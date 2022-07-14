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Джордж Форман, обвинение в сексуальном насилии, заявление Формана, сколько денег хотят с него взыскать

Легенду бокса обвиняют в изнасиловании. С Формана хотят взыскать миллионы долларов
Денис Дорофеев
Джордж Форман, обвинение в сексуальном насилии
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Сам Джордж отвергает обвинения и утверждает, что за этим делом стоят мошенницы.

Легендарный боксёр Джордж Форман внезапно оказался в эпицентре крупного скандала. Его пытаются обвинить в сексуальном насилии, датирующемся 70-ми годами прошлого века. Однако сам Джордж отрицает вину в содеянном. Как ни странно, с него хотят взыскать деньги, а не потребовать уголовного преследования. В современном контексте это выглядит очень странно. Тем более сегодня культура отмены работает как часы.

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Поэтому Форман решил сделать заявление, чтобы развеять сомнения.

«В течение последних шести месяцев две женщины пытались вымогать у меня и моей семьи миллионы долларов каждая. Они ложно утверждают, что я совершил сексуальное насилие над ними более 45 лет назад, в 1970-е годы. Я решительно и категорически отрицаю эти обвинения.

Я горжусь своей репутацией, которая для меня важна не меньше, чем мои спортивные достижения, и меня не запугать беспочвенными угрозами и ложью. Я всегда руководствовался и буду руководствоваться своей верой и доверием к богу. Буду работать со своими адвокатами, чтобы полностью и правдиво разоблачить схему моих обвинителей и защитить себя в суде. Я не вступаю в драки, но и не убегаю от них».

TMZ сообщил, что на этой неделе две женщины действительно подадут иск в суд. Они утверждают, что их отцы имели дружеские и рабочие отношения с Форманом несколько десятилетий назад. Видимо, этим они объясняют сам факт знакомства с легендарным бойцом. И, конечно же, за таким знакомством стоит высокая цена. Они требовали с Джорджа по $ 12,5 млн на персону.

Странно, что они приоткрыли завесу тайны именно сейчас, спустя 45 лет после произошедшего. Это выглядит как провокация на пустом месте. Будет интересно узнать доказательства со стороны «потерпевших». Надеемся на справедливый исход разбирательств.

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Теги Бокс/ММА Профессиональный бокс •••

Заглавное фото: Roger Kisby/Getty Images for Hublot

Источник: «Чемпионат»

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