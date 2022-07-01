UFC 275: Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье. Где смотреть титульный бой в среднем весе

Два титульника и восходящие звёзды лиги — в одном из главных турниров года. Все подробности — на «Чемпионате».

Дата и время турнира

Турнир UFC 276 состоится в ночь на 3 июля 2022 года по московскому времени на «T-Mobile Arena», Лас-Вегас, штат Невада, США. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира, в соглавном бою которого в борьбе за титул чемпиона в полулёгком весе сойдутся действующий обладатель пояса Александр Волкановски и претендент Макс Холлоуэй. В главном событии вечера Исраэль Адесанья будет отстаивать титул чемпиона в среднем весе. Его соперником станет Джаред Каннонье.

Российских бойцов в карде турнира нет. Ранние прелимы турнира UFC 276 стартуют в 1:00 по московскому времени. Предварительный кард начинается в 3:00 мск, а основной — в 5:00 по Москве. Поединок Адесаньи и Каннонье начнётся не ранее 7:00.

Прямая трансляция

Посмотреть трансляцию турнира UFC 276 с чемпионскими боями Адесанья — Каннонье и Волкановски — Холлоуэй можно в официальном приложении UFC Fight Pass. Также трансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».

Полный кард турнира

Основной кард

Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье, титульный бой в среднем весе;

Александр Волкановски — Макс Холлоуэй, титульный бой в полулёгком весе;

Шон Стрикленд — Алекс Перейра, средний вес;

Робби Лоулер — Брайан Барбарена, полусредний вес;

Педро Муньоз — Шон О'Мэлли, легчайший вес.

Предварительный кард

Брэд Ридделл — Джэлин Тёрнер, лёгкий вес;

Ян Гэрри — Габриэл Грин, полусредний вес;

Джим Миллер — Дональд Серроне, полусредний вес;

Брэд Таварес — Дрикус дю Плесси, средний вес.

Ранние прелимы

Юрайя Холл — Андре Муниз, средний вес;

Джессика Ай — Мэйси Барбер, женский наилегчайший вес;

Джессика-Роуз Кларк — Юлия Столяренко, женский легчайший вес.

Материалы о турнире UFC 276

Мнения экспертов

Прославленный Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от турнира UFC 276. Орёл уверен, что чемпионы сохранят титулы.



«Адесанья — Каннонье, я думаю, будет близкий бой, но Адесанья на шаг опережает Каннонье, если мы говорим о классе. Он быстрее Каннонье, точнее в ударах руками и ногами, и у него больше опыта. Я думаю, 70 на 30 Адесанья победит в этом поединке.



Что касается поединка Холлоуэй — Волкановски — честно говоря, Волкановски очень впечатлил меня своими последними выступлениями. Мне нравится Макс Холлоуэй, ничего личного — но я думаю, что Волкановски защитит свой титул. У них примерно сопоставимый опыт, но Волкановски чаще дерётся, и я думаю, что он, как и Адесанья, защитит свой чемпионский пояс», — сказал Нурмагомедов в интервью UFC Russia.