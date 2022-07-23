Подсказки на русском — секрет победы. Британец Мокаев повторяет австралийца Цзю

Вечером 23 июля в Лондоне, Англия, проходит уже второй в 2022 году британский турнир UFC Fight Night. В главном поединке ивента встретятся тяжеловесы Кёртис Блэйдс и Том Аспиналл, а в прелимах американец Чарльз Джонсон провёл поединок против дагестанца из Манчестера Мухаммада Мокаева.

21-летний Мокаев ворвался в промоушен Даны Уайта горячей победой за 57 секунд – в марте он донёс летящее колено до головы Коди Дёрдена, а затем накинул ему на шею «гильотину» и заставил постучать. Его соперник дерётся в UFC впервые – ранее он держал пояс организации LFA.

Мокаев намерен побить рекорд Джона Джонса и стать самым молодым чемпионом UFC, из-за чего его соперник уже заявлял, что главный соперник Мухаммада – его эго. После таких слов мужчины повздорили на дуэли взглядов, а при выходе в октагон Джонсона освистала толпа английских фанатов.

Мухаммад Мокаев и Чарльз Джонсон Фото: Jeff Bottari/Getty Images

С первых секунд Мокаев пошёл вперёд – из-за активного прессинга его соперник даже поскользнулся. Мухаммад донёс несколько точных ударов в голову Чарльза, а затем полез в борьбу и провёл амплитудный тейкдаун. И в стойке, и в борьбе Мокаев выглядел шикарно на фоне фриковатого оппонента с пучком зелёных волос на затылке. Весь первый раунд Мухаммад бросал противника и пытался выйти за спину, чтобы поймать его на удушающий. Чарльз лишь изредка отбивался лёгкими тычками.

В начале второго отрезка Джонсон здорово подловил Мокаева на лоу-кике – англо-дагестанский боец не устоял на ногах. Но затем Мухаммад продолжил доминировать – он снова вернулся за спину Джонсона в поисках сабмишена. Чарльз даже не пытался предпринять атакующие действия в партере – он только и делал, что защищался от действий соперника. Когда бойцы передвинулись ближе к центру октагона, Джонсон начал пробовать выходы на болевые, но Мокаев пресекал их на корню.

Мухаммад Мокаев и Чарльз Джонсон Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В углу Мокаеву помогал главный тренер сборной Бахрейна по ММА Эльдар Эльдаров, который работает с Мухаммадом ещё с Brave. Английский и бахрейнский дагестанцы общались на русском языке – Мокаев следовал всем подсказкам и благодаря этому контролировал Джонсона. Вспоминается другой похожий случай, когда два австралийца из России, Тимофей и Никита Цзю, тоже общались в перерывах на русском, и подсказки старшего брата принесли младшему победу.

В третьей пятиминутке мало что изменилось. Мокаев швырял Джонсона, а тот умело защищался от выхода на удушение, но сам не был способен предпринять что-то для победы. Поединок закончился, и после финальной сирены не оставалось сомнений, что бой выиграл Мокаев. Жаль, что не вышло такого же яркого финиша, как с Коди Дёрденом. Мокаев показал доминирующий, но не самый зрелищный поединок – если боец хочет быстро взлететь в топ и стать чемпионом, нужно чаще удивлять Дану Уайта.