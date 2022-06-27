UFC 276: Хабиб уверен, что действующие чемпионы сохранят титулы! Орёл не ошибается? LIVE

В ночь со 2 на 3 июля по московскому времени на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 276. В главном событии вечера действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья проведёт бой с Джаредом Каннонье (№2 рейтинга среднего дивизиона). В соглавном поединке чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски будет защищать свой титул от Макса Холлоуэя (№1 рейтинга полулёгкого веса).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Адесанья не против встретиться с Джонсом. Но выдвигает свои условия!
Исраэль Адесанья не против встретиться в октагоне со знаменитым Джоном Джонсом. Но выставляет условия.
«Для начала он должен подняться в весе. Иди и подерись с Фрэнсисом [Нганну]. Или, не знаю, перестань появляться на TMZ («жёлтый» таблоид. – Прим. «Чемпионата»). Наладь уже свою жизнь», – сказал Адесанья во время общения с журналистами.
Где смотреть турнир UFC 267
Посмотреть трансляцию турнира UFC 267 с чемпионскими боями Исраэль Адесанья – Джаред Каннонье и Александр Волкановски – Макс Холлоуэй можно в официальном приложении UFC Fight Pass.
Также трансляция турнира будет доступна на телеканалах Матч Боец и Матч ТВ.
Хабиб считает, что чемпионы сохранят пояса
Прославленный Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от турнира UFC 267. Орёл уверен, что чемпионы сохранят титулы.
«Адесанья — Каннонье, я думаю, будет близкий бой, но Адесанья на шаг опережает Каннонье, если мы говорим о классе. Он быстрее Каннонье, точнее в ударах руками и ногами, и у него больше опыта. Я думаю, 70 на 30 Адесанья победит в этом поединке.
Что касается поединка Холлоуэй — Волкановски — честно говоря, Волкановски очень впечатлил меня своими последними выступлениями. Мне нравится Макс Холлоуэй, ничего личного — но я думаю, что Волкановски защитит свой титул. У них примерно сопоставимый опыт, но Волкановски чаще дерётся, и я думаю, что он, как и Адесанья, защитит свой чемпионский пояс», — сказал Нурмагомедов в интервью UFC Russia.
Полный кард турнира UFC 267
Основной кард
Исраэль Адесанья – Джаред Каннонье – средний вес;
Александр Волкановски – Макс Холлоуэй – полулёгкий вес;
Шон Стрикленд – Алекс Перейра – средний вес;
Лорен Мёрфи – Миша Тейт – женский наилегчайший вес;
Педро Муньоз – Шон О`Мэлли – легчайший вес;
Предварительный кард
Брэд Ридделл – Джэлин Тёрнер – лёгкий вес;
Робби Лоулер – Брайан Барбарена – полусредний вес;
Иэн Гарри – Габриэл Грин – полусредний вес;
Джим Миллер – Дональд Серроне – полусредний вес;
Ранние прелимы
Юрайя Холл – Андре Муниз – средний вес;
Джессика Ай – Мэйси Барбер – женский наилегчайший вес;
Брэд Таварес – Дрикус Дю Плесси – средний вес;
Джессика Роуз-Кларк – Юлия Столяренко – женский легчайший вес;
Сразу два чемпионских боя!
Номерные турниры UFC регулярно радуют нас чемпионскими поединками, но две подобных схватки сразу – настоящий праздник! Исраэль Адесанья и Александр Волкановски в очередной раз будут защищать свои титулы, увидим ли мы новых чемпионов? Джаред Каннонье и Макс Холлоуэй точно в это верят.
Когда состоится турнир UFC 276
Бойцовский вечер UFC 276 пройдёт в ночь со 2 на 3 июля по московскому времени. Ранние прелимы стартуют в 01:00 мск, предварительный кард – в 03:00, а основной кард начнётся около 05:00 мск.
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