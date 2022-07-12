Опаснее Канело. Биволу предстоит защита пояса против экс-чемпиона мира из Мексики

Пока мы грезим об объединительном бое за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, WBA решила не дожидаться начала переговоров и сделала ход конём. Всемирная боксёрская ассоциация постановила, что Дмитрий должен провести обязательную защиту чемпионского пояса против №1 рейтинга WBA Хильберто Рамиреса.

Для тех, кто не знает, Рамирес — опасный боец из Мексики, экс-чемпион мира во втором среднем весе. Ему 31 год, и к этому времени Хильберто набил безупречные 44-0. 31-летний Бивол имеет 20-0, а Бетербиев — 18-0. Мексиканец является очередным успешным проектом Оскара де ла Хойи, которому пророчат большое будущее. И несмотря на такое лобби, его игнорировали в полутяжах и отодвигали на второй план, чтобы его соотечественник Сауль Альварес попробовал отобрать пояс у Бивола первым.

Хильберто Рамирес с Оскаром де ла Хойей и Бернардом Хопкинсом Фото: Sye Williams/Getty Images

Но для самого Дмитрия Рамирес опаснее Канело, так как он природный полутяж, превосходящий Бивола в антропометрии (рост — 189 см против 183 см, размах рук — 191 см против 183 см). Несмотря на переход из второго среднего в полутяжёлый дивизион, Хильберто сохранил ударную мощь — все пять боёв закончились досрочно. И суммарно 30 из 44 побед было одержано нокаутом. Но не это самое главное.

Рамирес — отлично скоординированный и разносторонне развитый технарь, не имеющий слабых мест даже в ближней дистанции, где он умудряется менять углы для контратак. Такой навык был свойственен только Мэнни Пакьяо. Плюс мексиканец часто чередует удары в голову и корпус, что нетипично для долговязого бойца. Лучше всех на себе это прочувствовал Салливан Баррера, капитулировавший уже в четвёртом раунде. К слову, Бивол финишировал этого же кубинца только в заключительной 12-й трёхминутке.

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Если задача Дмитрия на бой с Канело заключалась в том, чтобы работать с Альваресом на дальней дистанции, то с Рамиресом всё гораздо сложнее. Из-за своей непредсказуемости он представляет опасность на всех стадиях. Поэтому россиянину нужно иметь несколько планов на бой, а также быть готовым к различным вариантам развития событий. Вследствие этого Биволу нельзя недооценивать мексиканца. Тем более он голоден до чемпионских поясов, в частности, до титула WBA, за которым гоняется два года.

«Я рассчитываю провести бой с Биволом. Я охочусь за ним уже два года. Он может убегать, но ему не спрятаться. Сейчас мне предстоит отборочный бой, после чего я бы встретился с ним. Я лучший полутяжеловес и хотел бы это доказать», — заявил Рамирес.

Хильберто Рамирес против Доминика Бёзеля Фото: Tom Hogan/Getty Images

Свой отборочный поединок против Доминика Бёзеля в середине мая Хильберто закончил победой нокаутом в четвёртом раунде. И теперь он имеет полное право сразиться за пояс. И Рамирес лишний раз решил напомнить о своих притязаниях. Он сказал, что его избегают все чемпионы.

«Это мой дивизион. И есть причина, по которой некоторые из этих парней избегают меня. Они знают, что я приду за всеми поясами, и что это всего лишь вопрос времени. Биволу прислали контракт в прошлом году, но он избегал боя со мной, чтобы драться с кем-то другим. Я предлагал бой Бетербиеву и Смиту-младшему, но они оба прекрасно понимают, что не смогут конкурировать со мной на одном уровне.

У Бивола было несколько возможностей подписать контракт на бой со мной, но он этого так и не сделал. Так вот, если его реванш с Альваресом не состоится, я буду в очереди на то, чтобы отобрать у него пояс», — добавил мексиканец.

Однако наш боец не стал отмалчиваться и сказал в интервью «СЭ», что не против встречи с Рамиресом.

«Но если про личное, то можно говорить про бой с Рамиресом, потому что бывает, что он делает много заявлений, которые вступают в конфликт с реальными фактами. То есть он эти факты где-то искажает. Хотелось бы мне с ним побоксировать. Совсем чуть-чуть [есть личное], потому что давно кипит между нами, мол, бой не бой», — ответил Бивол.

Последние поединки с участием обоих бойцов показывали на платформе DAZN, что должно облегчить ход переговоров. Поэтому ждём подписания контракта и анонса поединка. И надеемся, что Дима перебьёт самоуверенного мексиканца, чтобы в следующем году состоялся долгожданный бой против Артура Бетербиева. Но важно помнить, что Рамирес опаснее Канело и судейство будет не на стороне россиянина.