Несчастливая английская земля. Никита Крылов попался в ловушку учителя труда и сдался

19 марта в Лондоне проходит турнир UFC Fight Night 204, который возглавляет поединок между Александром Волковым и англичанином Томом Аспиналлом. Кроме него, в карде немало россиян, а также уроженец Украины, а именно Донбасса Никита Крылов. Ему в соперники дали №11 рейтинга полутяжёлого веса Пола Крэйга. Шотландец известен прежде всего тем, что задушил Магомеда Анкалаева на последней секунде проигранного боя. Хотя Крэйг пришел в ММА в 2012 году в возрасте 24 лет, не имея бойцовской базы. Вообще он долгое время работал в школе учителем труда.
Потому были надежды, что Никита, который в прошлом проигрывал Анкалаеву, не повторит ошибок предшественника. Тем более у Шахтёра солидное резюме из достойной оппозиции. Ему есть с кем сравнивать. Кроме Анкалаева, Никита сражался с Гловером Тейшейрой, Яном Блаховичем и Мишей Циркуновым. Крэйг казался бойцом более низкого класса, чем вышеупомянутые бойцы. К тому же Крылов был фаворитом боя на бумаге.
Украинец начал подтверждать свой статус с фронт-кика на первой секунде. Ему удался стартовый штурм, в результате которого он повалил шотландца на канвас. Никита удобно устроился и осыпал того ударами. Хотя Крэйг достойно сопротивлялся и едва не вышел на удушающий на первых минутах, лёжа на спине.
Тем не менее Никита вёл раунд, уверенно удерживая своего соперника и забивая локтями и кулаками. Однако этого было недостаточно, и почему-то Никита встал и несколько раз набрасывался на лежачего соперника. Крэйг выставлял ноги, но первые выпады Крылова трудно назвать провальными. Хотя ему не удавалось повторно установить контроль. В конечном итоге Никита попался в ловушку: Пол поймал Шахтёра в треугольник ногами и плотно обхватил его голову. Никита пытался выбраться, но был вынужден капитулировать в конце четвёртой минуты первого раунда.
Очень обидное поражение, допущенное из-за тактического просчёта и, вероятно, недооценки соперника. Не исключено, что более низкий класс оппозиции в сравнении с чемпионом UFC Тейшейрой и экс-чемпионом Блаховичем сыграл злую шутку. В этом поражении Никита может винить только себя. Всё было в его руках, и, к сожалению, он сам подарил бывшему учителю труда эту победу. Жаль, что он повторил ошибку Анкалаева на английской земле снова.
- 19 марта 2022
-
23:30
-
22:33
-
22:19
-
21:55
-
20:52
-
19:48
-
18:38
-
17:45
-
16:33
-
15:47
-
15:16
-
14:13
-
12:50
-
12:28
-
11:41
-
11:07
-
10:42
-
10:05
-
09:12
-
09:06
-
08:29
-
00:54
-
00:49
- 18 марта 2022
-
23:51
-
22:51
-
21:55
-
20:52
-
19:56
-
18:50
-
17:55
-
16:53
-
15:43
-
15:10
-
14:17
-
13:16