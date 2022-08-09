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Дмитрий Кудряшов — Магомед Исмаилов, конфликт спортсменов, Мага в боксе

«Актёр с рекордом 1-0». Исмаилов стал слишком дерзким после единственной победы в боксе
Александр Фролов
Исмаилов стал слишком дерзким после победы в боксе
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Спорная победа над странным нигерийцем — не повод терять чувство меры.

Магомед Исмаилов — один из тех спортсменов, которые полноценно раскрылись ближе к концу карьеры. Лысый хищник стал настоящей звездой, когда ему было уже серьёзно за 30. И сейчас его взлёт продолжается, несмотря на периодические намёки об уходе из спорта. Среди самых успешных «проектов» Исмаилова — удачный дебют в профессиональном боксе. Тогда Мага сенсационно одолел опытного Оланреваджу Дуродолу судейским решением.

Следом Лысый хищник начал смело поддевать Дмитрия Кудряшова — бывшего чемпиона по версиям WBA International и WBC Silver. 36-летний боксёр по прозвищу Русская Кувалда в последние годы немного сдал, но остаётся весьма грозной силой. Совсем недавно Кудряшов в ринге буквально уничтожил Вагаба Вагабова, нокаутировав звезду ММА уже в первом раунде. Но это не останавливает Исмаилова.

«Нет, я не бросал ему вызов. Я объяснил, что раскатаю его в ринге, если дело дойдёт. С его бывшим оппонентом я дрался в категории до 90 кг. Я не говорю Дмитрию, возвращайся в этот дивизион, но мы же прислушиваемся к мнению публики. Если публике это интересно и если это интересно Диме, я сделаю ему скидку – 93 кг, и мы побоксируем, а в ММА он может весить и 150 кг. Я не буду против», — сказал Мага.

Чуть позже Лысый хищник высказался шире: «Я умею и видео снимать, и с вертухана пробить тоже могу. Диме для начала нужно скинуть с каждой ягодицы по 10 кг. К общему сведению — я не вызывал Диму на бой, ему, похоже, померещилось, говорят у боксёров такое бывает. Ну а теперь, я вызываю его — по правилам ММА в любом весе. А если он хочет вызвать меня на свою площадку — бокс, то придётся двигаться на моих условиях».

Кудряшов тоже не полез за словом в карман: «Мага — классный блогер, и я к нему хорошо отношусь. Но не настолько, чтобы надеть лосины и обниматься с ним в партере. А насчёт бокса… нет никакого желания отказываться от «хлеба с салом» ради возможности нокаутировать актёра с рекордом 1:0».

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Почему Русская Кувалда говорит про «актёра»? Потому, что боксёрский дебют Исмаилова действительно вышел странным. Дуродола дрался откровенно скованно и после поединка отметился недовольным заявлением. В частности, Оланреваджу не дали размяться, заменили 10-унцевые перчатки на 16-унцевые и обманули со статусом боя, назвав его «выставочным». Что несколько умаляет победу Маги над бывшим обидчиком Кудряшова.

С другой стороны, жалобы нигерийца — вовсе не проблема Исмаилова. Россиянин провёл вполне достойный бой. Но «троллить» Кудряшова точно не лучшая идея. Если Магомед встретится в ринге с одним из лучших нокаутёров поколения, ему не поздоровится. Дмитрий не купится на трюки с перчатками или другие ухищрения. Лысому хищнику следует поосторожней шутить — вдруг боксёрский бой с Кудряшовым и правда организуют?

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