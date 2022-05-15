Тимофею Цзю приготовиться. Он в шаге от того, чтобы превзойти достижение отца

Утром 15 мая по московскому времени Джермелл Чарло завоевал четвёртый чемпионский пояс по версии WBO. И, таким образом, он стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе. Желающих сразиться с королем дивизиона сейчас будет много. Один из них — это Тимофей Цзю. Он является официальным претендентом по линии WBO. Тим давно заявляет о своих притязаниях и подкрепил их своим выступлением в Америке против Террелла Гуше. Его бой транслировали на телеканале Showtime, где когда-то показывали выступления его отца.

Мы не будем перечислять список потенциальных оппонентов Джермелла, а попытаемся оценить шансы Тимофея против Железного Человека в гипотетической схватке, которая, скорее всего, случится до конца 2022 года.

Брайан Кастаньо оказался неудобным соперником для Чарло. Американцу очень некомфортно боксировать под давлением. Из-за чего он едва не проиграл первый бой и испытывал проблемы в первой половине матча-реванша. У Джермелла хорошая школа бокса. Но как боец он несовершенен и очень далек от Флойда Мейвезера по защитным скилам.

Джермелл Чарло и Брайан Кастаньо Фото: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

Несмотря на серьёзную разницу в антропометрии (12 см роста и 14 см размаха рук), Кастаньо регулярно доставал до Чарло. Тимофей ниже Джермелла на 9 см, но в размахе рук разница составляет 2 см. Австралийцу будет проще попадать по подвижной мишени.

Цзю-младший точно изберёт ту же тактику, что и аргентинец. Он будет ходить по пятам за Чарло и выцеливать его. Однако сын Константина также имеет огрехи, что показал в бою с Террелом Гуше, когда оказался в нокдауне уже в первом раунде. С другой стороны, лучше допускать такие ошибки в рейтинговых боях, чем в чемпионских. Особенно когда на кону стоит так много.

Мы уверены в том, что Тимофей будет оказывать постоянное давление на Чарло. Самое главное, чтобы он успевал за американцем. Если Тим будет резать углы и «перекрывать» воздух чемпиону в стиле праймового Геннадия Головкина, тогда шансы на успех будут высоки. Железный Человек не умеет исполнять Мейвезера у канатов и будет застаиваться в глухой защите.

Тимофей Цзю и Террелл Гуше Фото: Adam Bettcher/Getty Images

Но для этого Тимофею важно не уступать в физике, потому что в схватке с Гуше Цзю был слишком скованным и инертным. Чарло такого не допустит и будет взвинчивать обороты, как это было с Кастаньо. Если бой будет вестись на дистанции, которую задаст Джермелл, тогда Тим проиграет. А чтобы сокращать дистанцию, нужно работать корпусом, а не проламываться глухой защитой. В таком случае американец может включить ноги и просто убежать от претендента. При таком раскладе победу отдадут чемпиону.

Что мы имеем на выходе? Тим Цзю имеет все данные, чтобы побить Чарло и стать абсолютным чемпионом мира. Если это случится, тогда он превзойдёт своего отца в этом. Напомним, Константин одновременно держал три пояса, а сейчас на кону стоят четыре титула. Но так как Тимофей не американец, а австралиец, к нему может быть предвзятое отношение. И в таком случае близкий бой уйдёт к Чарло. Поэтому если и побеждать, то убедительно, чтобы ни у кого не было вопросов.

За примерами далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить Дмитрия Бивола, выдавшего бой жизни против местного любимчика судей Канело Альвареса. Чарло ранее проигрывал судейским решением, значит, может проиграть ещё раз. Но Тиму нужно провести качественную работу над ошибками. Сейчас ставки высоки как никогда. Любая мелочь может сыграть решающую роль.