в эти выходные. Если он выигрывает схватку у Прохазки, тогда он даст реванш Яну Блаховичу. Красивый сценарий для завершения карьеры, не так ли?