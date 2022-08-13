Нокаут года? Боец спасся, хлопнув соперника летящим коленом. Видео

Закончился в Екатеринбурге турнир RCC Intro 22. Шара Буллет разбил Сергея Мартынова в третьем раунде. Но самым ярким перформансом стал финиш Дмитрия Никульникова в поединке с Павлом Соседковым.

Дмитрий подходил к бою с рекордом 2-1-1, но именно последние две схватки увенчались победой. Он проиграл дебютный поединок, а затем свёл вничью встречу с очень талантливым бойцом Вальмиром Галиевым. А у Соседкова безупречная статистика — 3-0. Он начал карьеру в сибирских промоушенах. Но предыдущий поединок он провёл уже в рамках RCC. Поэтому на бумаге предпочтительнее выглядел Павел.

И именно Соседков уверенно взял первый раунд. Ему удалось провести два эффектных броска-тейкдауна. Причём после второго он едва не вышел на «гильотину». Никульников оказался обескуражен таким развитием событий и ничего не смог противопоставить в первом отрезке боя.

Зато он реабилитировался во второй трети поединка. В конце первой минуты раунда Дмитрий выбросил серию ударов, после которой было летящее колено. Соседков был не готов к такому комбо и сразу же улетел в нокдаун. В придачу он получил ещё три удара на добивание. Только после этого рефери остановил поединок. За такой яркий финиш Дмитрий Никульников получил от бродкастера бонус в 50 тысяч рублей. А также он поблагодарил Ивана Штыркова за подготовку. Возможно, именно Штырков сыграл ключевую роль в реабилитации карьеры Дмитрия.