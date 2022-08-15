«Генное оружие в гибридной войне». Интервью со Шлеменко про алкоголь и Емельяненко

Один из главных персонажей российского ММА – Александр Шлеменко. Прославленный ветеран не только делает яркие заявления в медийном поле, но и остаётся топовым спортсменом. Александр максимально востребован: график его боёв расписан надолго вперёд. Конечно, главный соперник — Магомед Исмаилов, с которым Шлеменко подерётся в декабре. А пока Шторм дал эксклюзивное интервью «Чемпионату».

— Что думаете про вызов Шары Буллета, при каких условиях вы готовы с ним подраться?

— Столько об этом говорится, я понять не могу. Почему приковано столько внимания? У меня сейчас есть три поединка, первый — буквально через 11 дней. Потом 30 сентября в Омске, и следующий — бой с Магой. Извините, мне сейчас некогда думать о каких-то вызовах. Потому что не только он меня вызвал, но и Александр Емельяненко. Я стал самым вызываемым за последнее время. Меня всё время вызывают, вызывают и вызывают. Извините ребята, мне сейчас не до этого, нужно со своими делами разобраться. Потом будем смотреть на вызовы.

— Как относитесь к вызовам на пресс-конференциях, это веяние поп-ММА?

— Да нет, это веяние Магомеда Исмаилова. Сначала меня вызвал Василевский, придя на пресс-конференцию с Исмаиловым. Потом меня вызывает Шара, опять же пришедший с Исмаиловым. Просто есть такой хайп вокруг нашего боя, у Маги хотят забрать этот бой. Непонятно, почему Мага так спокойно к этому относится. Либо хотят меня чуть в сторону отвести, чтобы я расфокусировался.

Шара — опасный боец. Как и любой боец. Он на правильном пути, ему нужно набирать медийно. Вот бой с Магой возник ещё два года назад, и только сейчас он может состояться. Потому что предложили хорошие условия. Вот и с Шарой так должно быть.

— Кто сейчас опаснее, Буллет или Исмаилов?

— Сложно сказать. Стилистически, наверное, для Шары был бы удобен. Потому что я тоже ударник. Мага более тяжёлый, более мощный, лучше борется, но с выносливостью у него хуже. Вдобавок Буллет ещё молодой боец, не проходил настолько сложные бои, как Исмаилов. Их сложно сравнивать.

«Хочу, чтобы наша страна жила. Она исчезнет!»

— Александр Емельяненко бросил вам вызов и упомянул, что вы о чём-то говорили по телефону?

— По телефону мы с ним два года назад говорили. Я сам не понял, о чём мы говорили. Саша меня обвинил, что я приверженец мнения толпы. Но это же вообще не про меня. За последнее время я стал, наверное, самым таким человеком, чьё мнение хотят слышать журналисты. Потому что есть мнение, которое раскладывается. Я не понял, в чём меня Саша обвинял. Он что-то напутал.

Я тогда увидел его номер, что он мне звонил. Оказалось, что кто-то с его номера перезвонил. Я перезвонил. Сказал, что не могу с ним выйти подраться, у меня другие планы. Он сказал: «Ну ладно». Я не хочу уходить от своих планов. Я так делал в жизни, ни к чему хорошему это не приводило. Я сфокусирован на следующем бое.

Знают Илича, не знают — меня не волнует. Опасность Илича не падает от того, что его кто-то не знает. Вот мы сейчас приедем в Восточную Европу и многие, кто говорят, что у нас Илича не знают, как Слава Василевский… Его-то там знают? Вот спросите Илича, знает он Василевского? Я знаю, что мой соперник — опасный боец.

— Нужно ли вам вообще готовиться к гипотетическому поединку с Александром Емельяненко?

— Конечно стоит. Смотря в какой форме будет Александр. Сейчас он не опасен. Когда мы с ним говорили два года назад, Александр был более опасен. У него и пресс был, здоровый такой, они ещё с Магой не подрались тогда. Проходил подготовку в «Ахмате», бегал. Сейчас, после своих загулов, я считаю он его менее опасным. Может, мне и не нужно к нему готовиться. Но что вы предлагаете, бросить Илича, мол, Александр меня позвал? Пошёл туда, не знаю куда?

— Что думаете по поводу «воскрешения» Александра Емельяненко?

— Положительно. Я ему давным-давно говорил и говорю — Александр, бросай пить, живи трезво. Всё у тебя наладится, будешь выступать ещё. Попробуешь вернуть здоровье своё богатырское, чтобы как можно дольше жил и радовал нас. В здравом уме, с силой в руках и ногах, бодрый — вот этого я хочу. Что мы видим? Как он перестаёт пить, становиться реально человеком. Начинает уходить в запои и мы видим, как он на глазах сгорает.

