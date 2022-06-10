UFC 275: Валентина Шевченко – Тайла Сантос. Где смотреть титульный бой в наилегчайшем весе

Дата и время турнира

Турнир UFC 275 состоится в ночь с 11 на 12 июня по московскому времени в Сингапуре. В соглавном бою турнира подерутся спортсменка из Кыргызстана Валентина Шевченко и бразильянка Тайла Сантос, на кону – чемпионский пояс UFC в женском наилегчайшем весе. В главном событии вечера Гловер Тейшейра и Иржи Прохазка оспорят пояс в полутяжёлом весе. Также в турнире примет участие россиянин Рамазан Эмеев, которого ждёт бой с Джеком Маддаленой.

Ранние прелимы турнира UFC 275 стартуют в 1:30 по московскому времени. Предварительный кард начинается в 2:30 мск, а основной — в 5:00 по Москве. Поединок Валентины Шевченко начнётся не ранее 6:45 по московскому времени.

Прямая трансляция

Посмотреть трансляцию турнира UFC 275 с боем Валентины Шевченко и Тайлы Сантос можно в официальном приложении UFC Fight Pass. Также трансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».

Валентина Шевченко Фото: Getty Images

Полный кард турнира UFC 275

Основной кард



Гловер Тейшейра — Иржи Прохазка — титульный бой в полутяжёлом весе;

Валентина Шевченко — Тайла Сантос — титульный бой в наилегчайшем женском весе;

Чжан Вейли vs — Йоанна Йенджейчик — минимальный женский вес;

Рожерио Бонторин — Манель Кейпе — наилегчайший вес;

Джек Делла Маддалена — Рамазан Эмеев — полусредний вес.



Предварительный кард



Сеунгву Чой — Джош Кулибао — полулёгкий вес;

Брендан Аллен — Джейкоб Малкун — средний вес;

Хайисаер Махешат — Стив Гарсия — лёгкий вес;

Андре Фиальо — Джейк Мэттьюс — полусредний вес.

Ранние прелимы



Кунг Хо Канг — Данаа Батгерел — легчайший вес;

На Лианг — Сильвана Хуарез — женский минимальный вес;

Рамона Паскуал — Джозелин Эдвардс — женский полулёгкий вес.

Материалы о бое

Мнения экспертов

«Вы совершенно правы, сравнивая Валентину с Андерсоном Сильвой и Жоржем Сен-Пьером. С Валентиной та же история, что в свое время была с Андерсоном – когда такое происходит, люди говорят, что всему виной слабый дивизион, но это не так. Шевченко настолько хороша, что на фоне неё дивизион выглядит слабым. Я не особо подгоняю её подниматься в легчайший вес. Я очень уважаю Валентину. Чтобы она ни захотела, я поддержу её», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.



«Валентина на уровень выше всех остальных своих потенциальных оппоненток. На то, чтобы появился кто-то, кто сможет конкурировать с ней, уйдут годы. Сейчас конкуренции у неё нет. Так же я сомневаюсь, что она завершит карьеру или куда-то уйдет. Вероятно, Шевченко могла бы и меня нокаутировать, хоть я тяжелее на 20 килограммов», — отметил бывший боец UFC Пол Фелдер в интервью MMA Fighting.