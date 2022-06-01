Чарло отчаянно спасается от боя с Цзю. Сын Кости так напугал суперчемпиона?

Не так давно Джермелл Чарло одержал самую важную победу в своей карьере — над Брайаном Кастаньо. Но WBO не далa много времени новому абсолютному чемпиону мира, чтобы насладиться успехом. И потребовала провести обязательную защиту пояса против главного претендента — Тимофея Цзю.

Причём на кону, скорее всего, будут стоять все четыре титула Чарло. Они должны договориться до 20 июня, иначе WBO может лишить Джермелла пояса. Представители Тимофея надеются, что их встреча состоится этой осенью. Место проведения также будет обговариваться. Вероятно, это будут США. Но сторона претендента будет настаивать на варианте с Австралией. Однако всё может сорваться, если чемпион оставит пояс. Американец пока не спешит драться с молодым австралийцем, за что получает колкие выпады от самого Тима.

«Он очень неуважительный человек, так что заткните его. Он мне всё равно не нравится. Я думаю, что мы с ним будем драться, потому что между нами нет любви — только сплошная ненависть. Если тебе нужен партнёр по танцам, я здесь. Я здесь, чтобы попытаться вывести тебя. Я всегда заинтересован. Я обязательный претендент. У тебя есть несколько месяцев, чтобы принять решение, или освобождай пояс. Сражайся со мной или уходи — вот и всё!» — сказал Цзю.

Тимофей Цзю бьёт Такеши Иноуэ Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Путь Тимофея к своему первому титульнику был проторен через множество австралийских ноунеймов и джорнименов. Да, среди них был случайный обидчик Мэнни Пакьяо — Джефф Хорн. Но в остальном подводка Тима к главному бою жизни была очень аккуратной. Вспоминается Энтони Джошуа, которому первое время давали трамплинов и сбитых лётчиков. Что было дальше, вы прекрасно знаете.

Поэтому последующие бои не за титул будут означать стагнацию и консервирование бойца. Цзю уже 27 лет, и это идеальный возраст, чтобы раскрыться и доминировать ещё несколько лет после. Да, кто-то может сказать, что ему нужно было провести несколько конкурентных боёв внутри топ-10 дивизиона.



Однако зачем мариновать бойца, когда он успел побить Такеши Иноуэ в одну калитку. Также Тим смог совладать с крепким претендентом — Терреллом Гуше. Именно со вторым он набил свои первые шишки и узнал на собственной шкуре, что такое нокдаун.

Тимофей Цзю Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Тогда Цзю не сломался и получил новый опыт, который сыграет важную роль в самом главном бою в карьере. Тем более Джермелл Чарло — неидеальный боец, который чувствует себя некомфортно под давлением, когда его жмут к канатам. Между прочим, Тим выше Кастаньо и имеет более длинные руки. А это наводит на мысль, что у австралийца с русскими корнями определённо больше шансов на успех, чем у его предшественника.



Также мы не забываем про Магомеда Курбанова. Однако в срыве боя против Патрика Тейшейры он виноват сам. Поэтому ему придётся смотреть на титульные разборки со стороны. Тим получил этот шанс не потому, что носит легендарную фамилию, а потому, что разбирался со своими оппонентами в доминирующем стиле.



Кто-то может сказать, что австралийцев может побить каждый, но он не побоялся выйти из зоны комфорта и прилететь в Америку, где сломил сопротивление крепкого контендера. Тим опробовал свою программу на Гуше, чтобы потом усовершенствовать её и использовать в решающей схватке.

Карьера Тимофея динамично развивается, и он отлично справляется с этим темпом. Поэтому его выход на чемпионский поединок не должен никого удивлять. Он очень талантлив и похож на отца не только внешне, но и стилистически, что подтверждает статистика (15 нокаутов в 21 бою). Плюс Тим прокачал кардио, вследствие чего не стоит переживать, если бой затянется до чемпионских раундов.



Шесть лет — это достаточный срок, чтобы освоиться в профессиональном боксе и затем получить долгожданный тайтл-шот. К слову, его отцу потребовалось три года для своего первого шанса. Поэтому пора выходить на новый уровень и биться за попадание в элиту. Как мы видим, драться с Тимом американцы не спешат (не только Чарло), видя в нём большую угрозу. Это только подтверждает, что Тимофей давно созрел для такой борьбы.