Александр Емельяненко Фото: Из личного архива Александра Емельяненко

— Почему вы боретесь с алкоголем?

— Потому что хочу, чтобы наша страна жила. Она исчезнет!

— Почему жители России подвержены алкогольному соблазну, может, это русская душа?

— Да какая русская душа? После Великой отечественной войны у нас была самая непьющая нация. После смерти Сталина начало всё сдвигаться, сдвигаться. Решили зарабатывать глупые деньги на том, чтобы спаивать народ. Государственная монополия на продажу алкоголя была. Посчитали — на каждый заработанный рубль мы тратим четыре: смерть, разбитые судьбы и так далее. Сейчас это продолжается, осознанная пропаганда. Я бы назвал её геноцидом через алкоголь. Это генное оружие в гибридной войне, патроны, которые убивают тысячами.

За всю кампанию в Афганистане погибло 14 тысяч человек. А за алкогольные праздники, десять дней, умирает 15 тысяч. У нас ежегодно убыль населения больше, чем рождаемость. Нам нужно бороться с этой заразой. Не хотите слушать меня, послушайте Дональда Трампа, он расскажет про своего брата. Который был одарён больше него, но его сгубил алкоголь. Поэтому Дональд Трамп вообще не пьёт. Сейчас становится всё больше убеждённых трезвенников. И это радует.

«Мага продолжает пребывать в космосе»

— Через две недели вы должны были драться с Магомедом Исмаиловым. Почему он не вышел в августе? Реально потому что он хочет быть в кондициях или какая-то другая причина?

— Ну, Мага — молодец. Если посмотрим, то он очень грамотно подходит к своим противостояниям. То есть он старается драться тогда, когда именно нужно. То же самое касается и [боя против] Александра Емельяненко. Он подрался именно тогда, когда был уверен на 100%, что выиграет. И мы все видели, чем это закончилось. Также и здесь, я думаю. Мага не чувствует себя готовым на 100%. Конечно же, он не хочет рисковать. То есть для чего ему это надо? Последствий от риска может быть больше, в том числе и от поражений.

Если мы сейчас берём Магомеда, он же в космос улетел после победы над Александром Емельяненко, и, как он считает, продолжает в космосе пребывать. Понятно, что есть поражение от Владимира Минеева. И зачем это ещё нужно?! Я считаю, что в его жизни появился очень большой шанс подраться со мной. Он хочет перезагрузить карьеру большой победой. И зачем ему рисковать? Поэтому он никогда не согласится на бой, пока не будет чувствовать себя уверенным. Значит у него есть какие-то проблемы — не успевает подготовиться. Почему? Потому что реально травма или он любит много поспать, как мы видели из фильма? Я не знаю, что здесь реально.

Я считаю, что он и сейчас не готов. Да, сейчас он в однозначно лучшей форме, чем он был. Но на 100% он не готов.

«Он получил вывих сустава и говорит: «Нет, я буду бороться»

— А вы готовы?

— Надеюсь, да. Я проводил функциональные тесты, я был готов хорошо. Но я не хочу забегать вперёд. Я считаю, что должен чувствовать себя хорошо. И надеюсь так и будет.

— А кто вам помогает к подготовке к бою с Иличем? Андрей Корешков?

— Да. У нас есть ещё ребята — Александр Подмарёв, Алексей Шуркевич, многие ребята, кто у нас тренируется.

— Был ли у вас вариант пригласить в свой кэмп уроженца города Омск Ильяса Хамзина, который схож по антропометрии с Иличем и имеет бэкграунд кикбоксёра?

— Как-то не думали. Андрей Корешков нормально помог, даже отбил свою левую ногу об меня. Ещё мне боксёр Руслан помогал. Нормально мы справляемся. Ильяс же он лёгкий. Илич в 93 кг выступал.

— Насколько известно, Илич был альтернативой Жакаре. Был ещё третий вариант, с кем вы могли подраться. Вы что-то об этом знаете?

— Я знаю, что он был. Но я сильно его не рассматривал. Я просто был больше сконцентрирован на Жакаре и настраивался с ним драться. Потом возник Илич и я уже не запомнил третий вариант.

— Исполнительный директор RCC Николай Клименко говорил, что победитель боя Шлеменко – Исмаилов может подраться с Жакаре в будущем.

— Это однозначно интересно для меня и для Исмаилова.

— Но это реально настолько опасный боец?

