Несчастливая английская земля. Никита Крылов попался в ловушку учителя труда и сдался

19 марта в Лондоне проходит турнир UFC Fight Night 204, который возглавляет поединок между Александром Волковым и англичанином Томом Аспиналлом. Кроме него, в карде немало россиян, а также уроженец Украины, а именно Донбасса Никита Крылов. Ему в соперники дали №11 рейтинга полутяжёлого веса Пола Крэйга. Шотландец известен прежде всего тем, что задушил Магомеда Анкалаева на последней секунде проигранного боя. Хотя Крэйг пришел в ММА в 2012 году в возрасте 24 лет, не имея бойцовской базы. Вообще он долгое время работал в школе учителем труда.

Потому были надежды, что Никита, который в прошлом проигрывал Анкалаеву, не повторит ошибок предшественника. Тем более у Шахтёра солидное резюме из достойной оппозиции. Ему есть с кем сравнивать. Кроме Анкалаева, Никита сражался с Гловером Тейшейрой, Яном Блаховичем и Мишей Циркуновым. Крэйг казался бойцом более низкого класса, чем вышеупомянутые бойцы. К тому же Крылов был фаворитом боя на бумаге.

Украинец начал подтверждать свой статус с фронт-кика на первой секунде. Ему удался стартовый штурм, в результате которого он повалил шотландца на канвас. Никита удобно устроился и осыпал того ударами. Хотя Крэйг достойно сопротивлялся и едва не вышел на удушающий на первых минутах, лёжа на спине.

Тем не менее Никита вёл раунд, уверенно удерживая своего соперника и забивая локтями и кулаками. Однако этого было недостаточно, и почему-то Никита встал и несколько раз набрасывался на лежачего соперника. Крэйг выставлял ноги, но первые выпады Крылова трудно назвать провальными. Хотя ему не удавалось повторно установить контроль. В конечном итоге Никита попался в ловушку: Пол поймал Шахтёра в треугольник ногами и плотно обхватил его голову. Никита пытался выбраться, но был вынужден капитулировать в конце четвёртой минуты первого раунда.



Очень обидное поражение, допущенное из-за тактического просчёта и, вероятно, недооценки соперника. Не исключено, что более низкий класс оппозиции в сравнении с чемпионом UFC Тейшейрой и экс-чемпионом Блаховичем сыграл злую шутку. В этом поражении Никита может винить только себя. Всё было в его руках, и, к сожалению, он сам подарил бывшему учителю труда эту победу. Жаль, что он повторил ошибку Анкалаева на английской земле снова.