Курбанову рано требовать бой с Тимом Цзю. Мага едва не уступил увядающему бразильцу

Вечером 9 июля в Екатеринбурге состоялся вечер бокса от RCC Boxing Promotion. В главном поединке обладатель пояса WBO International Магомед Курбанов встретился с экс-чемпионом мира по версии WBO Патриком Тейшейрой. Поединок должен был состояться ещё в декабре 2021-го, но сорвался из-за болезни Курбанова – тогда российский боксёр не вышел на бой из-за высокой температуры.

В предыдущем бою Курбанов единогласным решением судей одолел британца Лиама Смита и забрал вакантный пояс. Тейшейра проиграл дисквалификацией мексиканцу Полу Валенсуэле из-за удара по затылку. Всего в профессиональной карьере Магомед провёл 22 поединка, выиграл каждый, а 13 из них – досрочно. Тейшейра в 34 боях уступил трижды, а 22 победы он одержал нокаутом.

Магомед Курбанов Фото: RCC Boxing

Курбанов занимает шестое место в рейтинге WBO – россиянин неоднократно называл своей целью Тима Цзю и бросал вызов сыну легенды. Победа над Тимом точно гарантировала бы Магомеду титульный бой с Джермеллом Чарлом, но Цзю вряд ли примет вызов Курбанова, так как сам пытается добиться схватки с американцем.

Курбанов и вся его команда появились в арене с повязками на голове с надписью 23-0 – настолько Магомед не сомневался в победе над Тейшейрой. Российский боец был самоуверен ещё и потому, что выступал в по-настоящему домашней обстановке – в Екатеринбурге он провёл 18 из 22 поединков.

В первом раунде Тейшейра поджимал Магомеда и выбрасывал больше ударов. Курбанов пытался держать дистанцию, но размах рук бразильца давал ему серьёзное преимущество. Россиянин отвечал редкими контрпанчами – один из них пришёлся точно в подбородок и привёл к нокдауну. Так благодаря одному хуку Курбанов забрал весь раунд.

Во второй трёхминутке боксёры работали в том же стиле. Курбанов выступал вторым номером, а Тейшейра бил часто, но не всегда точно. Магомед постепенно тоже начал входить в размены, но в конце отрезка Патрик активизировался и украл раунд у российского спортсмена. Бразилец не надломился после нокдауна. В третьем раунде Курбанов часто шёл в клинч, спасаясь от града ударов соперника. Но и Магомеду было чем ответить: в конце раунда россиянину удалось донести несколько чётких джебов до головы Тейшейры.

В четвёртом отрезке боксёры несколько раз вступали в размены, но Тейшейра перебивал соперника. В пятой трёхминутке активизировался уже Курбанов, который был явно нацелен на нокаут. В отличие от бразильца – тот, очевидно, рассчитывал выиграть по очкам. Курбанов несколько раз здорово попал в челюсть Патрика, но тот выдержал все выстрелы Магомеда.

В течение шестого раунда соперники пытались поймать друг друга на контратаке, много передвигались по рингу и искали моменты. Оба боксёра доносили удары, но серьёзного урона не понесли. Футворк Маги мешал Тейшейре и в седьмом отрезке – Курбанов резво уходил от напора бразильца. А в середине раунда оппоненты забыли о существовании дистанции, уперлись друг в друга и устроили жёсткую рубку, но победителя так и не выявили.

В результате работы вблизи у обоих боксёров вскрылись рассечения, причём если Курбанов отделался небольшой сечкой, то бразилец получил две и заработал гематому под глазом. В середине восьмого раунда спортсмены получили возможность немного передохнуть – судья приостановил бой, потому что у Тейшейры размотался тейп.

Бразилец часто прощупывал челюсть Курбанова джебом. Магомед принимал удары, но почти не отвечал.

Россиянин не прекращал верить в победу нокаутом, но по общему числу ударов бразилец точно перебивал Курбанова – в конце боя стоило активизироваться. В финальном раунде российский боксёр не включился, а стягивал Тейшейру на себя – даже несколько раз опускал руки. Жёсткий размен случился только в последние 30 секунд – оба выкидывали странные размахайки, и естественно, до нокаута дело не дошло.

Магомед Курбанов во время боя с Тейшейрой Фото: RCC Boxing

Магомед Курбанов победил единогласным решением судей – 97:92, 98:91, 99:90. Курбанов завершил начатое в 2021 году, но бой с Тейшейрой был близким и не получился настолько однозначным, как решили судьи. Выступление Магомеда против бывшего чемпиона не было доминирующим, а перед оглашением оценок возникали сомнения, точно ли победу отдадут россиянину.

После не самого удачного боя точно не стоит снова требовать бой с Тимом Цзю. Российский австралиец подерётся с Чарло, а для Курбанова найдут новый вызов – победой над бразильцем Магомед не убедил. Курбанову нужно уверенно разнести серьёзного оппонента – тогда можно снова вернуться к тому, чтобы вызвать Тима.