— Конечно. Ну он столько раз выигрывал по грэпплингу. Это легенда грэпплинга. Если не ошибаюсь, он был чемпионом Strikeforce. Да и в UFC он тяжёлые бои проводил. Это духового плана боец. У меня есть такое понятие, как не сдаваться. И я вот видел, как Жакаре дрался. Ему делали армбар, и он не сдавался. Представляешь, у него рука сломалась, то есть он получил вывих локтевого сустава. И судья останавливает, а тот говорит: «Нет, я буду бороться». Но как бороться, если у тебя рука всё? Он хотел продолжить бороться. Это такого плана бойцы, которые неуступчивы и которые не скажут: «Ну сегодня не мой день. Ничего, завтра выйду и выиграю». Это не такой боец. Он опасен для всех.

Роналду Жакаре Соуза Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC/Getty Images

— Он опаснее Исмаилова?

— Может быть и смотря в чём. Ну в ударке Жакаре опаснее, в борьбе и партере тоже опаснее. Мага лучше переводит в партер. Жакаре однозначно выше опытом.

Как и почему Шторм отказал UFC в 2010 году?

— Зачем Петру Яну бой с Шоном О’Мэлли? И как по вашему мнению закончится этот поединок?

— Откуда я знаю? Это надо у Пети спрашивать зачем ему этот бой. Чтобы деньги заработать, чтобы драться, чтобы получить право драться за титул, наверное. Я почему-то думаю, что Петя должен выиграть. Я не вижу, чем Шон О’Мэлли может его удивить. Мне кажется, он будет удобен для Пети. Может быть, я ошибаюсь.

— В этом же карде выступят Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Как этот бой закончится? Все российские эксперты в один голос утврерждают, что Ислам выиграет, а зарубежные больше склоняются в пользу Оливейры.

— Мне кажется, Махачев должен выиграть, потому что он борец. Вряд ли кто-то сможет удивить школу Хабиба. Тем более мы видели, на что они способны. Не верю, что Оливейра сможет что-то сделать в партере. В стойке мне кажется, Ислам получше. Он левша вдобавок. И он довольно хорошо чувствует себя в стойке. Я просто реально не вижу ключей, благодаря которым Оливейра сможет выиграть. Не знаю, может быть, я опять ошибаюсь. Я не хочу давить на недооценку. Но для меня однозначный фаворит — это Махачев.

— Почему Анкалаеву не дают титульный бой с его серией из девяти побед, а Прохазке дали после двух триумфов?

— Это профессиональный спорт, это же очень важно. Меня же берут не просто так. Если бы у меня не было медийности и не имел бы имени, я бы никогда не дрался с Иличем, Магой. Ну кто бы меня взял сюда? Значит, где-то недорабатывает Анкалаев. Недостаточно у него медийности. Сейчас в России скажут: «Да как это недостаточно?». Ребят, ну он же в Северной Америке дерётся. И вы хотите, чтобы он дрался на том рынке. И чтобы его знали там. Ну значит, недостаточно дотягивает. Может быть, Прохазка более известен или он более подходящий для организации.

Самое простое — Прохазка по-английский разговаривает, Анкалаев — скорее всего, нет. То есть интервью с Анкалаевым будут очень сложными, потому что слушать с переводчиком менее интересно, чем напрямую. В этом есть проблема. У Прохазки уже есть преимущество. Ну и Иржи дерётся, согласитесь? Он тоже зарубается, он тоже выигрывает нокаутом, он тоже бьёт удары с разворота. Анкалаев тоже дерётся в стойке. Но вот сейчас берём весы — один говорит, другой не говорит.

— Когда был наиболее реальный шанс перейти в UFC?

— В 2010 году. Мы познакомились с Кеном Павией. Был турнир в Финляндии и Bellator формировал сетку-восьмёрку. И у них не хватало одного человека. Они хотели поставить туда бывшего бойца UFC, клиента Павии Шона Салмона. Он был уволен, ему нужна победа. Хотели победить меня, но я выиграл за 30 секунд. Менеджер обратил на меня внимание и возник вариант с UFC. Его агентство было самым крупным по подписанию бойцов. Мы посидели и подумали.

На тот момент условия в UFC начинались «6+6», «8+8», «10+10», постепенный рост. В Bellator предлагали «10+10», «15+15», «20+30». Это сто тысяч долларов за три боя, за три месяца. Может, я кого-то разочарую, но для меня, парня двигавшегося без поддержки из города Омска — я выбрал такую ситуацию. Мне нужно было жениться, деньги на свадьбу, деньги на квартиру. Не жалею, чего жалеть? Мы же не знаем, как бы это было.

Я мог уехать в Америку вместе с семьей, там двигаться. Но я ориентирован на Россию, я её люблю и хочу здесь её развивать. И развиваю, ММА поднимается в том числе благодаря моим достижениям. Мы с Магой — два бойца, ориентированные на Россию. И мы конкурируем! Да, этот бой переносится, но он стоит того и является конкурентоспособным для любого мирового промоушена.