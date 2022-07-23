Брат Хабиба идёт путём Махачева. Не бил топовых соперников, но уже требует бой за пояс

В ночь с 22 на 23 июля в Такоме, штат Вашингтон, США, состоялся турнир Bellator 283, в главном событии которого Джейсон Джексон единогласным решением победил Дугласа Лиму. В третьем по значимости поединке вечера выступал двоюродный брат Хабиба, Усман Нурмагомедов, который встретился с американцем Крисом Гонсалесом.

Перед боем с Гонсалесом Усман шёл уже на третьей строчке в рейтинге лёгкого дивизиона, а его соперник, как и предыдущие, не входил в топ-10. Нурмагомедов уверенно выиграл все поединки в Bellator, но главным вопросом оставалась оппозиция – он не побеждал ни одного бойца, близкого по уровню к своему.

Усман Нурмагомедов Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

Считалось, что эту тенденцию изменит бой с Гонсалесом. Крис не входит в десятку, но выиграл шесть поединков в Bellator при всего одном поражении. К сожалению, оппозиция у американца немногим лучше, чем у Усмана. Пожалуй, самый сильный оппонент, которого побеждал соперник Нурмагомедова – это Владимир Токов. А при встрече с реально опасным Гойти Ямагучи Гонсалес отлетел в первом же раунде.

Поединок с Усманом продлился на минуту меньше, чем с японцем. Поединок начался с аккуратной разведки с обеих сторон, но вскоре Усман подловил соперника и перевёл его на канвас. Гонсалес пытался подняться – в этот момент Нурмагомедов накинул на его шею гильотину, которая и стала финальной. Американец постучал – Усман уложился в три минуты.

Права на видео принадлежат Bellator.

После поединка Нурмагомедов заявил о желании подраться за пояс и вызвал Патрики Фрейре. Очевидно, что прямо сейчас никто не даст Усману бой за титул – даже на этом турнире внимание Фрейре привлёк не он, а Тофик Мусаев, который быстро нокаутировал первого номера дивизиона Сидни Аутло.

Но влияние Хабиба может помочь младшему брату быстрее получить титульник – одна победа над рейтинговым соперником, и вполне вероятно, что Скотт Кокер даст Усману шанс. Немного напоминает историю одного претендента в лёгком дивизионе UFC.