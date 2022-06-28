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UFC 276: Исраэль Адесанья — Джаред Каннонир, как Адесанья выступал под флагом Китая, видео

Африканский чемпион UFC из Новой Зеландии дрался под флагом Китая. Как такое возможно?
Евгений Нарижный
Как Адесанья выступал под флагом Китая
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Исраэль Адесанья влюбил в себя азиатских фанатов, а потом всех кинул.

Не секрет, что чемпион UFC Исраэль Адесанья родился в Нигерии. Боец жил в Лагосе до 10 лет, после чего переехал в Новую Зеландию, стал гражданином этой страны и занялся тайским боксом. Сначала семья Иззи жила в городе Уонгануи, а когда боец переехал в Окленд, он попал в зал City Kickboxing, где познакомился со своим нынешним тренером, Юджином Бареманом.

Под руководством Баремана Адесанья занялся кикбоксингом и выиграл 32 любительских поединка подряд, после чего перебрался в Китай. «Те дни сделали меня тем, кем я являюсь сегодня. В Китае я прокладывал свой путь. Я находился там один и просто сказал им: «Дайте мне бой, я буду драться с кем хотите». Мне потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться, но я сделал это и покорил фанатов. Они приняли меня как родного и начали называть Чёрным драконом, после чего я стал побеждать», – вспоминал Иззи.

Исраэль Адесанья

Исраэль Адесанья

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Адесанья завоевал любовь местных болельщиков. Исраэль никогда не принимал гражданство КНР и даже не учил китайский, но фанаты всё равно были от него без ума, так как считали своим. В 2012 году Исраэль приезжал в Китай для участия в соревнованиях по кикбоксингу и ММА, на которых он представлял Нигерию. Позже боец подписал контракт с промоушенами Wu Lin Feng и Glory of Heroes, а заодно отказался от бело-зелёного полотна.

С того момента Иззи выходил на поединки под именем Чёрный дракон и с китайским флагом в руках. Ринг-анонсеры представляли Адесанью не иначе как «чёрная кожа, китайское сердце». Неизвестно, была ли это инициатива бойца или креатив продюсеров шоу.

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«Я принял китайскую культуру и чувствую, что это судьба», – говорил Иззи. Новозеландский нигериец признавался в любви к стране и его народу. Он заявлял, что Китай занимает важное место в планах на будущее. «В конце концов я хочу остаться в Китае и купить тут дом, потому что здесь мои мечты реализуются шаг за шагом», — выдал однажды Адесанья.

Китай не признаёт двойное гражданство – вероятно, это одна из причин, почему у Адесаньи нет паспорта КНР. Так или иначе, в 2016-м Иззи провёл последний бой в стране и заключил контракт с Glory – на дебютный поединок он вышел под флагом Новой Зеландии.

Несмотря на то что некоторые китайские болельщики считают переобувание Адесаньи отвратительным, большинство фанатов вспоминают его с любовью и до сих пор называют так же, как когда-то местные ринг-анонсеры – человеком с чёрной кожей и китайским сердцем. А кто-то даже объясняет его успех в UFC знанием кунг-фу, которое он освоил в Китае.

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Теги Бокс/ММА UFC UFC Исраэль Адесанья •••

Заглавное фото: Carmen Mandato/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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