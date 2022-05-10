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Артур Бетербиев — Джо Смит, когда бой, где смотреть трансляцию, во сколько начало

Политическая истерия не спасёт бывшего строителя. Бетербиев вышибет американца за канаты
Александр Фролов
Артур Бетербиев — Джо Смит
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Артуру будут трепать нервы насчёт флага. Но Джо Смиту от этого проще не станет.

Полутяжёлая весовая категория — самая «российская» в современном профессиональном боксе. Всего несколько дней назад титул по версии WBА защитил Дмитрий Бивол, уверенно победив не кого-нибудь, а самого Сауля Альвареса. Через месяц с небольшим Артур Бетербиев, владеющий поясами WBC и IBF, попытается отобрать титул WBO у Джо Смита. И это будет грандиозный бой!

Бетербиева лишний раз представлять не нужно. 37-летний россиянин — один из лучших нокаутёров в истории своего дивизиона. Все 17 боёв Артура завершились досрочно: напора уроженца Дагестана не выдерживали даже такие знаменитые боксёры, как Александр Гвоздик и Маркус Браун. В активе россиянина не только чудовищный удар — блестящая техника и выносливость позволяют Бетербиеву «переигрывать» соперников.

Джо Смит вообще не должен был становиться боксёром. Он занимался семейным бизнесом — обработкой деревьев, что успевал совмещать с работой на стройке. Юный американец даже не думал о профессиональном спорте, занимаясь любительским боксом «для себя». Но после первого успеха на турнире «Золотые перчатки» Джо понял, что готов к большим свершениям. Хотя и продолжал параллельно трудиться строителем.

Профессиональная карьера Смита не была безоблачной. Уже в седьмом бою он впервые проиграл, получив тяжёлую травму и на год оставшись без спорта. Потом мучительно добирался до титула: хотя Джо дрался часто, в ключевые моменты он проигрывал. Поражения от Салливана Барреры и Дмитрия Бивола отбросили американца, но он не отчаялся. Ровно 13 месяцев назад Смит заполучил пояс WBO, одолев Максима Власова.

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После одной успешной защиты промоутеры решили свести Джо с Бетербиевым. Откровенно говоря, шансов у Смита немного. Да, это неплохо обученный боксёр, чьи главные козыри — тяжёлый удар и крепкая челюсть. Свалить его с ног весьма непросто, при этом у американца «духовитый» характер. Но Бетербиев — боксёр принципиально иного класса, он сильнее своего оппонента по всем характеристикам. И должен буквально вышибать Смита за канаты.

Артуру не помешает даже политическая истерия вокруг его имени. Напомним, большие боксёрские боссы требуют, чтобы Бетербиев дрался под флагом Канады — страны, где он живёт уже много лет. У россиянина крепкие нервы, и он сможет абстрагироваться от шумихи в нужный момент. Поэтому мы твёрдо уверены: под каким бы флагом Артур ни вышел, он обязательно одержит победу.

Артур Бетербиев

Артур Бетербиев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бой Артур Бетербиев — Джо Смит, где смотреть

Поединок Бетербиева и Смита состоится в Нью-Йорке в ночь на 19 июня по московскому времени. Артур и Джо выйдут в ринг примерно в 6:00 мск. Увы, просмотр боя будет недоступен для просмотра в России из-за известных политических событий.

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