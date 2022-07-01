UFC 275: Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье. Где смотреть титульный бой в среднем весе

Дата и время турнира
Турнир UFC 276 состоится в ночь на 3 июля 2022 года по московскому времени на «T-Mobile Arena», Лас-Вегас, штат Невада, США. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира, в соглавном бою которого в борьбе за титул чемпиона в полулёгком весе сойдутся действующий обладатель пояса Александр Волкановски и претендент Макс Холлоуэй. В главном событии вечера Исраэль Адесанья будет отстаивать титул чемпиона в среднем весе. Его соперником станет Джаред Каннонье.
Российских бойцов в карде турнира нет. Ранние прелимы турнира UFC 276 стартуют в 1:00 по московскому времени. Предварительный кард начинается в 3:00 мск, а основной — в 5:00 по Москве. Поединок Адесаньи и Каннонье начнётся не ранее 7:00.
Прямая трансляция
Посмотреть трансляцию турнира UFC 276 с чемпионскими боями Адесанья — Каннонье и Волкановски — Холлоуэй можно в официальном приложении UFC Fight Pass. Также трансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».
Полный кард турнира
Основной кард
- Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье, титульный бой в среднем весе;
- Александр Волкановски — Макс Холлоуэй, титульный бой в полулёгком весе;
- Шон Стрикленд — Алекс Перейра, средний вес;
- Робби Лоулер — Брайан Барбарена, полусредний вес;
- Педро Муньоз — Шон О'Мэлли, легчайший вес.
Предварительный кард
- Брэд Ридделл — Джэлин Тёрнер, лёгкий вес;
- Ян Гэрри — Габриэл Грин, полусредний вес;
- Джим Миллер — Дональд Серроне, полусредний вес;
- Брэд Таварес — Дрикус дю Плесси, средний вес.
Ранние прелимы
- Юрайя Холл — Андре Муниз, средний вес;
- Джессика Ай — Мэйси Барбер, женский наилегчайший вес;
- Джессика-Роуз Кларк — Юлия Столяренко, женский легчайший вес.
Материалы о турнире UFC 276
Мнения экспертов
Прославленный Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от турнира UFC 276. Орёл уверен, что чемпионы сохранят титулы.
«Адесанья — Каннонье, я думаю, будет близкий бой, но Адесанья на шаг опережает Каннонье, если мы говорим о классе. Он быстрее Каннонье, точнее в ударах руками и ногами, и у него больше опыта. Я думаю, 70 на 30 Адесанья победит в этом поединке.
Что касается поединка Холлоуэй — Волкановски — честно говоря, Волкановски очень впечатлил меня своими последними выступлениями. Мне нравится Макс Холлоуэй, ничего личного — но я думаю, что Волкановски защитит свой титул. У них примерно сопоставимый опыт, но Волкановски чаще дерётся, и я думаю, что он, как и Адесанья, защитит свой чемпионский пояс», — сказал Нурмагомедов в интервью UFC Russia.
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