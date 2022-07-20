Цзю, ты ли это? Младший сын великого Кости едва не упал в шестом раунде

Мы как-то незаметно привыкли к тому, что фамилия Цзю снова ярко зажглась на спортивном небосклоне. Тимофей Цзю уже одержал немало ярких побед и вскоре будет претендовать на пояса абсолютного чемпиона мира. Теперь на боксёрский олимп взлетает ещё и Никита Цзю – младший в боксёрской династии. Сегодня Цзю-младшему предстоял третий профессиональный бой в карьере.

Изначально Никита не планировал переходить в профи. Он отлично выглядел в любительском боксе, но решил не связывать жизнь со спортом. К счастью, вскоре Никита изменил решение: возможно, на него повлияли успехи старшего брата Тимофея, который добывал победу за победой. Вот Цзю-младший и решил тоже стать профессиональным боксёром, начав карьеру с двух ярких побед нокаутами.

Стиль 24-летнего спортсмена лучше всего характеризуют его же слова – «в ринге я мясник». Если Константин и Тимофей Цзю представляют собой классических технарей, пусть и с мощным ударом, то Никита — настоящий яркий рубака. Сегодня Цзю-младшему нужно было одержать победу над Беном Хорном, не хватавшим звёзд с неба. К своим 32 годам австралиец провёл всего восемь профессиональных боёв, проиграв половину.

Никита с первых секунд захватил инициативу и центр ринга. Сын легендарного Кости полагался на размашистые, силовые удары. Хорн постоянно отступал, не забывая использовать контратаки. Несмотря на пару серьёзных пропущенных попаданий в корпус и голову, Бен держался молодцом. Хотя ему недоставало скорости и техники, следить за быстрыми руками Цзю удавалось далеко не всегда.



Спасти Хорна могло разве что преимущество в габаритах. Впрочем, Никиту это не останавливало — он раз за разом зажимал оппонента у канатов, осыпая жёсткими ударами. За действиями брата следил Тимофей Цзю, активно дающий подсказки. Кстати, на русском языке. Так прошли два раунда шестираундового боя. Упрямый Хорн никак не желал падать, активно затягивая Цзю в клинч.

Никита Цзю — Бен Хорн Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Вскоре Никита стал и пропускать ощутимые встречные выпады. Бой становился откровенно грязным, чем лучше пользовался опытный Хорн. В частности, Бен сумел серьёзно «посечь» лицо соперника. В четвёртом раунде бой стал совсем равным. Хорошо, что после перерыва Цзю сумел «собраться» и вновь захватил инициативу. Сын Кости старался не давать сопернику дышать, следуя подсказкам из своего угла. Хорн принял огромное количество панчей в корпус, но держался на ногах.



Перед последним раундом Цзю лидировал по общему количеству ударов и попаданий. Бен устал и прятался у канатов, уворачиваясь от пушек Никиты. В какой-то момент Цзю слишком увлёкся атакой и чуть не упал после встречного удара – было тревожно. Оставшееся время боксёры просто рубились. Исход поединка должны были решить судьи. И они справедливо отдали победу Никите, несмотря на пару провальных эпизодов. Цзю выиграл свой третий бой, но ему нужно расти — пробелов пока хватает.