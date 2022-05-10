Политическая истерия не спасёт бывшего строителя. Бетербиев вышибет американца за канаты

Полутяжёлая весовая категория — самая «российская» в современном профессиональном боксе. Всего несколько дней назад титул по версии WBА защитил Дмитрий Бивол, уверенно победив не кого-нибудь, а самого Сауля Альвареса. Через месяц с небольшим Артур Бетербиев, владеющий поясами WBC и IBF, попытается отобрать титул WBO у Джо Смита. И это будет грандиозный бой!
Бетербиева лишний раз представлять не нужно. 37-летний россиянин — один из лучших нокаутёров в истории своего дивизиона. Все 17 боёв Артура завершились досрочно: напора уроженца Дагестана не выдерживали даже такие знаменитые боксёры, как Александр Гвоздик и Маркус Браун. В активе россиянина не только чудовищный удар — блестящая техника и выносливость позволяют Бетербиеву «переигрывать» соперников.
Джо Смит вообще не должен был становиться боксёром. Он занимался семейным бизнесом — обработкой деревьев, что успевал совмещать с работой на стройке. Юный американец даже не думал о профессиональном спорте, занимаясь любительским боксом «для себя». Но после первого успеха на турнире «Золотые перчатки» Джо понял, что готов к большим свершениям. Хотя и продолжал параллельно трудиться строителем.
Профессиональная карьера Смита не была безоблачной. Уже в седьмом бою он впервые проиграл, получив тяжёлую травму и на год оставшись без спорта. Потом мучительно добирался до титула: хотя Джо дрался часто, в ключевые моменты он проигрывал. Поражения от Салливана Барреры и Дмитрия Бивола отбросили американца, но он не отчаялся. Ровно 13 месяцев назад Смит заполучил пояс WBO, одолев Максима Власова.
После одной успешной защиты промоутеры решили свести Джо с Бетербиевым. Откровенно говоря, шансов у Смита немного. Да, это неплохо обученный боксёр, чьи главные козыри — тяжёлый удар и крепкая челюсть. Свалить его с ног весьма непросто, при этом у американца «духовитый» характер. Но Бетербиев — боксёр принципиально иного класса, он сильнее своего оппонента по всем характеристикам. И должен буквально вышибать Смита за канаты.
Артуру не помешает даже политическая истерия вокруг его имени. Напомним, большие боксёрские боссы требуют, чтобы Бетербиев дрался под флагом Канады — страны, где он живёт уже много лет. У россиянина крепкие нервы, и он сможет абстрагироваться от шумихи в нужный момент. Поэтому мы твёрдо уверены: под каким бы флагом Артур ни вышел, он обязательно одержит победу.
Артур Бетербиев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Бой Артур Бетербиев — Джо Смит, где смотреть
Поединок Бетербиева и Смита состоится в Нью-Йорке в ночь на 19 июня по московскому времени. Артур и Джо выйдут в ринг примерно в 6:00 мск. Увы, просмотр боя будет недоступен для просмотра в России из-за известных политических событий.
- 10 мая 2022
-
19:10
-
18:19
-
17:36
-
16:57
-
15:43
-
14:38
-
13:31
-
12:15
-
11:14
-
10:17
-
09:17
-
08:04
-
03:44
-
02:30
-
01:40
-
00:56
- 9 мая 2022
-
23:50
-
22:54
-
21:42
-
20:41
-
19:42
-
18:43
-
17:52
-
16:27
-
15:18
-
14:09
-
13:17
-
12:14
-
11:46
-
10:31
-
09:15
-
08:53
-
08:32
-
07:58
-
07:42