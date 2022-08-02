Самый быстрый финиш в карьере Емельяненко. Упал в нокдаун, но хлопнул качка за 11 секунд

2 августа 2022-го Александру Емельяненко исполнился 41 год. День рождения легенда российских ММА наверняка отмечает в зале – подготовка к бою против Вячеслава Дацика продолжается. В этом поединке мало кто ждёт от Емельяненко-младшего красивого нокаута, но он не раз доказывал, что способен выбираться из самых сложных ситуаций. В карьере Александра случалось много ярких финишей – один из таких произошёл на старте его пути в профессионалах.

В 2004 году российский боец проводил только шестой поединок в профи, когда его свели с гигантским качком из Великобритании Джеймсом Томпсоном. Британец не был выше Саши, но за счёт комплекции смотрелся намного внушительнее. Соперники подошли к встрече с примерно одинаковыми рекордами – 4-1 у Александра и 6-1 у Джеймса. Определить фаворита было непросто, но Томпсон смотрелся выигрышнее именно за счёт физических данных.

Да и бойцовский путь британца до схватки с Емельяненко смотрелся выигрышнее. Он успел четыре раза победить нокаутом в первом раунде, одолеть легендарного Дэна Северна и дважды финишировать нынешнего топового судью UFC Марка Годдарда, который, правда, не добился серьёзных успехов как боец. Александр до боя с Томпсоном не побеждал известных бойцов, зато жёстким нокаутом проиграл Мирко Кро Копу.

Перед началом поединка Емельяненко и Томпсона британец пытался запугать соперника: делал угрожающий вид, размахивал руками и кричал. Александр во время представления ринг-анонсером выглядел максимально спокойным – ощущение, что его выражение лица с годами не меняется. Скорее всего, в тот момент Емельяненко-младший чувствовал себя соответствующе – за спиной в углу стояли брат Фёдор и тренер Александр Мичков.

После сигнала о начале поединка Томпсон первым же ударом сбил Емельяненко с ног – Александр пропустил удар-фантом с левой и отлетел к канатам. Британец налетел на соперника в попытке добить, но Емельяненко уже поднялся на ноги. Александр принялся кормить Джеймса боксёрскими комбинациями – тот просто не был готов к такому высокому уровню. После одного из многочисленных боковых Томпсон упал, но тут же поднялся – россиянин решил, что пора доводить дело до конца, и ещё раз плотно попал по сопернику. Качок свалился на спину, а Александр был готов добивать, но судья решил, что британцу достаточно, и остановил бой.

По завершении схватки счастливый и улыбчивый Фёдор подошёл, обнял и приподнял брата. Примерно через три года дороги близких родственников разойдутся. Возможно, когда-нибудь братья возобновят общение, но пока Фёдор ждёт ответа от Bellator по реваншу с Райаном Бейдером, а Александр планирует выйти в ринг с Вячеславом Дациком. Не меняется только тот факт, что бои обоих Емельяненко было интересно смотреть как 18 лет назад, так и сейчас.