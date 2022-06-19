Бетербиеву запретили нашивки «Ахмата». Боксёр ответил девизом клуба сразу после боя

Утром 19 июня в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся поединок чемпиона в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артура Бетербиева против обладателя пояса WBO Джо Смита-младшего. Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде, а на поединок в США российский боец вышел без триколора, а также без нашивок бойцовского клуба «Ахмат».

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман категорично заявил, что не позволит, чтобы за титулы его организации бились представители России. Сулейман намекнул, что Бетербиеву достаточно сделать вид, что он представляет Канаду, и тогда защиту титула ему провести позволят. Промоутер Боб Арум поступил иначе – боксёры просто вышли в ринг без флагов.

Артур Бетербиев Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

На форме Бетербиева недоставало ещё одной детали. На поединок против Джо Смита-младшего Артур вышел без логотипов бойцовского клуба «Ахмат» – вся организация находится под санкциями США. Ранее российский боксёр выходил в футболке с эмблемой «Ахмата» и бился в шортах с логотипом клуба.

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров всегда хорошо относился к боксёру: дарил дорогие подарки и писал позитивные посты на личной странице. Продолжится ли дружеское общение боксёра и главы Чечни после того, как Артур не вышел логотипом поддерживающего его клуба?

Вероятно, Артур согласовал этот нюанс с главой республики, и недопониманий у боксёра и президента Чечни не возникнет. Очевидно, Бетербиев отказался от нашивок не по собственно инициативе – ему пришлось это сделать под давлением бродкастера или главы WBC (а может, и всех сразу). Судить об этом можно и после того, как Бетербиев произнёс девиз клуба в прямом эфире ESPN. Сразу по окончании интервью он не поспешил отдавать микрофон, а сказал «Ахмат – сила», чем слегка шокировал американского журналиста, который не нашёл, что ответить. Этим поступком Бетербиев точно закрыл часть вопросов об исчезновении нашивок с формы – обижаться на него никто не станет.