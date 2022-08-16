Русский полицейский в папахе подарил Исмаилову победу. Шлеменко был мрачнее тучи. Видео

Вчера вечером, 15 августа, прошёл финал реалити-шоу RCC Fight Show. В его рамках Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов выступили в роли наставников для перспективных бойцов. И шестеро лучших спортсменов от каждой команды вышли на финальный поединок. Победители получали контракт с RCC.
И финальное противостояние вышло драматичным. Сначала команда Исмаилова вела со счётом 3:0. Затем подопечные Шторма сократили отставание до минимума — 3:2. И всё решалось в заключительном поединке между полутяжами Владиславом Самоновым (команда Исмаилова) и Сергеем Чаленко (команда Шлеменко). Самонов вышел на коротком уведомлении вместо другого финалиста, из-за чего не смог уложиться в лимит веса. В итоге он показал на 800 граммов больше допустимого, хотя согнал 17 кг. У его визави таких проблем не было.
Поединок состоял из двух раундов. Если по итогам двух пятиминуток победитель не выявляется, тогда назначается решающий третий раунд. Первая половина ушла к бойцу из команды Шлеменко. Чаленко мог закончить бой досрочно. Ему удалось дважды отправить Самонова в нокдаун, но он не смог добить соперника. Сам Владислав отличился недюжей живучестью и крепкой челюстью, благодаря чему выжил. Пусть никого не смущает свисающий с него жир.
Видео доступно на канале RCC: MMA & Boxing в YouTube. Права на видео принадлежат RCC: MMA & Boxing
Во второй пятиминутке Самонову удалось выправить ситуацию. Он прижимал Чаленко к сетке и работал первым номером. Хотя подопечный Шлеменко временами неплохо отбивался. И всё же ученик Лысого хищника забирал второй отрезок благодаря более частым наскокам. Но, откуда не возьмись, возникла травма. Самонов потряс соперника правым прямым в челюсть. А Сергей взялся за руку и попросил тайм-аут. Судья посмотрел на бойца и остановил поединок. Чаленко присел на корточки и дальше держался за повреждённую руку.
Таким образом, травма бойца не позволила Александру Шлеменко сравнять счёт в серии. И Магомед Исмаилов выиграл тренерскую дуэль со счётом 4-2. Но самое интересное случилось во время флеш-интервью. Полицейский из Санкт-Петербурга Владислав Самонов надел папаху и сумел нагнать хейта в свой адрес, хотя, очевидно, он этого не хотел.
Владислав Самонов и Магомед Исмаилов
Фото: RCC Fight Show
«Я весил 110 кг. Я не тренировался, сидел на работе, пил кофе, гонял узбеков с таджиками»
После чего из зала подъехали наезды, но Самонов только усугубил:
«Нет, я очень люблю их, честно. Это мои работяги. Я за них ответственный. Это моя работа»
На это зрелище со стороны смотрел грузный Александр Шлеменко, на котором не было лица. Даже повидавший многое в жизни Шторм не смог скрыть разочарования от исхода боя и нелепого спича во флеш-интервью.
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