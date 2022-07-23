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Усман Нурмагомедов – Крис Гонсалес, как прошёл бой, результат, удушение, видео

Брат Хабиба идёт путём Махачева. Не бил топовых соперников, но уже требует бой за пояс
Евгений Нарижный
Усман победил Гонсалеса на Bellator 283
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Влияние Орла так велико, что Усман Нурмагомедов может получить титульник совсем скоро.

В ночь с 22 на 23 июля в Такоме, штат Вашингтон, США, состоялся турнир Bellator 283, в главном событии которого Джейсон Джексон единогласным решением победил Дугласа Лиму. В третьем по значимости поединке вечера выступал двоюродный брат Хабиба, Усман Нурмагомедов, который встретился с американцем Крисом Гонсалесом.

Перед боем с Гонсалесом Усман шёл уже на третьей строчке в рейтинге лёгкого дивизиона, а его соперник, как и предыдущие, не входил в топ-10. Нурмагомедов уверенно выиграл все поединки в Bellator, но главным вопросом оставалась оппозиция – он не побеждал ни одного бойца, близкого по уровню к своему.

Усман Нурмагомедов

Усман Нурмагомедов

Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

Считалось, что эту тенденцию изменит бой с Гонсалесом. Крис не входит в десятку, но выиграл шесть поединков в Bellator при всего одном поражении. К сожалению, оппозиция у американца немногим лучше, чем у Усмана. Пожалуй, самый сильный оппонент, которого побеждал соперник Нурмагомедова – это Владимир Токов. А при встрече с реально опасным Гойти Ямагучи Гонсалес отлетел в первом же раунде.

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Поединок с Усманом продлился на минуту меньше, чем с японцем. Поединок начался с аккуратной разведки с обеих сторон, но вскоре Усман подловил соперника и перевёл его на канвас. Гонсалес пытался подняться – в этот момент Нурмагомедов накинул на его шею гильотину, которая и стала финальной. Американец постучал – Усман уложился в три минуты.

Права на видео принадлежат Bellator.

После поединка Нурмагомедов заявил о желании подраться за пояс и вызвал Патрики Фрейре. Очевидно, что прямо сейчас никто не даст Усману бой за титул – даже на этом турнире внимание Фрейре привлёк не он, а Тофик Мусаев, который быстро нокаутировал первого номера дивизиона Сидни Аутло.

Но влияние Хабиба может помочь младшему брату быстрее получить титульник – одна победа над рейтинговым соперником, и вполне вероятно, что Скотт Кокер даст Усману шанс. Немного напоминает историю одного претендента в лёгком дивизионе UFC.

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