«Засунь язык» и «промокашка». Александр Емельяненко полностью ожил — и снова всем грубит!

Восстановление Александра Емельяненко идёт быстрыми темпами. Знаменитый ветеран продолжает набирать оптимальную форму, тренируясь в Екатеринбурге. Поначалу брат Последнего Императора вёл себя довольно скромно: видимо, лечение после известных событий давалось непросто. Зато теперь Емельяненко выглядит бодро. Один из главных показателей — агрессивный трэш-ток, с которым Александр буквально набросился на оппонентов.

Сначала ветеран ММА жёстко ответил боксёру Дмитрию Кудряшову, который ранее посоветовал Емельяненко завершить карьеру из-за плохого физического состояния.

«Кудряшов, я слышал, что ты какие-то комментарии по поводу меня давал. Что мне пора завязывать, не стоит мне выходить на бой. Ну я советую тебе язык в задницу засунуть, дальше молчать. Поспокойнее веди себя. Вот завершил карьеру, не стоит тебе выходить на ринг и драться. Тренируйся, наблюдай за мной и смотри за мной по интернету, ставь мне лайки», – сказал Емельяненко на YouTube-канале Hard News.

Потом Александр проехался по Вячеславу Дацику. Брат Фёдора постоянно старается уколоть Рыжего Тарзана, но тут выступил ещё агрессивнее обычного.



«Я считаю, что он абсолютно ничего не сделал, стал толстым, жирным, неподвижным, перестал бить. Функционально абсолютно ужасно себя чувствует. Я не знаю, как он со мной будет драться. Сейчас он живёт на кухне и ничего не делает. Только сидит и жрёт, опять наедается. Он стал ужасным бойцом и ужасно выглядит», — высказался Александр в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Не пожалел разошедшийся Емельяненко и Александра Шлеменко. Хотя Шторм всегда желает скандальному бойцу только здоровья и высказывается про Сашу максимально корректно.

«Шлеменко, он промокашка. С какой стороны ветер подует, туда он свой зад и подставляет. У него нет своего мнения, он считается с общественностью. Что общественность скажет, что ей будет выгодно и удобно, то он и поддерживает. Когда он видит, что все толпой навалились – он туда же. Они вот так наваливаются на меня, сколько раз уже такое было, свои мнения высказывают, какие-то по поводу меня заключения делают. Но дело в том, что, когда я восстанавливаюсь, с гордо поднятой головой дерусь, о них не вспоминают», – сказал Емельяненко в рамках выпуска на своём YouTube-канале.



Конечно, подобные выпады не красят Александра. Ветеран слишком агрессивно бросается даже на тех, кто желает ему добра. С другой стороны, если Емельяненко активно грубит — значит, он в полном порядке. И готов к боксёрскому поединку с Вячеславом Дациком, запланированному на сентябрь. Главное, чтобы Александр был в хорошей форме, иначе расплата за хамство будет суровой. А удар у Дацика очень тяжёлый.