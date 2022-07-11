Бой года под угрозой срыва. Неужели наследники Мейвезера и Пакьяо боятся друг друга?

Мир бокса переживает небывалый ренессанс. И это связано не только с тем, что Тайсон Фьюри наконец-то забрался на трон, а Александр Усик деклассировал Энтони Джошуа. Несмотря на постоянный рост влияния промоутеров, которые всегда вставляют свои «пять копеек» в процесс переговоров, мы становимся свидетелями становления абсолютных чемпионов мира.

В прошлом году Канело Альварес, Джордж Камбосос и Джош Тэйлор взяли все четыре пояса в своих дивизионах. В этом году эстафету подхватили Джермелл Чарло и Дэвин Хэйни, сменивший Камбососа.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол грезят об объединительном бое в полутяжёлом весе. А в полусреднем весе, который когда-то задавал тренд в эпоху Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо, также случилось перерождение. Там сейчас снова творится двоевластие — на этот раз между чемпионами мира Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом.



Оба бойца идут без поражений, полностью зачистив дивизион. Элита прошлых лет осталась на обочине. Но на повестке сохранился вопрос — кто же №1 в полусреднем весе? В какой-то степени их можно считать наследниками Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо, так как такого доминирования в дивизионе не было со времён их противостояния.

Потому потенциальная встреча Теренс и Эррола является не менее долгожданной, чем третий бой между Канело Альваресом и Геннадием Головкиным, и Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. А в рейтинге pound-for-pound журнала The Ring Кроуфорда поставили на одну строчку выше (третье место), чем Спенса. Хорошая афиша для боя года.

Эррол Спенс после победы над Йорденисом Угасом Фото: Cooper Neill/Getty Images

Эррол держит три престижных пояса (WBC, WBA, IBF), а Теренс владеет наименее престижным из четырёх имеющихся титулов чемпиона мира по версии WBO. На счету Спенса немало громких имён в послужном списке. Он казнил Келла Брука, разобрал непобеждённого Майки Гарсию, вымучил победу над Шоном Портером, одолел Дэнни Гарсию и разбил последнего обидчика Пакьяо Йордениса Угаса.

Но у Кроуфорда побольше скальпов в шкафу. Он прошёлся катком по Джеффу Хорну, Джозефу Бенавидесу, Амиру Хану, Келлу Бруку и Шону Портеру, оформив досрочные победы. Плюс ранее Теренс становился абсолютным чемпионом мира в суперлёгком весе, что делает его позиции более прочными.

Всё это делает их встречу неизбежной. И сейчас не осталось адекватных причин, почему бой не должен состояться. Между ними нет препятствий в виде других бойцов. Раньше можно было сослаться на конкурирующие промоутерские компании — Спенс дерётся на Premier Boxing Champions, принадлежащей Элу Хэймону, а Кроуфорд был в Top Rank. Но не так давно Теренс освободил себя от оков Боба Арума, который толком не занимался медийным продвижением своего актива.



К сожалению, их встречные пикировки в соцсетях быстро заглохли. Хотя инсайдеры ещё месяц назад заявляли, что поединок должен состояться в октябре этого года. На сегодняшний день количество новостей о переговорах резко уменьшилось. Потому не так давно Спенс сделал резкое заявление, после которого должны случиться изменения:

Теренс Кроуфорд Фото: Steve Marcus/Getty Images

«Сейчас он ближе, чем когда-либо. Если это не произойдёт сейчас, то бой никогда не состоится. Сейчас мы намного ближе, чем раньше. Я думаю, что этот бой обязательно случится», — сказал Спенс.

Стоит отметить, что показатель медийной привлекательности у обоих бойцов ужасен, особенно у Кроуфорда. Теренс ужасно раскручен даже в США. Его бои собирают до 200 тысяч платных трансляций по системе PPV. Для такого бойца это унизительно маленькие цифры. Спенс, в свою очередь, генерирует от 300 тыс. просмотров, что тоже немного.



Однако их бой на Showtime сможет собрать свыше 500 тыс. трансляций. Это лучше, чем ничего. Но это далеко от тех цифр, которые генерировали их предшественники в полусреднем весе Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо (свыше 1 млн просмотров). Тем не менее мы уверены, что контракт на бой в конечном итоге будет подписан, потому что Showtime больше не претендует на серьёзные показатели по просмотрам. А самый медийный боксёр в мире сейчас дерётся на DAZN. Его имя вы прекрасно знаете.